6 hiba, ami miatt nem lesz ropogós a pizzatészta

Kevés bosszantóbb dolog van annál, amikor nagy várakozással kivesszük a sütőből a házi pizzát, majd az első szeletnél kiderül: az alja puha, a széle gumis. 6 hiba, amit érdemes elkerülni pizzakészítéskor.
Túl sok lisztet adunk a tésztához
A pizzatészta gyakran kissé ragacsos, ezért könnyű abba a hibába esni, hogy újabb és újabb adag lisztet dolgozunk bele. Ettől azonban a tészta túl száraz és tömör lehet, sütés után pedig inkább kenyérre emlékeztet majd.
A jó pizzatészta lágy, rugalmas, és csak annyi lisztet igényel, amennyi ahhoz kell, hogy kezelhető maradjon. A formázás során is érdemes visszafogottan lisztezni a munkafelületet.
Nem adunk elég időt a kelesztésnek
A pizzatészta nem szereti a sietséget. Ha túl rövid ideig pihen, nehéz lesz kinyújtani, a széle pedig nem emelkedik meg megfelelően a sütőben. A hosszabb kelesztés nemcsak levegősebb szerkezetet, hanem gazdagabb ízt is ad.
Tipp: Akár egy éjszakára is hűtőbe tehetjük a tésztát. Sütés előtt azonban hagyjuk szobahőmérsékleten felengedni.
Sodrófával kipréseljük belőle a levegőt
A sodrófa gyors megoldásnak tűnik, de kilapíthatja a kelesztés során kialakult légbuborékokat. Sokkal jobb, ha a tésztát kézzel formázzuk, középről kifelé haladva.
A közepét nyomkodjuk vékonyabbra, a peremhez viszont ne nyúljunk túl erősen. Így sütés közben szépen megemelkedik, belül levegős, kívül pedig enyhén ropogós lesz.
Nem elég forró a sütő
A ropogós pizza egyik legfontosabb feltétele a magas hőmérséklet. A sütőt állítsuk a lehető legmagasabb fokozatra, és legalább 30-40 percig melegítsük elő. Ha a pizza hideg tepsire kerül, az alja lassan kezd sülni, és könnyen átnedvesedik.
Túl sok feltétet pakolunk rá
A vastag szószréteg, a sok sajt és a magas víztartalmú zöldségek eláztathatják a tésztát. Paradicsomszószból elég egy vékony réteg, a friss paradicsomot, gombát vagy cukkinit pedig érdemes sütés előtt leitatni.
A házi pizzánál valóban igaz, hogy a kevesebb néha több.
A forró tepsin hagyjuk a kész pizzát
Sütés után a pizzát helyezzük rácsra vagy fa vágódeszkára. A forró tepsin maradva az aljából távozó gőz nem tud elillanni, ezért a korábban ropogós tészta gyorsan visszapuhulhat.
Egy-két perc pihentetés után már szeletelhetjük is. Így nagyobb eséllyel kapunk vékony, pirult alapot és könnyű, levegős peremet.