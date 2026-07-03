Nem mindegy, hogyan csomagolod el a sajtot, de ezt valószínűleg már te is tapasztaltad. A nem megfelelően csomagolt és tárolt sajt ugyanis megváltoztatja állagát, szagát és ízét is. Mai Napi Tippünkben szakácsok mondják el, mi az, amiben sose tárolnák a megkezdett sajtot.

Ez az egyik legelterjedtebb gyakorlat az otthonokban, mégsem a legjobb döntés. A sajt elcsomagolása nem egy bonyolult feladat, de nem mindegy, mibe bugyoláljuk. Nézzük, mi az, amibe a szakácsok sose tennék a sajtot!

Ebbe sose csomagold a sajtot a szakácsok szerint, ha meg akarod őrizni az ízét

A legrosszabb döntés a szakácsok szerint a műanyag fólia

A sajt sok háztartásban akár napi szinten előkerülő alapanyag. Ezért is fontos a helyes tárolása, hiszen könnyen elveszítheti eredeti ízét, állagát és aromáját is.

A szakácsok szerint a legrosszabb döntés, ha műanyag fóliába, vagyis folpackba csomagolod a megbontott sajtot.ű

De akkor mibe csomagoljuk?

A szakértők szerint tárolásra a legalkalmasabb a speciális sajtpapír, a sütőpapír és az olyan edények használata, amik biztosítják, hogy sajt „lélegezhessen". Ennek oka, hogy a műanyagfóliával ellentétben a légáteresztő anyagok hagyják, hogy a sajt megőrizze tulajdonságait, anélkül, hogy saját környezetében megfulladna.

A szakértők azt is hozzáteszik, hogy minden sajtnak más páratartalomra és oxigénellátásra van szüksége, amit a műanyagfólia nem tud lehetővé tenni.

A szakértők szerint tárolásra a legalkalmasabb a speciális sajtpapír

Milyen hatással van a sajt ízére a műanyagfólia?

A műanyag fóliában történő tárolás befolyásolhatja a sajt eredeti ízvilágát. Mivel a sajt ilyenkor teljesen el van zárva a levegőtől, könnyebben alakulhatnak ki savasabb ízjegyek, miközben az aromák összetettsége is csökkenhet.

Ennek eredményeként a sajt íze és állaga kevésbé karakteressé válhat, sőt, bizonyos esetekben a textúrája a kívánatosnál gumiszerűbb vagy nedvesebb lehet.

Megfelelő tárolás mellett azonban a sajt hosszabb ideig megőrzi eredeti ízprofilját, jellegzetes aromáit és kiegyensúlyozott állagát.

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Hogyan tároljuk megfelelően a sajtot?

Csomagold a sajtot sütőpapírba vagy speciális sajtpapírba, hogy megfelelően tudjon szellőzni.

vagy speciális sajtpapírba, hogy megfelelően tudjon szellőzni. Helyezd egy jól záródó tárolóedénybe , de ne zárd le teljesen légmentesen, így elkerülhető a túlzott nedvesség felhalmozódása.

, de ne zárd le teljesen légmentesen, így elkerülhető a túlzott nedvesség felhalmozódása. Friss sajtok esetén két-három naponta cseréld ki a csomagolópapírt, hogy a sajt megőrizze minőségét.

két-három naponta cseréld ki a csomagolópapírt, hogy a sajt megőrizze minőségét. A hűtőszekrény legkevésbé hideg részén tárold, ahol egyenletesebb a hőmérséklet.

tárold, ahol egyenletesebb a hőmérséklet. Kerüld a műanyag fóliával való közvetlen érintkezést, mert kedvezőtlenül befolyásolhatja a sajt ízét és állagát.

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