Mai Otthon Tippünkben megmutatjuk, mire jó a burgonyahéj és szódabikarbóna keveréke. Higgyétek el, megéri kipróbálni!

Ha eddig nálad is kukában, vagy jó esetben a komposzton landolt a krumplihéj, akkor itt az ideje, hogy új bevetésre indítsd, aminek te is és a rozsdás edényeid is nagyon fogtok örülni. A burgonyahéj a szódabikarbónával verhetetlen páros, nézzük, hogyan kell használni.

Burgonyahéj + szódabikarbóna – Mutatjuk, mire használd ezt az olcsó keveréket

Ha meggyűlt már a bajod a sok vegyszeres megoldással, ami többnyire fél megoldást jelentett inkább, mint tényleges előrelépést, akkor próbáld ki ezt az olcsó, házi módszert, amivel még egy konyhai melléktermék is fontos szerepet kap. A konyhai fémtárgyak, így a legtöbb evőeszköz, lábas, fazék és serpenyő, de rengeteg egyéb eszköz is egy idő után rozsdásodni kezd, sajnos.

Erre a problémára tökéletes megoldás a burgonyahéj + szódabikarbóna keveréke.

Miért hatékony ez a megoldás?

A keverék fő célja, hogy kíméletesen távolítsa el a rozsdát a fémedényekről. Mindezt úgy teszi, hogy a szódabikarbóna enyhe dörzsölőként működik, és anélkül, hogy kárt tenne az edényben, fellazítja a felületi szennyeződést.

A burgonyahéj pedig szerves hulladékként oxálsavat tartalmaz, ami elengedhetetlen a rozsda feloldásához. A két összetevő együtt erős kémiai folyamatot hoz létre.

A fém konyhai eszközök igen kényesek

Így készítsd a keveréket!

Íme a folyamat lépésről lépésre:

Szórj szódabikarbónát a rozsdás felületre.

Törd össze a burgonyahéjat, vagy helyezz egy darabot közvetlenül az edényre.

Hagyd a keveréket egy éjszakán át állni, hogy az oxálsav és a szódabikarbonát kifejthesse hatását a rozsdán.

Másnap reggel folyó víz alatt alaposan sikáld át a területet, és dörzsöld át még egyszer.

Alaposan szárítsd meg az edényt, mivel már kis mennyiségű nedvesség is újra rozsdásodást okozhat.

Ha a folt makacs, az eljárás többször megismételhető.

