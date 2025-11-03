Krémes márványsajtos gnocchi
Hozzávalók
-
400 g gnocchi
-
30 g vaj
-
1 db salottahagyma
-
2 gerezd fokhagyma
-
1 kk zsálya
-
bors ízlés szerint
-
só ízlés szerint
-
100 g kéksajt (Lazur Blue márványsajt)
-
1 dl habtejszín
-
2 marék bébispenót
-
30 g fenyőmag (pirított)
-
snidling ízlés szerint (friss)
Elkészítés
- A gnocchit forró vízben kifőzzük, majd leszűrjük és félretesszük.
- Egy serpenyőben megolvasztjuk a vajat, majd hozzáadjuk a finomra aprított salottát és a zúzott fokhagymát. Megszórjuk zsályával, majd sózzuk-borsozzuk és zsírjára pirítjuk.
- Amikor már szép pirult a hagyma, rámorzsoljuk a márványsajtot és ráöntjük a tejszínt is. Folyamatos kevergetés mellett, alacsony lángon egynemű szósszá olvasztjuk a sajtot.
- Ekkor jöhet bele a kifőtt gnocchi és a bébispenót is, és az egészet alaposan forgassuk össze. A spenót 1-2 perc alatt összeesik, amikor ez megtörténik, szórjuk meg pirított fenyőmaggal, majd tálalhatunk is.
- Tálaláskor szórjuk meg a gnocchi tetejét kevés plusz fenyőmaggal és aprított snidlinggel.
Recept infó
- Előkészítés ideje: 5 p
- Főzés ideje: 30 p
Ha villámgyorsan készítenétek valami laktató és mennyei fogást, akkor ezt a krémes márványsajtos gnocchit mindenképpen próbáljátok ki!