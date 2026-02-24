Életmód

Ez a zöldség emésztést segítő és vízhajtó hatású, mégis alig használjuk

Egy igen sokoldalú zöldségről van szó, aminek szezonja májustól őszig tart. Emésztést segítő és vízhajtó hatása mellett pedig könnyedén beszerezhetjük piacon, szupermarketben és a nagyobb zöldségeseknél is.

A mediterrán konyha egyik alapvető alapanyaga az édeskömény, ami aromás, kicsit ánizsos, édeskés ízvilágával sokoldalúan illeszthető be étkezéseinkbe. Több jótékony hatása között áll enyhe vízhajtó és emésztést segítő tulajdonsága is. Lássuk, mi mindenre jó még az édeskömény!

Zöldségek ládában
Az édeskömény emésztést segítő és vízhajtó hatású

Miért egészséges az édeskömény?

Az édeskömény alacsony kalóriatartalmú, jóízű zöldség, aminek magas a C-vitamin-, kálium- és rosttartalma is. Antioxidáns vegyületeinek köszönhető gyulladáscsökkentő hatású.

Legfőbb előnyei:

Receptajánló:

Hogyan fogyasszuk az édesköményt?

A legjobb, ha nyersen fogyaszjuk, hiszen ebben az állapotában őrzi meg a legtöbb tápanyagot. Ilyen formában tehetjük salátákba, de magában is egészséges nassolnivaló. Elkészíthetjük grillezve, sütve is, valamint szószokat is karakteressé tesz.

Édesköményhalom
A legjobb, ha nyersen fogyasztjuk, hiszen az édeskömény így őrzi meg a legtöbb tápanyagot

 Tápérték (100 gramm)

  • 10 mg-12 mg C-vitamin
  • 400 mg kálium
  • 3 g rost

Mérsékelt fogyasztása mindenkinek javallott, azonban:

  • várandósság vagy hormonális kezelés alatt
  • és hormonfüggő rák előfordulása esetén nem ajánlott a fogyasztása, mivel méhösszehúzódást okozhat, és ösztrogénutánzó hatása lehet!
  • Utóbbi az ösztrogénérzékeny rákban szenvedők (például mellrák, méhtestrák, petefészekrák) és az endometriózisos betegek miatt fontos tényező!

Forrásunk volt.

