11 jel, ami krónikus gyulladásra utal a szervezetben

A tartósan fennálló gyulladás tüneteit elsőre talán észre sem vesszük – pedig fontos azokat komolyan venni, és fel is lépni ellenük.

Amikor a gyulladás szó elhangzik, a legtöbben fájdalomra, duzzanatra vagy bőrpír megjelenésére gondolnak. Ezek valóban jellemzőek, de főként az akut, rövid ideig tartó gyulladás esetén. A krónikus gyulladás egészen másképp viselkedik: csendes, alattomos, és gyakran olyan hétköznapi panaszok mögött húzódik meg, amelyekről elsőre senki sem gondolná, hogy komolyabb probléma jelei lehetnek.

Rossz alvás, izomgyengeség és emésztési panaszok is okozhatnak krónikus gyulladást

Pedig a tartós gyulladás hosszú távon komoly betegségek kialakulásához járulhat hozzá, érintve a szív- és érrendszert, az idegrendszert, az emésztést és az immunrendszert is. Kialakulásában szerepet játszhat a tartós stressz, a mozgáshiány, az alváshiány, a gyulladást fokozó étrend, a bélflóra egyensúlyának felborulása, valamint kezeletlen fertőzések és bizonyos alapbetegségek is.

A gyulladás alapvetően a szervezet természetes védekező reakciója. Sérülés vagy fertőzés esetén az immunrendszer citokineket bocsát ki, amelyek segítenek a kórokozók elpusztításában és a sérült sejtek eltakarításában. Normál esetben ez a folyamat néhány órán vagy napon belül lezajlik.

Ha azonban a gyulladás nem cseng le, a szervezet folyamatosan termeli ezeket az anyagokat, amelyek idővel már nem gyógyítanak, hanem károsítanak.

A krónikus gyulladás gyanúja esetén az orvosi kivizsgálás elengedhetetlen. Egy egyszerű vérvizsgálat, például a CRP-szint mérése már sokat elárulhat a szervezetben zajló folyamatokról. A kezelés mindig az alapbetegség feltárásával kezdődik, ugyanakkor az életmódnak is kiemelt szerepe van a gyulladás csökkentésében.

Felmerülhet a kérdés: mi az, ami segíthet az állapoton? Nos, a növényi alapú, rostban gazdag étrend , a cukorban és ultrafeldolgozott élelmiszerekben szegény táplálkozás, az alkoholfogyasztás mérséklése, a rendszeres mozgás, a megfelelő alvás és a tudatos folyadékbevitel mind hozzájárulhatnak ahhoz, hogy a szervezet gyulladásos terhelése csökkenjen.

