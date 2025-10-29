r
Tiencsini "pörkölt", ahogy Lu Boen készíti

Nosalty
Tiencsini pörkölt, avagy szaftos-fűszeres malaccsászár tökéletes rizzsel tálalva
adag
Idő
p
Költség
olcsó
Nehézség
könnyű

Hozzávalók

császárpörkölt

rizs

813
Kalória
24.8g
Fehérje
65.1g
Szénhidrát
47.7g
Zsír
442.4g
Víz
82.5g
Koleszterin
4.4g
Élelmi rost
17.3g
Cukor
  • 4% Fehérje
  • 11% Szénhidrát
  • 8% Zsír

császárpörkölt

rizs

Összesen 813 kcal
  • 4% Fehérje
  • 11% Szénhidrát
  • 8% Zsír

császárpörkölt

rizs

Összesen 3260 kcal
  • 4% Fehérje
  • 11% Szénhidrát
  • 8% Zsír

császárpörkölt

rizs

Összesen 127 kcal
  • 4% Fehérje
  • 11% Szénhidrát
  • 8% Zsír
  • 76% Víz

TOP ásványi anyagok

  • Nátrium
  • Foszfor
  • Kálcium
  • Magnézium
  • Szelén

TOP vitaminok

  • Kolin:
  • C vitamin:
  • Niacin - B3 vitamin:
  • E vitamin:
  • Lut-zea

Fehérje

  • Összesen
    24.8 g

Zsír

  • Összesen
    47.7 g
  • Telített zsírsav
    16 g
  • Egyszeresen telítetlen zsírsav:
    20 g
  • Többszörösen telítetlen zsírsav
    8 g
  • Koleszterin
    83 mg

Ásványi anyagok

  • Összesen
    2107.5 g
  • Cink
    3 mg
  • Szelén
    36 mg
  • Kálcium
    155 mg
  • Vas
    4 mg
  • Magnézium
    61 mg
  • Foszfor
    325 mg
  • Nátrium
    1523 mg
  • Réz
    0 mg
  • Mangán
    1 mg

Szénhidrát

  • Összesen
    65.1 g
  • Cukor
    17 mg
  • Élelmi rost
    4 mg

Víz

  • Összesen
    442.4 g

Vitaminok

  • Összesen
    0
  • A vitamin (RAE):
    48 micro
  • B6 vitamin:
    1 mg
  • B12 Vitamin:
    1 micro
  • E vitamin:
    1 mg
  • C vitamin:
    13 mg
  • D vitamin:
    20 micro
  • K vitamin:
    143 micro
  • Tiamin - B1 vitamin:
    1 mg
  • Riboflavin - B2 vitamin:
    0 mg
  • Niacin - B3 vitamin:
    8 mg
  • Pantoténsav - B5 vitamin:
    0 mg
  • Folsav - B9-vitamin:
    169 micro
  • Kolin:
    76 mg
  • Retinol - A vitamin:
    14 micro
  • α-karotin
    0 micro
  • β-karotin
    414 micro
  • β-crypt
    2 micro
  • Likopin
    0 micro
  • Lut-zea
    788 micro
Összesen 127 kcal

Elkészítés

császárpörkölt

  1. A császárszalonnát felkockázzuk kb. 2x2 centis négyzetekre. Ha szeretjük bőröstül, nyugodtan hagyjuk rajta, ha nem, akkor viszont érdemes még a kockázás előtt eltávolítani a húsról.
  2. A kockázott császárhúst lábasba tesszük és felöntjük annyi vízzel, amennyi bőségesen ellepi. Adunk hozzá kevés rizsbort, majd forraljuk fel az egészet. Amikor forr, hagyjuk bugyogni 2-3 percet, közben pedig folyamatosan távolítsuk el a tetején képződő habot. Ez a lépés azért fontos, mert így távoznak a húsból az esetleges szennyeződések. A húst ezután leszűrjük.
  3. Egy lábasban cukrot karamellizálunk, majd amikor már az egész egy szép, sötétszínű karamell, beleforgatjuk a császárdarabokat. Ez azért praktikus, mert a cukor így bevonatot képez a húskockákon, ami így nem fog kiszáradni, hanem jó ízes marad és szép színt is kap a cukortól.
  4. A cukorral bevont húst ezután felöntjük a sörrel és annyi vízzel, amennyi teljesen ellepi. Jöhetnek bele a fűszerek is (csillagánizs, fahéj, gyömbér, újhagyma, fehér bors, limelevél), valamint pár kanál sötét szójaszósz. Ha tudunk szerezni fermentált tofut (furu), akkor abból is mehet bele két kocka.
  5. Ezután nincs is más tennivaló, mint alacsony lángon főzni 1-1.5 órát, amíg tökéletesen puha lesz. Végül jöhet bele még egy kevés szójaszósz, só és ecet (lehetőleg fekete rizsecet) ízlés szerint - ehhez mindenképpen érdemes kóstolni, nekünk hogy ízlik.

rizs

  1. Kínában ma már szinte mindenki rizsfőzőt használ, ezért most mi is ebben készítettük el a köretet. Rizsfőzésnél fontos, hogy a rizst többször is átmossuk - akkor lesz igazán jó, amikor már nagyjából tiszta a víz, amiben mossuk, innen tudjuk, hogy a felesleges keményítő távozott a rizsszemekről (3-4 mosás általában elegendő).
  2. Hogy mennyi vízzel kell főzni a rizst, az nehéz kérdés, de a kínai ökölszabály az, hogy annyi víz kell a rizsre, amennyi egy ujjpercnyire ellepi azt. A munka nagyját ezután bízzuk a rizsfőzőre (annak hiányában használjunk kuktát, de mezei edényben is elkészíthetjük).
  3. Amikor a rizs készen van, porciózzuk tálkákba és kínáljuk a pörkölt mellé. Kínában az étkezés közösségi élmény, ezért ha autentikusan fogyasztanánk, akkor egy tálból csipegessük a húsdarabokat a rizs mellé.

Recept infó

  • Előkészítés ideje: 10 p
  • Főzés ideje: 115 p
Boen számára ez a császárszalonnás fogás gyerekkora meghatározó étele, amiről mindig eszébe jut szülővárosa, Tiencsin. Egyszerűen elkészíthető és laktató, köretként pedig mindenképpen egy jó adag tökéletes rizs dukál mellé!

Hozzávalók
Elkészítés

Gong bao csirke
kínai ételek

Gong bao csirke

Aki járt már kínai büfében, biztosan találkozott ezzel az alapfogásnak számító csirkeétellel. A gong bao lényege a csirkedarabokhoz hozzákevert pirított mogyoróban rejlik, ha pedig a ...

Rosanics Petra

