Életmód

2026.07.03.

Szalmonellajárvány: fertőzött instant tészta állhat a Magyarországot is érintő esetek mögött

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Szalmonellabotrány: keddig 14 országban összesen 106 megerősített fertőzéses esetet regisztráltak, Magyarország is érintett. A fertőzést vélhetően egy instant tészta okozta.

Az európai hatóságok szalmonellafertőzés terjedését jelentették, amelynek hátterében feltehetően fertőzött instant tészták állnak.

A több országot érintő fertőzés mögött ízesített instant tészták állhatnak

Keddig 14 országban összesen 106 megerősített fertőzéses esetet regisztráltak, Magyarország is érintett

- írja az Euronews nyomán a 24.hu.

Az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság és az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ szerint a fertőzés elsősorban gyermekeket és fiatal felnőtteket érintett. A járvány miatt legalább 49 embert kórházba kellett szállítani.

Mi áll a járvány hátterében?

A fertőzés az ukrán Euro Food Service-hez köthető, amely a Reeva instant tésztákat gyártja.

Bár konkrét forgalmazót nem neveztek meg, a Salmonella Stanley-hez és más törzsekhez kapcsolódó esetek egy ukrán gyártóhoz, az Euro Food Service-hez köthetők, amely a Reeva Foods termékeit állítja elő.

A Reeva Foods közleményében jelezte, hogy a balti piacon forgalmazott tészták egy tételében kimutatták a Salmonella Stanley-t. A vállalat belső vizsgálatot indított, és visszavonta az érintett tételeket. Emellett független laborvizsgálatokat, hatósági ellenőrzéseket és környezeti monitoringot végeznek további megelőzés céljából.

Hol jelentek meg a fertőzések?

A szalmonellás eseteket jelentették a következő országokból:

Ausztria, Nagy-Britannia, Csehország, Dánia, Észtország, Franciaország, Németország, Magyarország, Lettország, Litvánia, Hollandia, Norvégia, Lengyelország és Svédország.

Epidemiológiai vizsgálatok szerint az esetek Dániában, Észtországban, Németországban, Lettországban és Litvániában az említett márka instant tésztáihoz köthetők.

A szalmonellafertőzés tünete főleg a hasmenés, hányás

A szalmonellafertőzés tünetei:

  • hasmenés
  • láz
  • hasi fájdalom
  • émelygés és hányás

Ezek a tünetek általában néhány napig tartanak, de komolyabb esetekben orvosi ellátásra lehet szükség.

Hatósági intézkedések

Az európai hatóságok ellenőrző intézkedéseket vezettek be, többek között:

  • az érintett termékek forgalomból való kivonása
  • visszahívások több országban

Ezek a lépések jelentősen csökkentik az új fertőzések valószínűségét, de a vásárlók figyelme és a tudatos termékválasztás továbbra is kulcsfontosságú.

Tippek:

  • Vásárlás előtt mindig ellenőrizd a termék származási helyét és gyártóját.
  • Ha instant tésztát vagy más fogyasztásra kész, csomagolt terméket vásárolsz, figyelj a gyártói visszahívásokra és hatósági figyelmeztetésekre.
  • A biztonságos tárolás és főzés segít csökkenteni a fertőzés kockázatát.

Tudtad?

  • A szalmonella nem minden esetben okoz súlyos megbetegedést, de kisgyermekek, idősek és legyengült immunrendszerűek számára különösen veszélyes lehet.
  • Az európai élelmiszerbiztonsági szabályozás az egyik legszigorúbb a világon, mégis előfordulhatnak gazdasági csalások és fertőzések.
  • A tudatos vásárlás és a hatósági figyelmeztetések követése a leghatékonyabb módja a fertőzések elkerülésének.

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