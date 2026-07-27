Aktuális Lidl Parkside-akciók: három praktikus kerti eszköz párezer forintért

2026. július 25-től szuper árakon várja a hobbikertészeket a Lidl, hiszen megannyi Parkside kisgép és kézi szerszám elérhető náluk akciós árakon. Lássunk hármat ezek közül, tízezer forint alatt!

A Lidl akciós Parkside kerti szerszámai közül mi ezúttal az akkus fű- és sövényvágót, az akkus metszőollót és az elektromos fűszegélynyírót emelnénk ki, melyek praktikus, gyors és precíz megoldást nyújtanak minden kertész számára.

A Lidl szóban forgó Parkside-akciói 2026. július 25-től érvényesek. Az akkus fű- és sövényvágót 6999 forintért, az akkus metszőollót 7999 forintért, az elektromos fűszegélynyírót pedig 9999 forintért szerezhetjük be!

A Parkside aktuálisan akciós kerti eszközei a Lidlben Lidl

Ezekkel a szerszámokkal könnyedén formázhatod a kertedet, legyen szó:

gyepnyírásról,

bokrok, fák metszéséről

vagy fűszegélyek karbantartásáról, ráadásul az akciós árak miatt rendkívül kedvező befektetés is.

Lássuk a részleteket és az árakat!

Parkside akkus fű- és sövényvágó

Most akciósan, 6.999 forintért!

2 az 1-ben funkcionalitás: precíz vágás gyephez és bokrokhoz egyetlen eszközzel

precíz vágás gyephez és bokrokhoz egyetlen eszközzel Cserélhető szerszámfej: nincs szükség bonyolult előkészületre, gyorsan válthatsz a fűnyíró és sövénynyíró fej között

nincs szükség bonyolult előkészületre, gyorsan válthatsz a fűnyíró és sövénynyíró fej között Vágási paraméterek: kb. 8 cm vágásszélesség fűnyírásnál, kb. 12 cm hosszú penge max. 8 mm vastag ágakhoz

kb. 8 cm vágásszélesség fűnyírásnál, kb. 12 cm hosszú penge max. 8 mm vastag ágakhoz Akkumulátor: beépített 4V 2 Ah Litium-ion, vezeték nélküli és rugalmas használat

beépített 4V 2 Ah Litium-ion, vezeték nélküli és rugalmas használat Előny: ideális kisebb kertekbe, ahol gyors, hatékony és precíz vágásra van szükség

Egy sövényvágó minden kertbe jól jön - a kép illusztráció

Parkside akkus metszőolló

Akkumulátor és töltő nélkül, 7.999 forintért!

Robusztus és hosszú élettartam: erős motor, ergonomikus fogantyú és puha markolat a kényelmes használatért

erős motor, ergonomikus fogantyú és puha markolat a kényelmes használatért Vágásmélység: max. 28 mm, így vastagabb ágakat is könnyen elvághatsz.

max. 28 mm, így vastagabb ágakat is könnyen elvághatsz. Kényelmes akkumulátoros működés: nincs szükség konnektorra, könnyen mozgatható a kertben

nincs szükség konnektorra, könnyen mozgatható a kertben Praktikus: ideális bokrok, cserjék és kisebb fák formázásához, gyors és pontos metszést biztosít

ideális bokrok, cserjék és kisebb fák formázásához, gyors és pontos metszést biztosít Akciós ár: kedvezményesen 7 999 Ft, így praktikus és megfizethető választás minden kertész számára

Egy akkus metszőolló is hasznos szerszám a kertbe - a kép illusztráció!

Parkside elektromos fűszegélynyíró

Most csak 9.999 forintért!

Duplaszálas rendszer: automatikus száladagolással, hatékony vágás a fűszegélyeknél

automatikus száladagolással, hatékony vágás a fűszegélyeknél Állítható vágófej: 6 fokozatban állítható a fej magassága, így minden szegélyhez alkalmazható

6 fokozatban állítható a fej magassága, így minden szegélyhez alkalmazható Vágásátmérő: kb. 30 cm, két orsóval, szálhossza kb. 5 m/orsó (szálvastagság: kb. 1,4 mm)

kb. 30 cm, két orsóval, szálhossza kb. 5 m/orsó (szálvastagság: kb. 1,4 mm) Praktikus és gyors: tökéletes választás a járdák, teraszok és virágágyások mellett a fűszegélyek karbantartására

tökéletes választás a járdák, teraszok és virágágyások mellett a fűszegélyek karbantartására Előny: könnyen kezelhető, ergonomikus és akciósan beszerezhető eszköz, ami jelentősen megkönnyíti a nyári kertgondozást

Forrásunk volt.