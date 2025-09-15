r
Krémfehér sajttal töltött portobello gomba

Krémfehér sajttal töltött portobello gomba
adag
Idő
Költség
megfizethető
Nehézség
közepes

Hozzávalók

A gombához

A koktélparadicsomhoz

A tálaláshoz

485
Kalória
15.5g
Fehérje
27.1g
Szénhidrát
36.7g
Zsír
254.1g
Víz
88.5g
Koleszterin
6.4g
Élelmi rost
9.8g
Cukor
  • 5% Fehérje
  • 8% Szénhidrát
  • 11% Zsír

A gombához

A koktélparadicsomhoz

A tálaláshoz

Összesen 485 kcal
  • 5% Fehérje
  • 8% Szénhidrát
  • 11% Zsír

A gombához

A koktélparadicsomhoz

A tálaláshoz

Összesen 1948 kcal
  • 5% Fehérje
  • 8% Szénhidrát
  • 11% Zsír

A gombához

A koktélparadicsomhoz

A tálaláshoz

Összesen 131 kcal
  • 5% Fehérje
  • 8% Szénhidrát
  • 11% Zsír
  • 76% Víz

TOP ásványi anyagok

  • Nátrium
  • Kálcium
  • Foszfor
  • Magnézium
  • Szelén

TOP vitaminok

  • Kolin:
  • C vitamin:
  • Niacin - B3 vitamin:
  • E vitamin:
  • Lut-zea

Fehérje

  • Összesen
    15.5 g

Zsír

  • Összesen
    36.7 g
  • Telített zsírsav
    19 g
  • Egyszeresen telítetlen zsírsav:
    10 g
  • Többszörösen telítetlen zsírsav
    3 g
  • Koleszterin
    89 mg

Ásványi anyagok

  • Összesen
    1384.2 g
  • Cink
    2 mg
  • Szelén
    40 mg
  • Kálcium
    333 mg
  • Vas
    2 mg
  • Magnézium
    43 mg
  • Foszfor
    269 mg
  • Nátrium
    694 mg
  • Réz
    1 mg
  • Mangán
    1 mg

Szénhidrát

  • Összesen
    27.1 g
  • Cukor
    10 mg
  • Élelmi rost
    6 mg

Víz

  • Összesen
    254.1 g

Vitaminok

  • Összesen
    0
  • A vitamin (RAE):
    229 micro
  • B6 vitamin:
    0 mg
  • B12 Vitamin:
    0 micro
  • E vitamin:
    2 mg
  • C vitamin:
    13 mg
  • D vitamin:
    17 micro
  • K vitamin:
    74 micro
  • Tiamin - B1 vitamin:
    0 mg
  • Riboflavin - B2 vitamin:
    0 mg
  • Niacin - B3 vitamin:
    10 mg
  • Pantoténsav - B5 vitamin:
    0 mg
  • Folsav - B9-vitamin:
    111 micro
  • Kolin:
    56 mg
  • Retinol - A vitamin:
    139 micro
  • α-karotin
    51 micro
  • β-karotin
    1052 micro
  • β-crypt
    0 micro
  • Likopin
    1287 micro
  • Lut-zea
    1688 micro
Fehérje

  • Összesen
    62.1 g

Zsír

  • Összesen
    147 g
  • Telített zsírsav
    74 g
  • Egyszeresen telítetlen zsírsav:
    39 g
  • Többszörösen telítetlen zsírsav
    12 g
  • Koleszterin
    354 mg

Ásványi anyagok

  • Összesen
    5536.8 g
  • Cink
    6 mg
  • Szelén
    159 mg
  • Kálcium
    1331 mg
  • Vas
    9 mg
  • Magnézium
    173 mg
  • Foszfor
    1077 mg
  • Nátrium
    2776 mg
  • Réz
    2 mg
  • Mangán
    3 mg

Szénhidrát

  • Összesen
    108.2 g
  • Cukor
    39 mg
  • Élelmi rost
    26 mg

Víz

  • Összesen
    1016.4 g

Vitaminok

  • Összesen
    0
  • A vitamin (RAE):
    915 micro
  • B6 vitamin:
    1 mg
  • B12 Vitamin:
    1 micro
  • E vitamin:
    9 mg
  • C vitamin:
    50 mg
  • D vitamin:
    68 micro
  • K vitamin:
    297 micro
  • Tiamin - B1 vitamin:
    1 mg
  • Riboflavin - B2 vitamin:
    1 mg
  • Niacin - B3 vitamin:
    38 mg
  • Pantoténsav - B5 vitamin:
    0 mg
  • Folsav - B9-vitamin:
    443 micro
  • Kolin:
    223 mg
  • Retinol - A vitamin:
    555 micro
  • α-karotin
    202 micro
  • β-karotin
    4210 micro
  • β-crypt
    0 micro
  • Likopin
    5146 micro
  • Lut-zea
    6751 micro
Fehérje

  • Összesen
    4.2 g

Zsír

  • Összesen
    9.9 g
  • Telített zsírsav
    5 g
  • Egyszeresen telítetlen zsírsav:
    3 g
  • Többszörösen telítetlen zsírsav
    1 g
  • Koleszterin
    24 mg

Ásványi anyagok

  • Összesen
    373.6 g
  • Cink
    0 mg
  • Szelén
    11 mg
  • Kálcium
    90 mg
  • Vas
    1 mg
  • Magnézium
    12 mg
  • Foszfor
    73 mg
  • Nátrium
    187 mg
  • Réz
    0 mg
  • Mangán
    0 mg

Szénhidrát

  • Összesen
    7.3 g
  • Cukor
    3 mg
  • Élelmi rost
    2 mg

Víz

  • Összesen
    68.6 g

Vitaminok

  • Összesen
    0
  • A vitamin (RAE):
    62 micro
  • B6 vitamin:
    0 mg
  • B12 Vitamin:
    0 micro
  • E vitamin:
    1 mg
  • C vitamin:
    3 mg
  • D vitamin:
    5 micro
  • K vitamin:
    20 micro
  • Tiamin - B1 vitamin:
    0 mg
  • Riboflavin - B2 vitamin:
    0 mg
  • Niacin - B3 vitamin:
    3 mg
  • Pantoténsav - B5 vitamin:
    0 mg
  • Folsav - B9-vitamin:
    30 micro
  • Kolin:
    15 mg
  • Retinol - A vitamin:
    37 micro
  • α-karotin
    14 micro
  • β-karotin
    284 micro
  • β-crypt
    0 micro
  • Likopin
    347 micro
  • Lut-zea
    456 micro
Elkészítés

A gombához

  1. A gombáknak kiszedjük a szárait és egy kiskanál segítségével kikanalazzuk a sötét színű lemezeket. A belsejükkel lefele fordítva tepsibe tesszük őket, meglocsoljuk egy kevés olívaolajjal és 10 percre előmelegített sütőbe tesszük őket.
  2. Addig összekeverjük az ARLA Apetina Krémfehér sajtot a többi hozzávalóval.
  3. Amikor megsültek a gombák leöntjük alóluk a felesleges nedvességet, majd megtöltjük őket a töltelékkel és újabb 10 percre visszatesszük a sütőbe.

A koktélparadicsomhoz

  1. A megtisztított koktélparadicsomokat félbevágjuk, majd egy sütőedénybe tesszük és hozzájuk adjuk a többi alapanyagot, jól elkeverjük. 10 percre sütőbe tesszük, amíg a paradicsomok összeesnek és kissé megpirul a tetejük.

A tálaláshoz

  1. Egy serpenyőben, vajon lepirítjuk a bagett szeleteket.
  2. Egy tálalóedénybe rukkolát teszünk, ráhelyezzük a pirítósokat, azok tetejére a töltött gombákat, melyekre rákanalazzuk a koktélparadicsom ragut.
  3. Díszítésként morzsolhatunk rájuk az ARLA Apetina Krémfehér sajtból, szórhatunk rájuk fenyőmagot és meglocsolhatjuk őket balzsamecet krémmel.

  • Előkészítés ideje: 15 p
  • Sütés ideje: 30 p
  • Sütés hőfoka: 200 °C
A portobello a hagyományos barna csiperke nagyméretű változata. A nedvességtartalma sokkal alacsonyabb mint a kisebbeknek ezért a mérete mellett emiatt is kifejezetten alkalmas arra, hogy megtöltsük. Jelen esetben egy lágy, kellemesen sós ARLA Apetina Krémfehér sajttal, amibe spenótot kevertünk és egy fokhagymás koktélparadicsomos raguval koronáztuk. Előételnek tökéletes választás, de vega főételként is megállja a helyét.

