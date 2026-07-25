A nyári grillezések és fagyizások mellett sem kell lemondanod az egészséges étkezésről. Dietetikusok 5 egyszerű tanácsa segít, hogy energikus maradj a legmelegebb hónapokban.

A nyár sokaknak egyet jelent a szabadsággal, a grillezésekkel, a fagylalttal és a hosszú estékbe nyúló baráti összejövetelekkel, bár ilyenkor általában többet mozgunk és több időt töltünk a szabadban, az étkezési szokásaink könnyen felborulhatnak. Nem véletlen, hogy a Real Simple nyolc dietetikust kérdezett meg arról, mire érdemes odafigyelni a nyári hónapokban. A dietetikus szakértők tanácsai közül kiválasztottuk azt az ötöt, amely valóban a legtöbbet segíthet abban, hogy energikusnak és kiegyensúlyozottnak érezd magad egész nyáron.

Dietetikusok szerint ezt az 5 tippet fogadd meg nyáron, ha egészséges akarsz maradni

Tudtad? A napi folyadékszükséglet körülbelül 20 százalékát nem italokból, hanem az elfogyasztott ételekből fedezi a szervezet, ezért is érdemes nyáron sok magas víztartalmú gyümölcsöt és zöldséget fogyasztani, például dinnyét, uborkát vagy paradicsomot.

Kattintsd végig a galériánkat, hogy megtudd, mire figyelj nyáron a dietetikusok szerint!

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A nyár tényleg a legjobb időszak a fogyáshoz?

Sokan úgy gondolják, hogy a nyár automatikusan kedvez a fogyásnak: ilyenkor több friss zöldség és gyümölcs kerül az asztalra, többet mozgunk a szabadban, és a nagy meleg miatt gyakran kevésbé kívánjuk a nehéz, kalóriadús ételeket, a valóság azonban ennél árnyaltabb.

A nyár valóban jó lehetőség arra, hogy egészségesebb szokásokat alakíts ki, de önmagában az évszak nem garantálja a fogyást.

A kiegyensúlyozott étrend, a rendszeres mozgás és a hosszú távon fenntartható életmód sokkal fontosabb, mint egy gyors nyári diéta.

A melegebb hónapokban ugyanakkor könnyebb olyan alapanyagokat választani, amelyek támogatják az egészséges táplálkozást. A szezonális zöldségek és gyümölcsök, például a paradicsom, paprika, uborka, cukkini, bogyós gyümölcsök vagy a görögdinnye nemcsak ízletesek, hanem magas víztartalmuk miatt is jól illenek a nyári étrendbe.

Nem a koplalás a megoldás

A strandforma miatt sokan próbálnak néhány hét alatt látványos eredményt elérni, a túl szigorú diéták azonban gyakran inkább visszaütnek. A nagyon kevés energiát tartalmazó étrendek nehezen tarthatók hosszú távon, és könnyen vezethetnek falásrohamokhoz vagy a leadott kilók visszaszedéséhez.

A dietetikusok szerint a cél inkább az legyen, hogy minden étkezésben legyen: - megfelelő mennyiségű fehérje,

- rostban gazdag zöldség vagy gyümölcs,

- teljes értékű szénhidrátforrás,

- egészséges zsiradék.

Így nemcsak a testsúlyodnak teszel jót, hanem az energiaszintedet is könnyebb egyenletesen tartani.

A nyári mozgás is sokat számít

A jó idő sokakat ösztönöz arra, hogy többet legyenek aktívak: egy séta, úszás, kerékpározás vagy kirándulás is hozzájárulhat ahhoz, hogy több energiát használjon fel a szervezet. Nem szükséges azonban órákig edzeni ahhoz, hogy egészségesebb életmódot alakíts ki. A rendszeresség sokkal fontosabb, mint az időnként végzett intenzív, de rövid ideig tartó próbálkozások.

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Összegzés: a legjobb nyári diéta valójában nem is diéta

A nyár tökéletes időszak arra, hogy több friss alapanyagot egyél, jobban figyelj a folyadékbevitelre, és több mozgást csempéssz a mindennapjaidba.

Nem kell száműznöd a fagyit, a nyaralás alatti különleges ételeket vagy a grillezéseket sem.

A dietetikusok szerint a legfontosabb nem a tökéletesség, hanem az egyensúly: válassz gyakrabban tápláló ételeket, figyelj a tested jelzéseire, és olyan szokásokat alakíts ki, amelyeket egész évben fenn tudsz tartani.

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