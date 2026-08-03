A szakértő véleménye: Nem jól használjuk a klímát – Szinte mindnyájan rossz időpontban kapcsoljuk be

A szakértők szerint nagyon nem mindegy, mikor indítjuk be a légkondit: a ki-be kapcsolgatás és kizárólag a legforróbb órákban történő beindítás sem jó ötlet.

A saját villanyszámlád és elektromos hálózatod ellen dolgozol, ha csak akkor nyúlsz a klímaberendezés távirányitójáért, amikor már kibírhatatlan a hőség - a szakértők szerint ugyanis nagyon nem mindegy, mikor kapcsoljuk be a légkondit.

A 2026-os nyár kiemelten szélsőséges és száraz: Tudatos klímahasználattal mi is tehetünk azért, hogy életünk illetve az országos energiaellátó rendszer egésze fenntarthatóbb, környezetkímélőbb legyen - ez a jelenlegi energiahelyzetben elengedhetetlen.

Ne este 18 és 22 óra között kapcsoljunk be mindent!

A hazai villamosenergia-rendszer terhelése a kora esti órákban, 18:00 és 22:00 között éri el a csúcspontját - a háztartások többségében ekkor vannak otthon, így egyszerre kapcsolják be az elektromos berendezéseket, ami túlterheli a hálózatot.

...lehetőség szerint a nappali órákban (is) üzemeltessük a légkondicionáló berendezéseket, és törekedjünk a racionális, optimális hőmérséklet-beállításokra - kérik a szakértők, a kormányzattal és a hatóságokkal egyetemben.

Ne este 18 és 22 óra között kapcsoljunk be mindent!

Miért ne csak akkor kapcsoljuk be a klímát, amikor már rettentő meleg van a lakásban?

A klímaszakértő szerint hatékonyabb, ha a készülék nappal, a délelőtti és kora délutáni időszakban is működik, mert:

• így energiát spórolhatunk,

• a lakás falai, berendezése és szerkezetei kevésbé forrósodnak át,

• a klímánknak nem kell egyszerre nagy hőterheléssel megküzdenie,

• a modern inverteres klímaberendezések a legjobb hatásfokot és a legalacsonyabb fogyasztást akkor érik el, ha folyamatosan mennek, finoman szabályozva, és nem ki-be kapcsolgatva, nagy teljesítménnyel

Hatékonyabb, ha a készülék nappal, a délelőtti és kora délutáni időszakban is működik

FONTOS!

A szakember kiemelte, hogy a hatékony hűtéshez egyáltalán nem szükséges túl alacsony hőmérsékletet választani!

Gyakori tévhit, hogy a klíma gyorsabban hűti le a helyiséget, ha például 18 Celsius fokra állítjuk. Valójában a készülék ilyenkor is pontosan ugyanazzal a maximális teljesítménnyel dolgozik, csak éppen sokkal hosszabb ideig fog feleslegesen és energiapazarló módon üzemelni - magyarázza a szakértő.

Hogy mennyi az ideális hőmérséklet? A szakértő szerint saját szervezetünk, a rezsi és az energiahatékonyság szempontjából is a 26-27 Celsius-fok az ideális. Példa: 24 fokra állítva, 38 fokos kinti hőmérsékletnél, átlagos méretű szigetelt szobában egy 3.5kW-os inverteres klíma kb. 0,7-1,1 kWh fogyaszt óránként, amíg le nem hűti a szobát.



Ha 26 fokra állítjuk a berendezést, a fogyasztása lecsökkenhet óránként 0,5-0,7 kWh-ra. Ez jelentős energiamegtakarítást jelent óránként!



Plusz Tipp - ECO mód:

Vannak olyan típusú klímák, ahol a távirányítón tudunk “ECO” módot választani- ezzel a gombbal is jelentősen tudjuk csökkenteni az áram felhasználást!

Napelemek és klímahasználat

Hazánkban egyre többen használnak napelemes rendszereket, melyek a legmelegebb déli órákban termelik a legtöbb energiát - ezért is fontos, hogy ha van napelemünk, nappal is használjuk a klímákat, hiszen így közvetlenül felhasználhatják a megtermelt napenergiát.



Logikus kérdés, meglepő válasz – Ki kell kapcsolni a klímát otthon, ha nyaralni mész?

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