Ahogy telnek az évek, egyre fontosabbá válik, hogy ne csak mozogjunk, hanem arra is figyeljünk, hogyan mozog a testünk. A rendszeres nyújtás ebben meglepően sokat segíthet: oldhatja a merevségérzetet, támogathatja a mozgástartomány megőrzését, és könnyebbé teheti a mindennapi mozdulatokat.

Nem kell hozzá különleges felszerelés vagy hosszú edzés. Már néhány perc, amelyet rendszeresen a test átmozgatására és nyújtására fordítunk, sokkal jobb lehet, mint ha csak akkor foglalkoznánk a rugalmasságunkkal, amikor már kellemetlenül merevnek érezzük magunkat.

A séta hasznos, de erről a mozgásformáról sem szabad megfeledkezniük az időseknek

Miért válik egyre fontosabbá a nyújtás?

Az életkor előrehaladtával sokan tapasztalják, hogy bizonyos mozdulatok már nem olyan könnyedek, mint korábban. A reggeli felkelés után merevebbnek tűnhet a hát, nehezebb lehet teljesen hátranyújtani a kart, vagy egyszerűen csak kevésbé érezzük szabadnak a mozgásunkat.

A rendszeres nyújtás segíthet abban, hogy az ízületek körüli mozgás komfortosabb maradjon. Különösen akkor lehet hasznos, ha valaki sokat ül, keveset mozog napközben, vagy hosszabb időt tölt ugyanabban a testhelyzetben.

A lényeg azonban nem az, hogy minél tovább vagy minél erősebben nyújtsunk. Sokkal fontosabb a rendszeresség és az, hogy a gyakorlatokat kontrolláltan, kellemetlen fájdalom nélkül végezzük.

Néhány perc is számíthat

A nyújtás egyik nagy előnye, hogy könnyen beilleszthető a mindennapokba. Nem feltétlenül kell hozzá külön edzésidőt kialakítani: néhány egyszerű gyakorlat elvégezhető például reggel, egy hosszabb ülés után vagy este, lefekvés előtt.

Érdemes külön figyelmet fordítani azokra a területekre, amelyek a nap folyamán sok terhelést kapnak. A lábak, a csípő, a hát és a vállak átmozgatása különösen kellemes lehet azoknak, akik sok időt töltenek ülve.

A mozdulatokat lassan érdemes végezni, és nem cél a fájdalom elérése. A nyújtásnak inkább enyhe feszülést kell okoznia, mintsem éles vagy erős fájdalmat.

A mozdulatokat lassan érdemes végezni

A rugalmasság mellett másra is szükség van

A nyújtás fontos része lehet egy aktív életmódnak, de önmagában nem helyettesít minden más mozgásformát. Az életkor előrehaladtával ugyanis az izomerő fokozatos csökkenése is problémát jelenthet, ami a lépcsőzésnél, a felállásnál, a cipekedésnél vagy az egyensúly megtartásánál is érezhetővé válhat.

Kombináljuk a mozgásformákat! Éppen ezért a legjobb megközelítés nem feltétlenül az, hogy választani kell a nyújtás és más típusú mozgás között. A kettő jól kiegészítheti egymást: a nyújtás segíthet megőrizni a kényelmes mozgástartományt, míg az izmok rendszeres terhelése az erő fenntartását szolgálhatja.

Nem kell túlgondolni

A nyújtásnál talán az a legfontosabb, hogy ne legyen belőle teljesítménykényszer. Nem az számít, hogy valaki néhány hét alatt mennyivel hajlik lejjebb, hanem az, hogy rendszeresen mozgatja-e a testét, és közben figyel-e a saját határaira.

Ha egy gyakorlat fájdalmat, szédülést vagy szokatlan rosszullétet okoz, érdemes abbahagyni, és szükség esetén szakember tanácsát kérni.

A cél, hogy minél tovább megőrizzük az érzést, hogy a test szabadon és kényelmesen mozog. Ehhez pedig sokszor nem egy bonyolult edzéstervre, hanem néhány rendszeresen elvégzett, jól megválasztott nyújtógyakorlatra is érdemes időt szánni.

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