A méhecskelégzéstől a koherens légzésig ezek az egyszerű technikák segíthetnek megnyugtatni az idegrendszert, és mérsékelni a stresszreakciót.

A légzőgyakorlatok az utóbbi években egyre népszerűbbek, és nem véletlenül: a légzésünk nemcsak akkor változik meg, amikor izgulunk vagy stresszesek vagyunk, hanem visszafelé is hathat arra, hogyan érzi magát a szervezetünk. A tudatos légzés során szándékosan változtatunk a légzés tempóján, ritmusán vagy mélységén, ezzel pedig hatással lehetünk többek között az autonóm idegrendszer működésére. A stressz és a kortizol kapcsán ez különösen érdekes.

4 légzőgyakorlat, ami segíthet csökkenteni a szorongást és a kortizolszintet

A kortizol nélkülözhetetlen hormon, amely többek között segít a szervezetnek alkalmazkodni a stresszhez, és természetes napi ritmusa is van.

Nem az a cél tehát, hogy minél alacsonyabb legyen a kortizolszintünk, hanem hogy a szervezet megfelelően tudjon alkalmazkodni a terheléshez, majd visszatérjen nyugodtabb állapotba.

Hogyan kapcsolódik a légzés a kortizolhoz?

Amikor veszélyt vagy erős stresszt érzékelünk, a szervezetünk bekapcsolja a stresszválaszt. Ilyenkor megemelkedhet a pulzusunk, felgyorsulhat a légzésünk, megfeszülhetnek az izmaink, és a kortizolszintünk is változik.

Tudtad? légzés azért különleges, mert az autonóm idegrendszer működésének egyik olyan része, amelyet bizonyos mértékig tudatosan is befolyásolhatunk. A lassabb, egyenletesebb légzés segíthet a szervezetnek kilépni a folyamatos készenléti állapotból.

A kutatások alapján a stresszkezelő módszerek befolyásolhatják a kortizol működését, de a kapcsolat összetett, és nem minden esetben jelenthető ki, hogy egy adott légzőgyakorlat önmagában lentebb viszi a kortizolszintet. Sokkal pontosabb úgy tekinteni ezekre a technikákra, mint amelyek segíthetnek a stresszreakció szabályozásában, ezáltal pedig támogathatják a szervezet természetes kortizolritmusát.

Kattints a galériánkra a 4 légzőgyakorlatért, melyek segíthetnek csökkenteni a szorongást és a kortizolszintet!

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Mennyi ideig kell légzőgyakorlatokat végezni a kortizol csökkentéséhez?

Ha még soha nem próbáltál tudatos légzőgyakorlatokat, nem kell rögtön hosszú gyakorlással kezdened. Néhány perc is elég lehet, később pedig akár napi rutinná alakíthatod.

Az egyszerűbb technikákat, például a 4:6-os légzést vagy az orrlégzésre való odafigyelést napközben is alkalmazhatod, amikor stresszesnek vagy szorongónak érzed magad.

Tipp Amennyiben a kortizol és a stressz miatt kezdenél légzőgyakorlatokba, ne egyetlen „kortizolcsökkentő trükköt” keress. A rendszeres, pihentető alvás, a megfelelő mozgás, a kiegyensúlyozott étrend és a stressz kezelésére fordított idő együtt sokkal fontosabb, mint bármelyik önálló technika.

A legfontosabb, hogy ne próbálj minél több levegőt beszívni. A túl nagy vagy túl gyors légvételek ugyanis egyeseknél éppen ellenkező hatást válthatnak ki. A túlzott légzés csökkentheti a vér szén-dioxid-szintjét, ami szédülést, bizsergést vagy szapora szívverést okozhat, ezek az érzések pedig tovább fokozhatják a szorongást. A cél tehát nem az, hogy minél többet lélegezz, hanem hogy a légzésed nyugodt, kényelmes és kontrollált legyen.

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