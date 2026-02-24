Ez a zöldség emésztést segítő és vízhajtó hatású, mégis alig használjuk

A mediterrán konyha egyik alapvető alapanyaga az édeskömény, ami aromás, kicsit ánizsos, édeskés ízvilágával sokoldalúan illeszthető be étkezéseinkbe. Több jótékony hatása között áll enyhe vízhajtó és emésztést segítő tulajdonsága is. Lássuk, mi mindenre jó még az édeskömény!
Miért egészséges az édeskömény?
Az édeskömény alacsony kalóriatartalmú, jóízű zöldség, aminek magas a C-vitamin-, kálium- és rosttartalma is. Antioxidáns vegyületeinek köszönhető gyulladáscsökkentő hatású.
Legfőbb előnyei:
- segíti az emésztést
- puffadásgátló
- enyhén vízhajtó
- antioxidáns hatású
Receptajánló:
Hogyan fogyasszuk az édesköményt?
A legjobb, ha nyersen fogyaszjuk, hiszen ebben az állapotában őrzi meg a legtöbb tápanyagot. Ilyen formában tehetjük salátákba, de magában is egészséges nassolnivaló. Elkészíthetjük grillezve, sütve is, valamint szószokat is karakteressé tesz.
Tápérték (100 gramm)
- 10 mg-12 mg C-vitamin
- 400 mg kálium
- 3 g rost
Mérsékelt fogyasztása mindenkinek javallott, azonban:
- várandósság vagy hormonális kezelés alatt
- és hormonfüggő rák előfordulása esetén nem ajánlott a fogyasztása, mivel méhösszehúzódást okozhat, és ösztrogénutánzó hatása lehet!
- Utóbbi az ösztrogénérzékeny rákban szenvedők (például mellrák, méhtestrák, petefészekrák) és az endometriózisos betegek miatt fontos tényező!