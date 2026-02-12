Gasztro

2026.02.12.

11 jel, ami krónikus gyulladásra utal a szervezetben

Szabó Anna profilképe Szabó Anna

A tartósan fennálló gyulladás tüneteit elsőre talán észre sem vesszük – pedig fontos azokat komolyan venni, és fel is lépni ellenük.

Amikor a gyulladás szó elhangzik, a legtöbben fájdalomra, duzzanatra vagy bőrpír megjelenésére gondolnak. Ezek valóban jellemzőek, de főként az akut, rövid ideig tartó gyulladás esetén. A krónikus gyulladás egészen másképp viselkedik: csendes, alattomos, és gyakran olyan hétköznapi panaszok mögött húzódik meg, amelyekről elsőre senki sem gondolná, hogy komolyabb probléma jelei lehetnek.

fejfájással küzdő nő
Rossz alvás, izomgyengeség és emésztési panaszok is okozhatnak krónikus gyulladást

Pedig a tartós gyulladás hosszú távon komoly betegségek kialakulásához járulhat hozzá, érintve a szív- és érrendszert, az idegrendszert, az emésztést és az immunrendszert is. Kialakulásában szerepet játszhat a tartós stressz, a mozgáshiány, az alváshiány, a gyulladást fokozó étrend, a bélflóra egyensúlyának felborulása, valamint kezeletlen fertőzések és bizonyos alapbetegségek is.

A gyulladás alapvetően a szervezet természetes védekező reakciója. Sérülés vagy fertőzés esetén az immunrendszer citokineket bocsát ki, amelyek segítenek a kórokozók elpusztításában és a sérült sejtek eltakarításában. Normál esetben ez a folyamat néhány órán vagy napon belül lezajlik.

Ha azonban a gyulladás nem cseng le, a szervezet folyamatosan termeli ezeket az anyagokat, amelyek idővel már nem gyógyítanak, hanem károsítanak.

Katt a képre a galériáért - nézd meg, milyen, szinte észrevehetetlen jelek utalhatnak krónikus gyulladásra!

karfájdalom
rossz alvás
rossz közérzet
rosszullét
fájó gyomor
11 fotó

A krónikus gyulladás gyanúja esetén az orvosi kivizsgálás elengedhetetlen. Egy egyszerű vérvizsgálat, például a CRP-szint mérése már sokat elárulhat a szervezetben zajló folyamatokról. A kezelés mindig az alapbetegség feltárásával kezdődik, ugyanakkor az életmódnak is kiemelt szerepe van a gyulladás csökkentésében.

Felmerülhet a kérdés: mi az, ami segíthet az állapoton?

Nos, a növényi alapú, rostban gazdag étrend, a cukorban és ultrafeldolgozott élelmiszerekben szegény táplálkozás, az alkoholfogyasztás mérséklése, a rendszeres mozgás, a megfelelő alvás és a tudatos folyadékbevitel mind hozzájárulhatnak ahhoz, hogy a szervezet gyulladásos terhelése csökkenjen.

Forrásunk volt.

Ajánlott videó

Legújabb receptek

sushi

Kimbap (Gimbap) - koreai rizstekercs

A kimbap vagy gimbap Koreában olyan ételnek számít, mint nálunk a szendvics: gyors, praktikus, csomagolható és kézben ehető. A tekercs nagyon laktató, ráadásul bármilyen kedvünkre való ...

diós süti

Klasszikus diós guba

A diós guba egy puha, rétegzett édesség, amely kifliből, darált dióból és vaníliás tejből készül. Klasszikus, olcsó desszert, amiből mindig kell repetázni.

Még több recept

Címlapról ajánljuk

További cikkek

Alma és banán
Otthon

Banán vagy alma? Itt a válasz, melyik gyümölcs jobb a...

A banán és az alma is azon gyümölcsök közé tartozik, melyeket majdnem mindenki szeret, sok helyen hozzájuk juthatunk, és könnyű őket magunkkal vinni, ha útravaló kell. Na de vajon melyik jobb a vércukorszintnek? Dietetikus válaszol erre a kérdésre.

Még több cikk

Top Receptek

hagyomanyos-edes-fank
farsangi fánk

Hagyományos édes fánk

Életem első fánkját még lánykoromban készítettem. Kemény lett és száraz. Ezután évek teltek el és eszembe sem jutott, hogy újra nekiálljak. A kisfiam nagy fánkrajongó. Mondjuk is a ...

Még több top recept

Friss receptek

Még több friss recept