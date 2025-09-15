Krémfehér sajttal töltött portobello gomba

Tutto – vagyis minden, egész. Róma pompája és Nápoly káosza, a dolce vita és New York ezerarcú, sűrű, pezsgő atmoszférája. A nonna főztje és egy sikkes éttermi asztal, ahova jólesik megérkezni. Otthonos olasz konyha, spagetti húsgombóccal és egy stílusos koktél. Mindennek a legjobb része. Hogy mindezt hol lehet megtalálni? A Nagymező utcában van egy hely, ahol mindez megadatik. Úgy hívják: Tutto.