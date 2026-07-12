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2026.07.12.

6 hiba, ami miatt nem lesz ropogós a pizzatészta

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A ropogós pizzatészta nem csak a recepten múlik: a kelesztés, a formázás és a sütési hőmérséklet is döntő lehet. Mutatjuk, mely apró hibák miatt lesz a pizza puha, a pereme pedig tömör és kenyérszerű.

Kevés bosszantóbb dolog van annál, amikor nagy várakozással kivesszük a sütőből a házi pizzát, majd az első szeletnél kiderül: az alja puha, a széle gumis. 6 hiba, amit érdemes elkerülni pizzakészítéskor.

Túl sok lisztet adunk a tésztához

A pizzatészta gyakran kissé ragacsos, ezért könnyű abba a hibába esni, hogy újabb és újabb adag lisztet dolgozunk bele. Ettől azonban a tészta túl száraz és tömör lehet, sütés után pedig inkább kenyérre emlékeztet majd.

A jó pizzatészta lágy, rugalmas, és csak annyi lisztet igényel, amennyi ahhoz kell, hogy kezelhető maradjon. A formázás során is érdemes visszafogottan lisztezni a munkafelületet.

Ropogós alj, levegős perem és nyúlós sajt: a házi pizza ezen a három ponton bukik el leggyakrabban.

Nem adunk elég időt a kelesztésnek

A pizzatészta nem szereti a sietséget. Ha túl rövid ideig pihen, nehéz lesz kinyújtani, a széle pedig nem emelkedik meg megfelelően a sütőben. A hosszabb kelesztés nemcsak levegősebb szerkezetet, hanem gazdagabb ízt is ad.

Tipp: Akár egy éjszakára is hűtőbe tehetjük a tésztát. Sütés előtt azonban hagyjuk szobahőmérsékleten felengedni.

Sodrófával kipréseljük belőle a levegőt

A sodrófa gyors megoldásnak tűnik, de kilapíthatja a kelesztés során kialakult légbuborékokat. Sokkal jobb, ha a tésztát kézzel formázzuk, középről kifelé haladva.

A közepét nyomkodjuk vékonyabbra, a peremhez viszont ne nyúljunk túl erősen. Így sütés közben szépen megemelkedik, belül levegős, kívül pedig enyhén ropogós lesz.

Nem elég forró a sütő

A ropogós pizza egyik legfontosabb feltétele a magas hőmérséklet. A sütőt állítsuk a lehető legmagasabb fokozatra, és legalább 30-40 percig melegítsük elő. Ha a pizza hideg tepsire kerül, az alja lassan kezd sülni, és könnyen átnedvesedik.

Túl sok feltétet pakolunk rá

A vastag szószréteg, a sok sajt és a magas víztartalmú zöldségek eláztathatják a tésztát. Paradicsomszószból elég egy vékony réteg, a friss paradicsomot, gombát vagy cukkinit pedig érdemes sütés előtt leitatni.

A házi pizzánál valóban igaz, hogy a kevesebb néha több.

A forró tepsin hagyjuk a kész pizzát

Sütés után a pizzát helyezzük rácsra vagy fa vágódeszkára. A forró tepsin maradva az aljából távozó gőz nem tud elillanni, ezért a korábban ropogós tészta gyorsan visszapuhulhat.

Egy-két perc pihentetés után már szeletelhetjük is. Így nagyobb eséllyel kapunk vékony, pirult alapot és könnyű, levegős peremet.

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Forrásunk volt.

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