2026.02.10.

Íme 5 élelmiszer, amiben több D-vitamin van, mint egy tojásban

Nosalty profilképe Nosalty

Kevés olyan étel van, ami D-vitaminban bővelkedne, de most mutatunk 5 olyat, amiben több van, mint egy darab tojásban. A csontok egészségéhez, az immunrendszer megfelelő működéséhez és a hangulat szabályozásához is elengedhetetlen vitamin.

A D-vitamin zsírban oldódó vitaminként alapvető fontosságú szervezetünk számára, azonban nem olyan egyszerű megfelelő mennyiségű bevitele, pláne a táli hónapokban, amikor sokkal kevesebb a napsütéses órák száma. Most mutatunk 5 olyan élelmiszert, amiben több D-vitamin van, mint egy tojásban!

Kattints a képre, és nézd meg, melyek ezek az élelmiszerek!

5 fotó

A D-vitamin napi ajánlott bevitele 600 NE (nemzetközi egység) felnőttek számára, ami 70 év felett 800 NE-re növekszik. Egy nagyobb darab tojás 44 NE D-vitamint tartalmaz, ami a napi ajánlott bevitel 7 százalékát teszi ki.

Buggyantott tojás avokádós toast-on
A D-vitamin napi ajánlott bevitele 600 NE egy felnőtt számára

Ha szeretnénk színesebbé és változatosabbá tenni étkezésünket, akkor ne csak a tojásra támaszkodjunk, mint természetes D-vitaminforrásra.

Forrásunk volt.

