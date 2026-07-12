Filléres trükk: ezért színezik krétával az ablakaikat a franciák

Egyre több francia háztartásban kerül fehér, krétás réteg az ablakokra, amikor tartósan tombol a kánikula.

A hőségben sokan azonnal ventilátorhoz vagy légkondicionálóhoz nyúlnak, Franciaországban azonban egy jóval egyszerűbb praktika is terjed. A Blanc de Meudon néven ismert, finomra őrölt fehér krétaport vízzel keverik össze, majd a tejszerű folyadékot vékony rétegben az ablak külső felére kenik.

Egyre több francia háztartásban kerül fehér, krétás réteg az ablakokra.

A módszer nem új keletű: a porított krétát régóta használják üvegházak árnyékolására, festékek készítésére és tisztítószerként. A mostani hőhullámok idején azonban a közösségi médiának köszönhetően magánházaknál, lakásoknál és iskolákban is újra felfedezték.

Nem sötétít be teljesen, mégis visszaveri a hőt

A megszáradó fehér bevonat nem zárja ki teljesen a nappali fényt. Közben a napsugárzás egy részét már az üveg külső felületén visszaveri, így kevesebb energia jut a szobába, az ablak és a mögötte lévő tárgyak pedig lassabban forrósodnak fel.

A kréta fő alkotóeleme a kalcium-karbonát. Ez a világos színű ásvány jól szórja és veri vissza a látható fényt, valamint a napsugárzás hőhatásához hozzájáruló közeli infravörös tartomány egy részét is. Ugyanez az elv működik a fehér tetők, világos homlokzatok és a modern hűtőfestékek esetében.

A külső árnyékolás hatékonyabb

A trükk azért lehet hasznos, mert a napsugarakat még azelőtt gyengíti, hogy azok áthaladnának az üvegen. A belső függöny vagy roló csökkenti a vakító fényt, de az üveg mögött elnyelt hő egy része már bekerül a lakásba. A külső redőny, napellenző vagy ideiglenes fehér bevonat ezért hatékonyabban lassíthatja a felmelegedést.

A krétás réteg használat közben nem igényel energiát, és általában vízzel lemosható. Felvitel előtt azonban érdemes kis felületen próbát végezni, valamint ellenőrizni, hogy az adott ablakkeret, tömítés vagy speciális üvegbevonat tisztítható-e ilyen módon.

Csodát ez a módszer sem tesz. Éjszakai szellőztetéssel, nappali külső árnyékolással és a hőtermelő készülékek visszafogásával együtt azonban segíthet abban, hogy a lakás elviselhetőbb maradjon a legforróbb napokon.

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