Mára is egy izgalmas kvízzel készültünk nektek, amiben a zöldfűszerek kapják a főszerepet! Talán már tudjátok is, mi lesz a feladat!

Mennyire ismered jól a zöldfűszereket? Konyhánk szinte állandó kiegészítőit nem mindig friss formában használjuk fel, viszont itt a lehetőség, hogy bebizonyítsd, te még így is is jól ismered őket! Lássuk!

Nosalty-kvíz: Hány illatos zöldfűszert ismersz fel?

A zöldfűszerek nemcsak ízletesebbé teszik az ételeket, hanem friss aromájukkal különlegesebbé is varázsolják azokat.

A legismertebb zöldfűszerek közé tartozik a petrezselyem, a bazsalikom, a metélőhagyma és a kapor, amiket sokféle fogás elkészítéséhez használnak.

A friss zöldfűszerek vitaminokban és ásványi anyagokban is gazdagok, ezért egészséges kiegészítői az étrendnek. Sokan otthon, cserépben vagy a kertben termesztik őket, mert így mindig kéznél vannak a főzéshez.

A zöldfűszerek használata egyszerű módja annak, hogy az ételek ízletesebbek és illatosabbak legyenek. Érdemes többféle fűszert kipróbálni, mert mindegyik sajátos ízt ad a leveseknek, salátáknak és húsételeknek.

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