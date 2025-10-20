4 hétköznapi ital, ami szíved őre lesz az érelmeszesedéssel szemben

A szív egészségének megőrzése érdekében fontos, hogy ne csak arra figyeljünk, mit eszünk, hanem arra is, mit iszunk. Az artériákon, amelyek oxigént szállítanak és elősegítik a vérkeringést, idővel plakkok halmozódhatnak fel, ezt az állapotot nevezik érelmeszesedésnek. A koleszterin, zsír vagy kalcium felhalmozódása eltömítheti az artériákat, emelheti a vérnyomást, és potenciálisan szívrohamhoz vagy stroke-hoz vezethet. Nincs olyan ital, amely mágikus módon eltávolítaná a plakkokat, de bizonyos italok gyulladás-, valamint a rossz koleszterinszintet-csökkentő és keringésjavító hatásukkal támogathatják az egészséges véráramlást. Nézzük, mely 4 hétköznapi ital védheti meg a szívet az érelmeszesedéstől.
Mi az az érelmeszesedés?
Ételek, amelyek megelőzhetik az érelmeszesedést
Nemcsak folyadékok segíthetnek a szíved egészségének támogatásában, hanem számos ételt is meg lehet említeni.
Elsősorban az antioxidánsokban, omega-3 zsírsavakban és más jótékony vegyületekben gazdag ételek segíthetnek megelőzni a plakk kialakulását az artériákban.
Ezek közé az ételek közé tartoznak a:
- bogyós gyümölcsök
- bizonyos halfajok
- bizonyos zöldségek és leveles zöldségek
- diófélék és magvak
- olívaolaj