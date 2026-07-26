A rizs alapvető konyhai alapanyag, így szinte minden háztartásnak része. Ráadásul nemcsak a konyhában, hanem a kertben is nagyon jó hasznát vesszük, palántáink pedig különösen hálásak lesznek egy kis marékért is.

Egy marék rizs a kertben is jó szolgálatot tesz, különösképp akkor, ha a palánták alá teszünk belőle. Lássuk, miért alkalmazzák ezt a módszert profi kertészek is!

Még a kertben is hasznos egy marék rizs: ezért teszik profi kertészek is palánták alá

Bár elsőre szokatlannak tűnhet az ötlet, a módszer hívei szerint a rizs lassan lebomló szerves anyagként hozzájárulhat a talaj állapotának javításához, és kedvező környezetet teremthet a fiatal növények fejlődéséhez.

Mely növényeknél működhet?

A trükköt elsősorban nagyobb tápanyagigényű, palántáról nevelt zöldségek esetében alkalmazzák.

Ide tartozik például a paradicsom, a paprika, az uborka, valamint a különböző tökfélék.

Ezek a növények különösen érzékenyek a kezdeti fejlődési szakaszban, ezért sok kertész igyekszik természetes módon biztosítani számukra a megfelelő indulást.

A trükköt elsősorban nagyobb tápanyagigényű, palántáról nevelt zöldségek esetében alkalmazzák

Miért éppen rizs?

A nyers rizs lebomlása fokozatos folyamat. Ennek során szerves anyag kerül a talajba, ami táplálékul szolgálhat a talajban élő hasznos mikroorganizmusok számára. Az aktív talajélet javíthatja a talaj szerkezetét, elősegítheti a tápanyagok feltáródását, és kedvezőbb feltételeket teremthet a gyökérzet fejlődéséhez.

Jó, ha tudod: Fontos azonban hangsúlyozni, hogy a rizs nem helyettesíti a komposztot vagy a kiegyensúlyozott tápanyag-utánpótlást. Inkább egy kiegészítő, természetes módszerként érdemes rá tekinteni, amely megfelelő talajápolással együtt fejtheti ki a hatását.

Mire érdemes figyelni?

A kertészek azt javasolják, hogy csak kisebb mennyiséget, nagyjából egy maréknyi rizst használjunk egy-egy ültetőgödörben. A túl nagy mennyiség lassíthatja a lebomlást, illetve kedvezőtlenül befolyásolhatja a talaj egyensúlyát.

Emellett érdemes a rizst földdel befedni, hogy ne maradjon a felszínen, ahol vonzhatja a madarakat vagy más állatokat.

Nem csodaszer, de hasznos kiegészítő lehet

A rizses ültetési módszer nem garantál látványos termést önmagában, ugyanakkor megfelelő öntözéssel, jó minőségű talajjal és rendszeres gondozással együtt hozzájárulhat a palánták egészséges fejlődéséhez. A természetes kertészeti praktikák kedvelői ezért továbbra is szívesen alkalmazzák ezt az egyszerű és olcsó megoldást, különösen a tápanyagigényes zöldségnövények ültetésekor.

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