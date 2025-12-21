Az adventi és karácsonyi időszakban rengeteg sütemény készül a közreműködésével, azonban az év más időszakaiban rendszerint hanyagoljuk a konyhában. Kitaláljátok melyik növényi alapú, igen gazdag kalciumforrásra gondoltunk?

Gazdagságot, bőséget ígér a néphiedelmek szerint a mák fogyasztása, nem véletlen hát, hogy rendszerint az év végi időszakban, karácsony táján sütünk vele előszeretettel, pedig egész évben ott a helye a tányéron, mert növényi kalciumforrásként kiemelkedő szerepe van csontjaink védelmében is.

Csak karácsonykor sztároljuk, pedig az egyik leggazdagabb, olcsó kalciumforrás

A mák nemigen kap nagy figyelmet a sütés-főzés során, jellemzően a karácsonyi időszakban készülnek belőle sütemények és desszertek, pedig az egyik legjobb növényi alapú kalciumforrás.

Tápértéke lenyűgöző, hiszen kalciumtartalma mellett, rostot, telítetlen zsírsavakat és rengeteg mikrotápanyagot tartalmaz. Magnéziumot, vasat, cinket és B-vitaminokat is tartalmaz, amiknek kulcsszerepük van az idegrendszer működésében és az anyagcsere-folyamatokban. Telítetlen zsírjai a szív, az agy és a hormonháztartás működését segítik, míg rostjai az emésztést könnyítik, és a vércukorszint stabilizálását is megteremtik.

100 grammja több mint 1200 mg kalciumot tartalmaz, ami jóval több, mint ami a tejben vagy sajtokban megtalálható.

Ugyan kevésbé hatékonyan szívódik fel a kalcium, mint a tejtermékekből, de jelentősen javítja a kalcium-egyensúlyt.

Elsősorban a csontjaink és fogaink lehetnek hálásak a kalciumért, de szerepe van az idegimpulzusok vezetésében, az izomműködésben és a normális vérnyomás fenntartásában is. Emellett enyhíti a menstruáció előtti tüneteket, és a megfelelő véralvadást is segíti.

Hogyan használjuk?

Nemcsak a süteményekben van helye a máknak, hanem zabkásákban, turmixokban, joghurtokban, salátákban, sós ételekben is kitűnőre vizsgázik.

Receptajánló:

Forrásunk volt.