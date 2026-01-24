A legtöbben túl keveset eszünk ebből a létfontosságú tápanyagból, pedig a menopauza idején is nagy segítségünkre van

Gasztro

Michelle Kristensen táplálkozási szakértő szerint egy bizonyos makrotápanyagból, a fehérjéből, a legtöbb ember nem fogyaszt elegendő mennyiséget, pedig alapvető fontosságú a szervezetünk számára.

A fehérje fogyasztása elengedhetetlen testünk megfelelő működéséhez. Sok ember azonban egyáltalán nem foglalkozik azzal, hogy mennyi kerül ebből a tápanyagból napi szinten a tányérjára. Ha szeretnél tudatosabban étkezni, és támogatni egészségedet, akkor olvass tovább, hogyan juthatsz hozzá a kellő mennyiségű fehérjéhez!

Reggeliző nő
Különösen a nők számára lenne fontos odafigyelni arra, hogy naponta hány gramm fehérjét fogyasztanak. A fehérjefogyasztást illetően

az általános egészségre vonatkozó ajánlások nem veszik figyelembe a menopauzát vagy a terhességet

– mondja Michelle Kristensen.

Kevesebb kalória, több fehérje című könyvében a menopauzában lévő nőkre helyezi a hangsúlyt, hiszen például a női izomépítés elengedhetetlen építőköve a fehérje menopauza alatt is.

Szerintem teljesen őrült az a javaslat, hogy csak 70 éves kor felett kellene növelni a fehérjebevitelt. Még a menopauzában lévő nőknél is előfordul izomtömeg-vesztés, de erre nem fordítanak figyelmet

– mondja a táplálkozási szakértő.

Menopauza alatt csökken az ösztrogénszint, ami az izom- és a csonttömeg elvesztését is befolyásolja. A megnövelt fehérjebevitel stabilabb vércukorszintet, és hosszantartó jóllakottságérzetet is biztosít.

Lazac
A megnövelt fehérjebevitel stabilabb vércukorszintet biztosít

Az alvásunkra is hatással van a fehérjefogyasztás

A menopauza időszakában a nők gyakran tapasztalnak zavart alvást és hangulatot, amiben a megfelelő mennyiségű fehérje is segíthet, hiszen a vércukor stabilizálása hatással van hangulatra ,de még az alvás minőségére is.

Mennyi fehérjét kellene naponta fogyasztani?

A táplálkozási szakértő szerint testsúlykilogrammonként naponta 1,4-1,6 gramm fehérjét kellene fogyasztanunk.

Reggelire skyrt, tojást vagy túrót eszem, mert ez egyszerű módja a fehérjebevitelnek. Ha fehérjében gazdag étkezéssel kezdjük a napot jobban eltelünk, és stabilabb vércukorszintet biztosítunk, ami több energiát ad

- mondja Michelle Kristensen.

Napközben is lehet figyelni arra, hogy elegendő fehérje legyen a tányérunkon, például hal, tejtermékek fogyasztásával. A vacsora is jól megoldható rozskenyér fogyasztásával, amihez akár készíthetünk egy salátát fehérjés öntettel (joghurt és skyr felhasználásával).

Forrásunk volt.

