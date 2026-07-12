Ezeket a növényeket SOHA ne ültesd a paprika mellé

A paprika sok napfényt és rendszeres öntözést igényel, de az sem mindegy, milyen növények kerülnek mellé az ágyásba. Néhány rosszul megválasztott szomszéd tápanyagot vonhat el tőle, vagy megkönnyítheti a betegségek terjedését.

A paprika termesztése első pillantásra egyszerűnek tűnhet: napos hely, jó minőségű föld és elegendő víz kell hozzá. A szép, egészséges terméshez azonban az ágyás elrendezése is sokat számít. Egyes növények túl erős versenytársak lehetnek, mások ugyanazokat a kártevőket és betegségeket vonzhatják. Érdemes ezért előre megtervezni, mi kerüljön a paprika mellé, és mely növények kapjanak inkább távolabbi helyet a kertben.

Nem minden fűszernövény jó szomszéd

A paprika hálás kerti növény, de a növénytársításnál érdemes körültekintőnek lenni. Az édesköményt például sok kertész külön ágyásban neveli, mert olyan vegyületeket juttathat a talajba, amelyek más növények fejlődését is visszafoghatják. A paprika közelében ezért jobb vele óvatosnak lenni.

A kapor megítélése kevésbé egyértelmű. Fiatalon nem feltétlenül okoz gondot, de ha nagyra nő és magot érlel, könnyen árnyékolhat, valamint vizet és tápanyagot vonhat el a paprikától.

Érdemes ezért előre megtervezni, mi kerüljön a paprika mellé!

A káposztafélék túl erős versenytársak lehetnek

A káposzta, a brokkoli, a karfiol és a kelkáposzta tápanyagigényes növények. Közvetlenül a paprika mellé ültetve ugyanabból a talajrétegből próbálnak minél több vizet és tápanyagot felvenni. Szűk ágyásban ez gyengébb növekedéshez, kevesebb virághoz és kisebb terméshez vezethet.

Nem arról van szó, hogy ezek a növények egyáltalán nem kerülhetnek ugyanabba a kertbe. Megfelelő távolsággal és jó minőségű talajjal csökkenthető a versengés, de közvetlen szomszédként nem ideálisak.

A burgonya és a padlizsán is problémás lehet

A paprika, a burgonya és a padlizsán ugyanabba a növénycsaládba tartozik, ezért hasonló betegségek és kártevők támadhatják meg őket. Ha túl közel kerülnek egymáshoz, egy fertőzés vagy kártevő könnyebben terjedhet az egész ágyáson.

Különösen fontos erre figyelni ott, ahol korábban már megjelent burgonyavész, levéltetű vagy más, a burgonyaféléket veszélyeztető probléma. A vetésforgó és a növények közötti nagyobb távolság sokat segíthet.

Ezeket ültesd inkább a paprika mellé

A bazsalikom jó választás lehet, mert hasonlóan meleg, napos helyet kedvel, és kevés helyet foglal. A körömvirág és a bársonyvirág vonzza a beporzókat és más hasznos rovarokat, így színesebbé és változatosabbá teszi az ágyást.

A hagymafélék szintén praktikus társak: nem terebélyesednek túl, ezért kevésbé versengenek a paprikával a fényért és a helyért. A jó növénytársítás önmagában nem garantál rekordtermést, de megfelelő öntözéssel, tápanyag-utánpótlással és rendszeres növényvédelemmel együtt sokat tehet az egészségesebb, bőségesebb paprika érdekében.

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