Nosalty Heti Menü: 7 napig cukkinivel, tökkel, meggyel és málnával varázsolunk a konyhában

Július van, tombol a nyár, a szó szoros értelmében, hiszen sokszor az őrületbe kerget minket forróságával. De nézzük a jó oldalát a dolgoknak, és aknázzuk ki a szezon minden létező friss gyümölcsét és zöldségét: cukkini, tök, paradicsom, paprika, zöldsaláták, spenót, sóska, meggy, málna, barackfélék, dinnyefélék várnak ránk, és várják azt is, hogy finomságokban használjuk fel őket. Mi most ebből a listából négy delikvenst választottunk ki a hétre:
7 napig cukkinivel, tökkel, meggyel és málnával varázsolunk a konyhában!
Nem is húzzuk tovább az időt, íme aktuális heti menünk!
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168Kalória3.7gFehérje8.9gSzénhidrát13.9gZsír
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adagIdőpKöltségolcsóNehézségkönnyű310Kalória9.7gFehérje40.5gSzénhidrát12.5gZsír
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adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű802Kalória13.4gFehérje118.6gSzénhidrát29.8gZsír
vasárnap
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adagIdőpKöltségolcsóNehézségkönnyű197Kalória5gFehérje16.3gSzénhidrát12.7gZsír
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Főétel
Nyári töltött tökadagIdőpKöltségolcsóNehézségkönnyű661Kalória44.4gFehérje67.1gSzénhidrát23.9gZsír
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adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű586Kalória11.5gFehérje63.7gSzénhidrát32.7gZsír
hétfő
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Leves
Égetett cukkinikrémlevesadagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű132Kalória3.5gFehérje10.9gSzénhidrát9.3gZsír
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adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű411Kalória26.9gFehérje27.9gSzénhidrát20.7gZsír
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Desszert
Rántott tejbegríz málnaszósszaladagIdőpKöltségolcsóNehézségkönnyű465Kalória13.9gFehérje72.4gSzénhidrát12.3gZsír
kedd
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Leves
Jéghideg sültmeggy-levesadagIdőpKöltségolcsóNehézségkönnyű526Kalória6.4gFehérje105.8gSzénhidrát12.8gZsír
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Főétel
Görög töltött paprikaadagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű465Kalória15gFehérje75.4gSzénhidrát13.9gZsír
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adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű136Kalória6.7gFehérje8.9gSzénhidrát9.1gZsír
szerda
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adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségközepes365Kalória10.7gFehérje28.2gSzénhidrát25.1gZsír
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Főétel
Tökös lecsóadagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű278Kalória4gFehérje20gSzénhidrát22.1gZsír
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Desszert
Málnás túrógombóc-szeletadagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségközepes598Kalória14.4gFehérje66.7gSzénhidrát30.6gZsír
csütörtök
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adagIdőpKöltségolcsóNehézségkönnyű326Kalória10.6gFehérje25.6gSzénhidrát20.9gZsír
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adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű582Kalória44.7gFehérje9.6gSzénhidrát39.8gZsír
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adagIdőpKöltségolcsóNehézségkönnyű257Kalória8.9gFehérje39.1gSzénhidrát7.1gZsír
péntek
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Leves
Hideg töklevesadagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű401Kalória4.7gFehérje20.9gSzénhidrát33.9gZsír
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adagIdőpKöltségolcsóNehézségkönnyű1118Kalória57.5gFehérje129.7gSzénhidrát38.5gZsír
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Desszert
Hárombogyós pite jégkrémmeladagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű389Kalória5.4gFehérje49.9gSzénhidrát19.1gZsír
szombat
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