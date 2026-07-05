Nosalty Heti Menü: 7 napig cukkinivel, tökkel, meggyel és málnával varázsolunk a konyhában

A nyár közepén mit is ajánlhatnánk nektek, mint megannyi színes, zsenge, éppen szezonálisan elérhető alapanyagból készült finomságot. Krémlevesek, könnyebb főételek és édességek érkeznek a cukkini, a tök, a meggy és a málna a főszereplésével.

Július van, tombol a nyár, a szó szoros értelmében, hiszen sokszor az őrületbe kerget minket forróságával. De nézzük a jó oldalát a dolgoknak, és aknázzuk ki a szezon minden létező friss gyümölcsét és zöldségét: cukkini, tök, paradicsom, paprika, zöldsaláták, spenót, sóska, meggy, málna, barackfélék, dinnyefélék várnak ránk, és várják azt is, hogy finomságokban használjuk fel őket. Mi most ebből a listából négy delikvenst választottunk ki a hétre:

7 napig cukkinivel, tökkel, meggyel és málnával varázsolunk a konyhában!

Meggyes rácsos pite - receptért katt a képre! Nosalty

Nem is húzzuk tovább az időt, íme aktuális heti menünk!