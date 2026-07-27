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2026.07.27.

Aktuális Lidl Parkside-akciók: három praktikus kerti eszköz párezer forintért

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2026. július 25-től szuper árakon várja a hobbikertészeket a Lidl, hiszen megannyi Parkside kisgép és kézi szerszám elérhető náluk akciós árakon. Lássunk hármat ezek közül, tízezer forint alatt!

A Lidl akciós Parkside kerti szerszámai közül mi ezúttal az akkus fű- és sövényvágót, az akkus metszőollót és az elektromos fűszegélynyírót emelnénk ki, melyek praktikus, gyors és precíz megoldást nyújtanak minden kertész számára.

A Lidl szóban forgó Parkside-akciói 2026. július 25-től érvényesek. Az akkus fű- és sövényvágót 6999 forintért, az akkus metszőollót 7999 forintért, az elektromos fűszegélynyírót pedig 9999 forintért szerezhetjük be!

A Parkside aktuálisan akciós kerti eszközei, Lidl újságrészlet
A Parkside aktuálisan akciós kerti eszközei a Lidlben
Lidl

Ezekkel a szerszámokkal könnyedén formázhatod a kertedet, legyen szó:

  • gyepnyírásról,
  • bokrok, fák metszéséről
  • vagy fűszegélyek karbantartásáról, ráadásul az akciós árak miatt rendkívül kedvező befektetés is.

Lássuk a részleteket és az árakat!

Parkside akkus fű- és sövényvágó

Most akciósan, 6.999 forintért!

  • 2 az 1-ben funkcionalitás: precíz vágás gyephez és bokrokhoz egyetlen eszközzel
  • Cserélhető szerszámfej: nincs szükség bonyolult előkészületre, gyorsan válthatsz a fűnyíró és sövénynyíró fej között
  • Vágási paraméterek: kb. 8 cm vágásszélesség fűnyírásnál, kb. 12 cm hosszú penge max. 8 mm vastag ágakhoz
  • Akkumulátor: beépített 4V 2 Ah Litium-ion, vezeték nélküli és rugalmas használat
  • Előny: ideális kisebb kertekbe, ahol gyors, hatékony és precíz vágásra van szükség
Sövényvágás a kertben
Egy sövényvágó minden kertbe jól jön - a kép illusztráció

Parkside akkus metszőolló

Akkumulátor és töltő nélkül, 7.999 forintért!

  • Robusztus és hosszú élettartam: erős motor, ergonomikus fogantyú és puha markolat a kényelmes használatért
  • Vágásmélység: max. 28 mm, így vastagabb ágakat is könnyen elvághatsz.
  • Kényelmes akkumulátoros működés: nincs szükség konnektorra, könnyen mozgatható a kertben
  • Praktikus: ideális bokrok, cserjék és kisebb fák formázásához, gyors és pontos metszést biztosít
  • Akciós ár: kedvezményesen 7 999 Ft, így praktikus és megfizethető választás minden kertész számára
elektromos metszőollóval faágat vág egy kéz
Egy akkus metszőolló is hasznos szerszám a kertbe - a kép illusztráció!

Parkside elektromos fűszegélynyíró

Most csak 9.999 forintért!

  • Duplaszálas rendszer: automatikus száladagolással, hatékony vágás a fűszegélyeknél
  • Állítható vágófej: 6 fokozatban állítható a fej magassága, így minden szegélyhez alkalmazható
  • Vágásátmérő: kb. 30 cm, két orsóval, szálhossza kb. 5 m/orsó (szálvastagság: kb. 1,4 mm)
  • Praktikus és gyors: tökéletes választás a járdák, teraszok és virágágyások mellett a fűszegélyek karbantartására
  • Előny: könnyen kezelhető, ergonomikus és akciósan beszerezhető eszköz, ami jelentősen megkönnyíti a nyári kertgondozást

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