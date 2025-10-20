Életmód

2025.10.20.

4 hétköznapi ital, ami szíved őre lesz az érelmeszesedéssel szemben

Szász Nóri profilképe Szász Nóri

Ha szeretnél hosszú távon gondoskodni szíved erejéről és egészségéről, ezeket az italokat ajánlott napi szinten fogyasztanod!

A szív egészségének megőrzése érdekében fontos, hogy ne csak arra figyeljünk, mit eszünk, hanem arra is, mit iszunk. Az artériákon, amelyek oxigént szállítanak és elősegítik a vérkeringést, idővel plakkok halmozódhatnak fel, ezt az állapotot nevezik érelmeszesedésnek. A koleszterin, zsír vagy kalcium felhalmozódása eltömítheti az artériákat, emelheti a vérnyomást, és potenciálisan szívrohamhoz vagy stroke-hoz vezethet. Nincs olyan ital, amely mágikus módon eltávolítaná a plakkokat, de bizonyos italok gyulladás-, valamint a rossz koleszterinszintet-csökkentő és keringésjavító hatásukkal támogathatják az egészséges véráramlást. Nézzük, mely 4 hétköznapi ital védheti meg a szívet az érelmeszesedéstől.

Idős pár biciklissisakban a természetben
Ezeket idd az érelmeszesedés ellen

Mi az az érelmeszesedés?

Ez egy olyan állapot, amelyben az artériák a belső falakon lerakodó plakkok miatt beszűkülnek és megkeményednek. A plakk zsírból, koleszterinből, kalciumból és más, a vérben található anyagokból áll. Idővel ez a plakk-lerakódás korlátozhatja a véráramlást, növelve a szívroham, a stroke, valamint más szív- és érrendszeri szövődmények kockázatát.

Ételek, amelyek megelőzhetik az érelmeszesedést

Nemcsak folyadékok segíthetnek a szíved egészségének támogatásában, hanem számos ételt is meg lehet említeni.

Elsősorban az antioxidánsokban, omega-3 zsírsavakban és más jótékony vegyületekben gazdag ételek segíthetnek megelőzni a plakk kialakulását az artériákban.

Ezek közé az ételek közé tartoznak a:

  • bogyós gyümölcsök
  • bizonyos halfajok
  • bizonyos zöldségek és leveles zöldségek
  • diófélék és magvak
  • olívaolaj

