Szalmonellajárvány: fertőzött instant tészta állhat a Magyarországot is érintő esetek mögött

Az európai hatóságok szalmonellafertőzés terjedését jelentették, amelynek hátterében feltehetően fertőzött instant tészták állnak.
Keddig 14 országban összesen 106 megerősített fertőzéses esetet regisztráltak, Magyarország is érintett- írja az Euronews nyomán a 24.hu.
Az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság és az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ szerint a fertőzés elsősorban gyermekeket és fiatal felnőtteket érintett. A járvány miatt legalább 49 embert kórházba kellett szállítani.
Mi áll a járvány hátterében?
Bár konkrét forgalmazót nem neveztek meg, a Salmonella Stanley-hez és más törzsekhez kapcsolódó esetek egy ukrán gyártóhoz, az Euro Food Service-hez köthetők, amely a Reeva Foods termékeit állítja elő.
A Reeva Foods közleményében jelezte, hogy a balti piacon forgalmazott tészták egy tételében kimutatták a Salmonella Stanley-t. A vállalat belső vizsgálatot indított, és visszavonta az érintett tételeket. Emellett független laborvizsgálatokat, hatósági ellenőrzéseket és környezeti monitoringot végeznek további megelőzés céljából.
Hol jelentek meg a fertőzések?
A szalmonellás eseteket jelentették a következő országokból:
Epidemiológiai vizsgálatok szerint az esetek Dániában, Észtországban, Németországban, Lettországban és Litvániában az említett márka instant tésztáihoz köthetők.
A szalmonellafertőzés tünetei:
- hasmenés
- láz
- hasi fájdalom
- émelygés és hányás
Ezek a tünetek általában néhány napig tartanak, de komolyabb esetekben orvosi ellátásra lehet szükség.
Hatósági intézkedések
Az európai hatóságok ellenőrző intézkedéseket vezettek be, többek között:
- az érintett termékek forgalomból való kivonása
- visszahívások több országban
Ezek a lépések jelentősen csökkentik az új fertőzések valószínűségét, de a vásárlók figyelme és a tudatos termékválasztás továbbra is kulcsfontosságú.
Tippek:
- Vásárlás előtt mindig ellenőrizd a termék származási helyét és gyártóját.
- Ha instant tésztát vagy más fogyasztásra kész, csomagolt terméket vásárolsz, figyelj a gyártói visszahívásokra és hatósági figyelmeztetésekre.
- A biztonságos tárolás és főzés segít csökkenteni a fertőzés kockázatát.
Tudtad?
- A szalmonella nem minden esetben okoz súlyos megbetegedést, de kisgyermekek, idősek és legyengült immunrendszerűek számára különösen veszélyes lehet.
- Az európai élelmiszerbiztonsági szabályozás az egyik legszigorúbb a világon, mégis előfordulhatnak gazdasági csalások és fertőzések.
- A tudatos vásárlás és a hatósági figyelmeztetések követése a leghatékonyabb módja a fertőzések elkerülésének.