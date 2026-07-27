Aktuális Lidl Parkside-akciók: három praktikus kerti eszköz párezer forintért

A Lidl akciós Parkside kerti szerszámai közül mi ezúttal az akkus fű- és sövényvágót, az akkus metszőollót és az elektromos fűszegélynyírót emelnénk ki, melyek praktikus, gyors és precíz megoldást nyújtanak minden kertész számára.
A Lidl szóban forgó Parkside-akciói 2026. július 25-től érvényesek. Az akkus fű- és sövényvágót 6999 forintért, az akkus metszőollót 7999 forintért, az elektromos fűszegélynyírót pedig 9999 forintért szerezhetjük be!
Ezekkel a szerszámokkal könnyedén formázhatod a kertedet, legyen szó:
- gyepnyírásról,
- bokrok, fák metszéséről
- vagy fűszegélyek karbantartásáról, ráadásul az akciós árak miatt rendkívül kedvező befektetés is.
Lássuk a részleteket és az árakat!
Parkside akkus fű- és sövényvágó
Most akciósan, 6.999 forintért!
- 2 az 1-ben funkcionalitás: precíz vágás gyephez és bokrokhoz egyetlen eszközzel
- Cserélhető szerszámfej: nincs szükség bonyolult előkészületre, gyorsan válthatsz a fűnyíró és sövénynyíró fej között
- Vágási paraméterek: kb. 8 cm vágásszélesség fűnyírásnál, kb. 12 cm hosszú penge max. 8 mm vastag ágakhoz
- Akkumulátor: beépített 4V 2 Ah Litium-ion, vezeték nélküli és rugalmas használat
- Előny: ideális kisebb kertekbe, ahol gyors, hatékony és precíz vágásra van szükség
Parkside akkus metszőolló
Akkumulátor és töltő nélkül, 7.999 forintért!
- Robusztus és hosszú élettartam: erős motor, ergonomikus fogantyú és puha markolat a kényelmes használatért
- Vágásmélység: max. 28 mm, így vastagabb ágakat is könnyen elvághatsz.
- Kényelmes akkumulátoros működés: nincs szükség konnektorra, könnyen mozgatható a kertben
- Praktikus: ideális bokrok, cserjék és kisebb fák formázásához, gyors és pontos metszést biztosít
- Akciós ár: kedvezményesen 7 999 Ft, így praktikus és megfizethető választás minden kertész számára
Parkside elektromos fűszegélynyíró
Most csak 9.999 forintért!
- Duplaszálas rendszer: automatikus száladagolással, hatékony vágás a fűszegélyeknél
- Állítható vágófej: 6 fokozatban állítható a fej magassága, így minden szegélyhez alkalmazható
- Vágásátmérő: kb. 30 cm, két orsóval, szálhossza kb. 5 m/orsó (szálvastagság: kb. 1,4 mm)
- Praktikus és gyors: tökéletes választás a járdák, teraszok és virágágyások mellett a fűszegélyek karbantartására
- Előny: könnyen kezelhető, ergonomikus és akciósan beszerezhető eszköz, ami jelentősen megkönnyíti a nyári kertgondozást