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2026.07.27.

Air fryer vagy tűzhely? Kiderült, melyik őrzi meg jobban az étel tápértékét

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Az air fryer az elmúlt évek egyik legnépszerűbb konyhai eszközévé vált, sokan pedig azért választják, mert úgy gondolják, hogy nemcsak kevesebb olajat kell használni hozzá, hanem az ételek tápanyagtartalmát is jobban megőrzi, mint a tűzhelyen készült, főtt étel. De valóban így van?

A dietetikusok szerint a válasz nem olyan egyszerű, tehát nem jelenthetjük ki, hogy az egyik módszer egyértelműen jobb mint a másik. Az, hogy mennyi vitamin és ásványi anyag marad meg az ételben, elsősorban attól függ, milyen alapanyagot készítünk, milyen hőmérsékleten, és mennyi ideig főzzük vagy sütjük

Air fryert használó nő
Air fryer vagy tűzhely? Kiderült, melyik őrzi meg jobban az ételek tápanyagait

Mikor előnyösebb az air fryer?

Az air fryer forró levegő keringetésével készíti el az ételeket, ezért alig vagy egyáltalán nincs szükség hozzá olajra. Ez különösen előnyös azok számára, akik szeretnék csökkenteni a bevitt zsír és kalória mennyiségét.

Egyes kutatások szerint bizonyos zöldségek, például a kelbimbó vagy a fodros kel antioxidáns-tartalma nagyobb arányban maradhat meg air fryerben készítve, mint néhány hagyományos tűzhelyes eljárás során.

A tűzhely sem marad alul

A hagyományos főzés azonban korántsem számít rossz választásnak. A párolás például az egyik legkíméletesebb elkészítési mód, amely számos vitamin megőrzésében kiváló.

A hosszú ideig tartó főzés viszont már kedvezőtlenebb lehet, mert a vízben oldódó vitaminok, például a C-vitamin és több B-vitamin egy része a főzővízbe kerülhet.

Érdekesség, hogy bizonyos tápanyagok éppen a hőkezelés hatására válnak könnyebben hasznosíthatóvá a szervezet számára, így nem minden esetben jelent hátrányt a főzés.

Brokkoli főzése
A hagyományos főzés azonban korántsem számít rossz választásnak

A legnagyobb hiba nem az, hogy miben főzünk

A szakértők szerint a tápanyagveszteség szempontjából sokkal fontosabb tényező a túlkészítés. A túl magas hőmérséklet és a túl hosszú sütési vagy főzési idő több érzékeny vitamint lebont, emellett az odaégett ételekben nem kívánatos vegyületek is képződhetnek.

Melyik a legjobb választás?

Ha kizárólag a tápanyagmegőrzést nézzük, az air fryer és a párolás általában kedvezőbb választás, mint a hosszú ideig tartó főzés. Ez azonban nem jelenti azt, hogy a tűzhelyes ételek egészségtelenek lennének.

A dietetikusok szerint nem az a legfontosabb, hogy air fryert vagy tűzhelyet használunk, hanem az, hogy rendszeresen otthon készítsünk változatos, zöldségekben és teljes értékű alapanyagokban gazdag ételeket.

A megfelelő elkészítési mód kiválasztása mellett ugyanis ez gyakorolja a legnagyobb hatást az egészségünkre.

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