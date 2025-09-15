Krémfehér sajttal töltött portobello gomba
Hozzávalók
A gombához
-
8 db portobello gomba
-
2 ek olívaolaj
-
200 g krémfehérsajt (ARLA Apetina)
-
80 g bébispenót (frissen)
-
1 ek snidling
-
1 csipet szerecsendió
-
1 gerezd fokhagyma
-
1 ek fenyőmag (pirított)
-
só ízlés szerint
-
bors ízlés szerint
A koktélparadicsomhoz
-
20 dkg koktélparadicsom
-
1 gerezd fokhagyma
-
2 csipet oregánó
-
só ízlés szerint
-
bors ízlés szerint
-
1 ek olívaolaj
A tálaláshoz
- 5% Fehérje
- 8% Szénhidrát
- 11% Zsír
A gombához
-
174g portobello gomba37 kcal
-
4g olívaolaj35 kcal
-
50g krémfehérsajt143 kcal
-
20g bébispenót7 kcal
-
1g snidling0 kcal
-
0 kcal
-
1g fokhagyma1 kcal
-
2g fenyőmag15 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
A koktélparadicsomhoz
-
50g koktélparadicsom9 kcal
-
1g fokhagyma1 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
2g olívaolaj18 kcal
A tálaláshoz
- 5% Fehérje
- 8% Szénhidrát
- 11% Zsír
A gombához
-
696g portobello gomba149 kcal
-
16g olívaolaj141 kcal
-
200g krémfehérsajt572 kcal
-
80g bébispenót30 kcal
-
3g snidling1 kcal
-
0 kcal
-
3g fokhagyma4 kcal
-
9g fenyőmag61 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
A koktélparadicsomhoz
-
200g koktélparadicsom36 kcal
-
3g fokhagyma4 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
8g olívaolaj71 kcal
A tálaláshoz
- 5% Fehérje
- 8% Szénhidrát
- 11% Zsír
A gombához
-
47g portobello gomba10 kcal
-
1.1g olívaolaj10 kcal
-
13.5g krémfehérsajt39 kcal
-
5.4g bébispenót2 kcal
-
0.2g snidling0 kcal
-
0 kcal
-
0.2g fokhagyma0 kcal
-
0.6g fenyőmag4 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
A koktélparadicsomhoz
-
13.5g koktélparadicsom2 kcal
-
0.2g fokhagyma0 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
0.5g olívaolaj5 kcal
A tálaláshoz
- 5% Fehérje
- 8% Szénhidrát
- 11% Zsír
- 76% Víz
TOP ásványi anyagok
-
Nátrium
-
Kálcium
-
Foszfor
-
Magnézium
-
Szelén
TOP vitaminok
-
Kolin:
-
C vitamin:
-
Niacin - B3 vitamin:
-
E vitamin:
-
Lut-zea
Fehérje
-
Összesen 15.5 g
Zsír
-
Összesen 36.7 g
-
Telített zsírsav 19 g
-
Egyszeresen telítetlen zsírsav: 10 g
-
Többszörösen telítetlen zsírsav 3 g
-
Koleszterin 89 mg
Ásványi anyagok
-
Összesen 1384.2 g
-
Cink 2 mg
-
Szelén 40 mg
-
Kálcium 333 mg
-
Vas 2 mg
-
Magnézium 43 mg
-
Foszfor 269 mg
-
Nátrium 694 mg
-
Réz 1 mg
-
Mangán 1 mg
Szénhidrát
-
Összesen 27.1 g
-
Cukor 10 mg
-
Élelmi rost 6 mg
Víz
-
Összesen 254.1 g
Vitaminok
-
Összesen 0
-
A vitamin (RAE): 229 micro
-
B6 vitamin: 0 mg
-
B12 Vitamin: 0 micro
-
E vitamin: 2 mg
-
C vitamin: 13 mg
-
D vitamin: 17 micro
-
K vitamin: 74 micro
-
Tiamin - B1 vitamin: 0 mg
-
Riboflavin - B2 vitamin: 0 mg
-
Niacin - B3 vitamin: 10 mg
-
Pantoténsav - B5 vitamin: 0 mg
-
Folsav - B9-vitamin: 111 micro
-
Kolin: 56 mg
-
Retinol - A vitamin: 139 micro
-
α-karotin 51 micro
-
β-karotin 1052 micro
-
β-crypt 0 micro
-
Likopin 1287 micro
-
Lut-zea 1688 micro
- 5% Fehérje
- 8% Szénhidrát
- 11% Zsír
- 76% Víz
TOP ásványi anyagok
-
Nátrium
-
Kálcium
-
Foszfor
-
Magnézium
-
Szelén
TOP vitaminok
-
Kolin:
-
C vitamin:
-
Niacin - B3 vitamin:
-
E vitamin:
-
Lut-zea
Fehérje
-
Összesen 62.1 g
Zsír
-
Összesen 147 g
-
Telített zsírsav 74 g
-
Egyszeresen telítetlen zsírsav: 39 g
-
Többszörösen telítetlen zsírsav 12 g
-
Koleszterin 354 mg
Ásványi anyagok
-
Összesen 5536.8 g
-
Cink 6 mg
-
Szelén 159 mg
-
Kálcium 1331 mg
-
Vas 9 mg
-
Magnézium 173 mg
-
Foszfor 1077 mg
-
Nátrium 2776 mg
-
Réz 2 mg
-
Mangán 3 mg
Szénhidrát
-
Összesen 108.2 g
-
Cukor 39 mg
-
Élelmi rost 26 mg
Víz
-
Összesen 1016.4 g
Vitaminok
-
Összesen 0
-
A vitamin (RAE): 915 micro
-
B6 vitamin: 1 mg
-
B12 Vitamin: 1 micro
-
E vitamin: 9 mg
-
C vitamin: 50 mg
-
D vitamin: 68 micro
-
K vitamin: 297 micro
-
Tiamin - B1 vitamin: 1 mg
-
Riboflavin - B2 vitamin: 1 mg
-
Niacin - B3 vitamin: 38 mg
-
Pantoténsav - B5 vitamin: 0 mg
-
Folsav - B9-vitamin: 443 micro
-
Kolin: 223 mg
-
Retinol - A vitamin: 555 micro
-
α-karotin 202 micro
-
β-karotin 4210 micro
-
β-crypt 0 micro
-
Likopin 5146 micro
-
Lut-zea 6751 micro
- 5% Fehérje
- 8% Szénhidrát
- 11% Zsír
- 76% Víz
TOP ásványi anyagok
-
Nátrium
-
Kálcium
-
Foszfor
-
Magnézium
-
Szelén
TOP vitaminok
-
Kolin:
-
C vitamin:
-
Niacin - B3 vitamin:
-
E vitamin:
-
Lut-zea
Fehérje
-
Összesen 4.2 g
Zsír
-
Összesen 9.9 g
-
Telített zsírsav 5 g
-
Egyszeresen telítetlen zsírsav: 3 g
-
Többszörösen telítetlen zsírsav 1 g
-
Koleszterin 24 mg
Ásványi anyagok
-
Összesen 373.6 g
-
Cink 0 mg
-
Szelén 11 mg
-
Kálcium 90 mg
-
Vas 1 mg
-
Magnézium 12 mg
-
Foszfor 73 mg
-
Nátrium 187 mg
-
Réz 0 mg
-
Mangán 0 mg
Szénhidrát
-
Összesen 7.3 g
-
Cukor 3 mg
-
Élelmi rost 2 mg
Víz
-
Összesen 68.6 g
Vitaminok
-
Összesen 0
-
A vitamin (RAE): 62 micro
-
B6 vitamin: 0 mg
-
B12 Vitamin: 0 micro
-
E vitamin: 1 mg
-
C vitamin: 3 mg
-
D vitamin: 5 micro
-
K vitamin: 20 micro
-
Tiamin - B1 vitamin: 0 mg
-
Riboflavin - B2 vitamin: 0 mg
-
Niacin - B3 vitamin: 3 mg
-
Pantoténsav - B5 vitamin: 0 mg
-
Folsav - B9-vitamin: 30 micro
-
Kolin: 15 mg
-
Retinol - A vitamin: 37 micro
-
α-karotin 14 micro
-
β-karotin 284 micro
-
β-crypt 0 micro
-
Likopin 347 micro
-
Lut-zea 456 micro
Elkészítés
A gombához
- A gombáknak kiszedjük a szárait és egy kiskanál segítségével kikanalazzuk a sötét színű lemezeket. A belsejükkel lefele fordítva tepsibe tesszük őket, meglocsoljuk egy kevés olívaolajjal és 10 percre előmelegített sütőbe tesszük őket.
- Addig összekeverjük az ARLA Apetina Krémfehér sajtot a többi hozzávalóval.
- Amikor megsültek a gombák leöntjük alóluk a felesleges nedvességet, majd megtöltjük őket a töltelékkel és újabb 10 percre visszatesszük a sütőbe.
A koktélparadicsomhoz
- A megtisztított koktélparadicsomokat félbevágjuk, majd egy sütőedénybe tesszük és hozzájuk adjuk a többi alapanyagot, jól elkeverjük. 10 percre sütőbe tesszük, amíg a paradicsomok összeesnek és kissé megpirul a tetejük.
A tálaláshoz
- Egy serpenyőben, vajon lepirítjuk a bagett szeleteket.
- Egy tálalóedénybe rukkolát teszünk, ráhelyezzük a pirítósokat, azok tetejére a töltött gombákat, melyekre rákanalazzuk a koktélparadicsom ragut.
- Díszítésként morzsolhatunk rájuk az ARLA Apetina Krémfehér sajtból, szórhatunk rájuk fenyőmagot és meglocsolhatjuk őket balzsamecet krémmel.
Recept infó
- Előkészítés ideje: 15 p
- Sütés ideje: 30 p
- Sütés hőfoka: 200 °C
A portobello a hagyományos barna csiperke nagyméretű változata. A nedvességtartalma sokkal alacsonyabb mint a kisebbeknek ezért a mérete mellett emiatt is kifejezetten alkalmas arra, hogy megtöltsük. Jelen esetben egy lágy, kellemesen sós ARLA Apetina Krémfehér sajttal, amibe spenótot kevertünk és egy fokhagymás koktélparadicsomos raguval koronáztuk. Előételnek tökéletes választás, de vega főételként is megállja a helyét.