Életmód

2026.07.05.

Nosalty Heti Menü: 7 napig cukkinivel, tökkel, meggyel és málnával varázsolunk a konyhában

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A nyár közepén mit is ajánlhatnánk nektek, mint megannyi színes, zsenge, éppen szezonálisan elérhető alapanyagból készült finomságot. Krémlevesek, könnyebb főételek és édességek érkeznek a cukkini, a tök, a meggy és a málna a főszereplésével.

Július van, tombol a nyár, a szó szoros értelmében, hiszen sokszor az őrületbe kerget minket forróságával. De nézzük a jó oldalát a dolgoknak, és aknázzuk ki a szezon minden létező friss gyümölcsét és zöldségét: cukkini, tök, paradicsom, paprika, zöldsaláták, spenót, sóska, meggy, málna, barackfélék, dinnyefélék várnak ránk, és várják azt is, hogy finomságokban használjuk fel őket. Mi most ebből a listából négy delikvenst választottunk ki a hétre:

7 napig cukkinivel, tökkel, meggyel és málnával varázsolunk a konyhában!

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Meggyes rácsos pite - receptért katt a képre!
Nosalty

Nem is húzzuk tovább az időt, íme aktuális heti menünk!

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