Ez a zöldség emésztést segítő és vízhajtó hatású, mégis alig használjuk

Egy igen sokoldalú zöldségről van szó, aminek szezonja májustól őszig tart. Emésztést segítő és vízhajtó hatása mellett pedig könnyedén beszerezhetjük piacon, szupermarketben és a nagyobb zöldségeseknél is.

A mediterrán konyha egyik alapvető alapanyaga az édeskömény, ami aromás, kicsit ánizsos, édeskés ízvilágával sokoldalúan illeszthető be étkezéseinkbe. Több jótékony hatása között áll enyhe vízhajtó és emésztést segítő tulajdonsága is. Lássuk, mi mindenre jó még az édeskömény!

Miért egészséges az édeskömény?

Az édeskömény alacsony kalóriatartalmú, jóízű zöldség, aminek magas a C-vitamin-, kálium- és rosttartalma is. Antioxidáns vegyületeinek köszönhető gyulladáscsökkentő hatású.

Legfőbb előnyei:

segíti az emésztést

puffadásgátló

enyhén vízhajtó

antioxidáns hatású

Hogyan fogyasszuk az édesköményt?

A legjobb, ha nyersen fogyaszjuk, hiszen ebben az állapotában őrzi meg a legtöbb tápanyagot. Ilyen formában tehetjük salátákba, de magában is egészséges nassolnivaló. Elkészíthetjük grillezve, sütve is, valamint szószokat is karakteressé tesz.

A legjobb, ha nyersen fogyasztjuk, hiszen az édeskömény így őrzi meg a legtöbb tápanyagot

Tápérték (100 gramm)

10 mg-12 mg C-vitamin

400 mg kálium

3 g rost

Mérsékelt fogyasztása mindenkinek javallott, azonban:

várandósság vagy hormonális kezelés alatt

várandósság vagy hormonális kezelés alatt nem ajánlott a fogyasztása, mivel méhösszehúzódást okozhat, és ösztrogénutánzó hatása lehet!

, és ösztrogénutánzó hatása lehet! Utóbbi az ösztrogénérzékeny rákban szenvedők (például mellrák, méhtestrák, petefészekrák) és az endometriózisos betegek miatt fontos tényező!

