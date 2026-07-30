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2026.07.30.

Megelőzhető-e hidratálással a hőguta?

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Újabb hőhullám éri el országunkat, így nem árt néhány praktikával készülni. A hidratálás különösen fontos, de kérdés, hogy vajon ezzel megelőzhető-e a hőguta?

A hőmérséklet emelkedésével fokozottan oda kell figyelnünk a folyadékfogyasztásunkra. Felmerülhet azonban sokunknak, hogy ez elég-e ahhoz, hogy elkerüljük a hőgutát, hőkimerülést és a kiszáradást.

Vizet ivó idős hölgy
Megelőzhető-e a hidratálással a hőguta?

Fontos felismerni a hőguta és a hőkimerülés jeleit, azt, hogy hogyan tudjuk megelőzni, és mik a különbségek egyes betegségek között, hogy a megfelelő módon tudjuk kezeleni őket. Ez különösen igaz a hőgutára, ami akár életveszélyessé válhat.

A jó hír, hogy a hőguta megelőzhető a megfelelő hidratálással.

Mi az a hőguta, és milyen tünetei vannak?

Hőguta akkor érhet minket, ha hosszan tartó, extrém hőhatás ér, és a testünk nem képes lehűteni magát. Mikor a testünk nem képes elegendő izzadságot termelni, így a belső hőmérsékletünk jelentősen megemelkedik.

A hőguta tünetei tartoznak:

  • magas testhőmérséklet,
  • megváltozott mentális állapot (például beszédzavar),
  • forró, száraz bőr, amely kipirulhat, de nem izzad,
  • hányinger és hányás,
  • gyors szívverés és gyors légzés,
  • eszméletvesztés.

A hőgutánál azonnali orvosi ellátásra van szükség, és az intravénás folyadék- és elektrolitpótlás sem ritka.

Vizet kancsóba öntő nő
Hőguta akkor érhet minket, ha hosszan tartó, extrém hőhatás ér, és a testünk nem képes lehűteni magát

Mit kell tenni hőgutánál?

Minél előbb mentőt kell hívni, majd:

  • Fektessük le az érintettet hűvös, árnyékos helyre, lehetőleg úgy, hogy a lábait kissé megemeli.
  • Távolítsuk el a felesleges ruhadarabokat és a cipőt, vagy lazítsa meg a ruházatát.
  • Hűtsük a testét hideg, nedves törölközővel vagy ruhával, illetve hideg vízzel történő lelocsolással.
  • Helyezzünk jeges borogatást a fejre, a nyakra, a hónaljakra és a lágyékhajlatokra.
  • Ha az érintett teljesen éber és tud nyelni, lassan kortyoltassunk vele hideg vizet vagy elektrolitokat tartalmazó italt.
  • Kerüljük a túl hideg italokat, mert gyomorgörcsöt okozhatnak.
  • Ne adjunk folyadékot olyan személynek, aki zavart, hány, nyelési nehézségei vannak, vagy megváltozott tudatállapotban van.

Hogyan előzhetjük meg a hőgutát hidratálással?

A megfelelő folyadékbevitel a hőguta megelőzésének egyik legegyszerűbb és leghatékonyabb módja. Meleg időben, különösen kültéri munka, sport vagy napozás során rendszeresen fogyasszunk vizet vagy elektrolitokat tartalmazó italokat.

Általános ajánlás, hogy körülbelül 20 percenként igyon meg egy pohár folyadékot a megfelelő hidratáltság fenntartása érdekében.

A test külső hűtése szintén segíthet a túlmelegedés megelőzésében. Hideg vízzel történő permetezés, lemosás vagy nedves törölköző alkalmazása hozzájárulhat a testhőmérséklet csökkentéséhez, azonban ez nem helyettesíti a megfelelő folyadékfogyasztást.

Mi a különbség a hőkimerülés és a hőguta között?

A hőkimerülés általában megelőzi a hőgutát, ezért a korai tünetek felismerése kiemelten fontos.

Mindkét állapot okozhat hányingert és hányást, azonban a hőkimerülésre jellemző tünetek közé tartozik:

  • erős izzadás,
  • fokozott szomjúság,
  • csökkent vizeletürítés,
  • fejfájás,
  • szédülés,
  • ingerlékenység,
  • ájulásérzés vagy ájulás.

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