Tiencsini "pörkölt", ahogy Lu Boen készíti
Hozzávalók
császárpörkölt
-
500 g császárszalonna (natúr, nem füstölt)
-
2 ek kínai rizsbor (kínai főzőbor)
-
60 g cukor
-
3 dl víz
-
3 dl sör
-
6 db csillagánizs
-
3 db fahéj
-
1 hüvelykujjnyi gyömbér
-
5 közepes db újhagyma
-
1 tk fehér bors
-
4 db lime levél
-
4 ek szójaszósz (sötét)
-
40 g tofu (furu, azaz fermentált tofu)
-
2 ek rizsecet (Chinkiang fekete rizsecet)
-
só ízlés szerint
rizs
- 4% Fehérje
- 11% Szénhidrát
- 8% Zsír
császárpörkölt
-
125g császárszalonna491 kcal
-
5 kcal
-
15g cukor58 kcal
-
75g víz0 kcal
-
75g sör32 kcal
-
0 kcal
-
2g fahéj4 kcal
-
3g gyömbér2 kcal
-
115g újhagyma22 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
10g szójaszósz6 kcal
-
10g tofu14 kcal
-
3g rizsecet0 kcal
-
0 kcal
rizs
- 4% Fehérje
- 11% Szénhidrát
- 8% Zsír
császárpörkölt
-
500g császárszalonna1965 kcal
-
16g kínai rizsbor21 kcal
-
60g cukor232 kcal
-
300g víz0 kcal
-
300g sör129 kcal
-
0 kcal
-
6g fahéj15 kcal
-
12g gyömbér10 kcal
-
460g újhagyma88 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
40g szójaszósz24 kcal
-
40g tofu58 kcal
-
10g rizsecet2 kcal
-
0 kcal
rizs
- 4% Fehérje
- 11% Szénhidrát
- 8% Zsír
császárpörkölt
-
19.7g császárszalonna77 kcal
-
0.6g kínai rizsbor1 kcal
-
2.4g cukor9 kcal
-
11.8g víz0 kcal
-
11.8g sör5 kcal
-
0 kcal
-
0.2g fahéj1 kcal
-
0.5g gyömbér0 kcal
-
18.1g újhagyma3 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
1.6g szójaszósz1 kcal
-
1.6g tofu2 kcal
-
0.4g rizsecet0 kcal
-
0 kcal
rizs
- 4% Fehérje
- 11% Szénhidrát
- 8% Zsír
- 76% Víz
TOP ásványi anyagok
-
Nátrium
-
Foszfor
-
Kálcium
-
Magnézium
-
Szelén
TOP vitaminok
-
Kolin:
-
C vitamin:
-
Niacin - B3 vitamin:
-
E vitamin:
-
Lut-zea
Fehérje
-
Összesen 24.8 g
Zsír
-
Összesen 47.7 g
-
Telített zsírsav 16 g
-
Egyszeresen telítetlen zsírsav: 20 g
-
Többszörösen telítetlen zsírsav 8 g
-
Koleszterin 83 mg
Ásványi anyagok
-
Összesen 2107.5 g
-
Cink 3 mg
-
Szelén 36 mg
-
Kálcium 155 mg
-
Vas 4 mg
-
Magnézium 61 mg
-
Foszfor 325 mg
-
Nátrium 1523 mg
-
Réz 0 mg
-
Mangán 1 mg
Szénhidrát
-
Összesen 65.1 g
-
Cukor 17 mg
-
Élelmi rost 4 mg
Víz
-
Összesen 442.4 g
Vitaminok
-
Összesen 0
-
A vitamin (RAE): 48 micro
-
B6 vitamin: 1 mg
-
B12 Vitamin: 1 micro
-
E vitamin: 1 mg
-
C vitamin: 13 mg
-
D vitamin: 20 micro
-
K vitamin: 143 micro
-
Tiamin - B1 vitamin: 1 mg
-
Riboflavin - B2 vitamin: 0 mg
-
Niacin - B3 vitamin: 8 mg
-
Pantoténsav - B5 vitamin: 0 mg
-
Folsav - B9-vitamin: 169 micro
-
Kolin: 76 mg
-
Retinol - A vitamin: 14 micro
-
α-karotin 0 micro
-
β-karotin 414 micro
-
β-crypt 2 micro
-
Likopin 0 micro
-
Lut-zea 788 micro
- 4% Fehérje
- 11% Szénhidrát
- 8% Zsír
- 76% Víz
TOP ásványi anyagok
-
Nátrium
-
Foszfor
-
Kálcium
-
Magnézium
-
Szelén
TOP vitaminok
-
Kolin:
-
C vitamin:
-
Niacin - B3 vitamin:
-
E vitamin:
-
Lut-zea
Fehérje
-
Összesen 99.4 g
Zsír
-
Összesen 190.9 g
-
Telített zsírsav 64 g
-
Egyszeresen telítetlen zsírsav: 81 g
-
Többszörösen telítetlen zsírsav 31 g
-
Koleszterin 330 mg
Ásványi anyagok
-
Összesen 8430.2 g
-
Cink 10 mg
-
Szelén 142 mg
-
Kálcium 619 mg
-
Vas 17 mg
-
Magnézium 242 mg
-
Foszfor 1301 mg
-
Nátrium 6092 mg
-
Réz 1 mg
-
Mangán 4 mg
Szénhidrát
-
Összesen 260.3 g
-
Cukor 69 mg
-
Élelmi rost 17 mg
Víz
-
Összesen 1769.7 g
Vitaminok
-
Összesen 0
-
A vitamin (RAE): 194 micro
-
B6 vitamin: 2 mg
-
B12 Vitamin: 3 micro
-
E vitamin: 4 mg
-
C vitamin: 53 mg
-
D vitamin: 80 micro
-
K vitamin: 573 micro
-
Tiamin - B1 vitamin: 3 mg
-
Riboflavin - B2 vitamin: 1 mg
-
Niacin - B3 vitamin: 33 mg
-
Pantoténsav - B5 vitamin: 0 mg
-
Folsav - B9-vitamin: 677 micro
-
Kolin: 305 mg
-
Retinol - A vitamin: 55 micro
-
α-karotin 0 micro
-
β-karotin 1657 micro
-
β-crypt 8 micro
-
Likopin 1 micro
-
Lut-zea 3151 micro
- 4% Fehérje
- 11% Szénhidrát
- 8% Zsír
- 76% Víz
TOP ásványi anyagok
-
Nátrium
-
Foszfor
-
Kálcium
-
Magnézium
-
Szelén
TOP vitaminok
-
Kolin:
-
C vitamin:
-
Niacin - B3 vitamin:
-
E vitamin:
-
Lut-zea
Fehérje
-
Összesen 3.9 g
Zsír
-
Összesen 7.5 g
-
Telített zsírsav 3 g
-
Egyszeresen telítetlen zsírsav: 3 g
-
Többszörösen telítetlen zsírsav 1 g
-
Koleszterin 13 mg
Ásványi anyagok
-
Összesen 331.4 g
-
Cink 0 mg
-
Szelén 6 mg
-
Kálcium 24 mg
-
Vas 1 mg
-
Magnézium 10 mg
-
Foszfor 51 mg
-
Nátrium 239 mg
-
Réz 0 mg
-
Mangán 0 mg
Szénhidrát
-
Összesen 10.2 g
-
Cukor 3 mg
-
Élelmi rost 1 mg
Víz
-
Összesen 69.6 g
Vitaminok
-
Összesen 0
-
A vitamin (RAE): 8 micro
-
B6 vitamin: 0 mg
-
B12 Vitamin: 0 micro
-
E vitamin: 0 mg
-
C vitamin: 2 mg
-
D vitamin: 3 micro
-
K vitamin: 23 micro
-
Tiamin - B1 vitamin: 0 mg
-
Riboflavin - B2 vitamin: 0 mg
-
Niacin - B3 vitamin: 1 mg
-
Pantoténsav - B5 vitamin: 0 mg
-
Folsav - B9-vitamin: 27 micro
-
Kolin: 12 mg
-
Retinol - A vitamin: 2 micro
-
α-karotin 0 micro
-
β-karotin 65 micro
-
β-crypt 0 micro
-
Likopin 0 micro
-
Lut-zea 124 micro
Elkészítés
császárpörkölt
- A császárszalonnát felkockázzuk kb. 2x2 centis négyzetekre. Ha szeretjük bőröstül, nyugodtan hagyjuk rajta, ha nem, akkor viszont érdemes még a kockázás előtt eltávolítani a húsról.
- A kockázott császárhúst lábasba tesszük és felöntjük annyi vízzel, amennyi bőségesen ellepi. Adunk hozzá kevés rizsbort, majd forraljuk fel az egészet. Amikor forr, hagyjuk bugyogni 2-3 percet, közben pedig folyamatosan távolítsuk el a tetején képződő habot. Ez a lépés azért fontos, mert így távoznak a húsból az esetleges szennyeződések. A húst ezután leszűrjük.
- Egy lábasban cukrot karamellizálunk, majd amikor már az egész egy szép, sötétszínű karamell, beleforgatjuk a császárdarabokat. Ez azért praktikus, mert a cukor így bevonatot képez a húskockákon, ami így nem fog kiszáradni, hanem jó ízes marad és szép színt is kap a cukortól.
- A cukorral bevont húst ezután felöntjük a sörrel és annyi vízzel, amennyi teljesen ellepi. Jöhetnek bele a fűszerek is (csillagánizs, fahéj, gyömbér, újhagyma, fehér bors, limelevél), valamint pár kanál sötét szójaszósz. Ha tudunk szerezni fermentált tofut (furu), akkor abból is mehet bele két kocka.
- Ezután nincs is más tennivaló, mint alacsony lángon főzni 1-1.5 órát, amíg tökéletesen puha lesz. Végül jöhet bele még egy kevés szójaszósz, só és ecet (lehetőleg fekete rizsecet) ízlés szerint - ehhez mindenképpen érdemes kóstolni, nekünk hogy ízlik.
rizs
- Kínában ma már szinte mindenki rizsfőzőt használ, ezért most mi is ebben készítettük el a köretet. Rizsfőzésnél fontos, hogy a rizst többször is átmossuk - akkor lesz igazán jó, amikor már nagyjából tiszta a víz, amiben mossuk, innen tudjuk, hogy a felesleges keményítő távozott a rizsszemekről (3-4 mosás általában elegendő).
- Hogy mennyi vízzel kell főzni a rizst, az nehéz kérdés, de a kínai ökölszabály az, hogy annyi víz kell a rizsre, amennyi egy ujjpercnyire ellepi azt. A munka nagyját ezután bízzuk a rizsfőzőre (annak hiányában használjunk kuktát, de mezei edényben is elkészíthetjük).
- Amikor a rizs készen van, porciózzuk tálkákba és kínáljuk a pörkölt mellé. Kínában az étkezés közösségi élmény, ezért ha autentikusan fogyasztanánk, akkor egy tálból csipegessük a húsdarabokat a rizs mellé.
Recept infó
- Előkészítés ideje: 10 p
- Főzés ideje: 115 p
Boen számára ez a császárszalonnás fogás gyerekkora meghatározó étele, amiről mindig eszébe jut szülővárosa, Tiencsin. Egyszerűen elkészíthető és laktató, köretként pedig mindenképpen egy jó adag tökéletes rizs dukál mellé!