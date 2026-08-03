A szakértő véleménye: Nem jól használjuk a klímát – Szinte mindnyájan rossz időpontban kapcsoljuk be

A saját villanyszámlád és elektromos hálózatod ellen dolgozol, ha csak akkor nyúlsz a klímaberendezés távirányitójáért, amikor már kibírhatatlan a hőség - a szakértők szerint ugyanis nagyon nem mindegy, mikor kapcsoljuk be a légkondit.
A 2026-os nyár kiemelten szélsőséges és száraz:
Ne este 18 és 22 óra között kapcsoljunk be mindent!
A hazai villamosenergia-rendszer terhelése a kora esti órákban, 18:00 és 22:00 között éri el a csúcspontját - a háztartások többségében ekkor vannak otthon, így egyszerre kapcsolják be az elektromos berendezéseket, ami túlterheli a hálózatot.
...lehetőség szerint a nappali órákban (is) üzemeltessük a légkondicionáló berendezéseket, és törekedjünk a racionális, optimális hőmérséklet-beállításokra- kérik a szakértők, a kormányzattal és a hatóságokkal egyetemben.
Miért ne csak akkor kapcsoljuk be a klímát, amikor már rettentő meleg van a lakásban?
A klímaszakértő szerint hatékonyabb, ha a készülék nappal, a délelőtti és kora délutáni időszakban is működik, mert:
• így energiát spórolhatunk,
• a lakás falai, berendezése és szerkezetei kevésbé forrósodnak át,
• a klímánknak nem kell egyszerre nagy hőterheléssel megküzdenie,
• a modern inverteres klímaberendezések a legjobb hatásfokot és a legalacsonyabb fogyasztást akkor érik el, ha folyamatosan mennek, finoman szabályozva, és nem ki-be kapcsolgatva, nagy teljesítménnyel
FONTOS!
A szakember kiemelte, hogy a hatékony hűtéshez egyáltalán nem szükséges túl alacsony hőmérsékletet választani!
Gyakori tévhit, hogy a klíma gyorsabban hűti le a helyiséget, ha például 18 Celsius fokra állítjuk. Valójában a készülék ilyenkor is pontosan ugyanazzal a maximális teljesítménnyel dolgozik, csak éppen sokkal hosszabb ideig fog feleslegesen és energiapazarló módon üzemelni- magyarázza a szakértő.
Hogy mennyi az ideális hőmérséklet?
Ha 26 fokra állítjuk a berendezést, a fogyasztása lecsökkenhet óránként 0,5-0,7 kWh-ra. Ez jelentős energiamegtakarítást jelent óránként!
Plusz Tipp - ECO mód:
Vannak olyan típusú klímák, ahol a távirányítón tudunk “ECO” módot választani- ezzel a gombbal is jelentősen tudjuk csökkenteni az áram felhasználást!
Napelemek és klímahasználat
Hazánkban egyre többen használnak napelemes rendszereket, melyek a legmelegebb déli órákban termelik a legtöbb energiát - ezért is fontos, hogy ha van napelemünk, nappal is használjuk a klímákat, hiszen így közvetlenül felhasználhatják a megtermelt napenergiát.
Logikus kérdés, meglepő válasz – Ki kell kapcsolni a klímát otthon, ha nyaralni mész?