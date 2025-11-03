r
Krémes márványsajtos gnocchi

Márványsajtos gnocchi fenyőmaggal és snidlinggel megszórva
adag
Idő
Költség
megfizethető
Nehézség
könnyű

Hozzávalók

576
Kalória
13.8g
Fehérje
50.8g
Szénhidrát
34.9g
Zsír
48g
Víz
83.7g
Koleszterin
2.2g
Élelmi rost
2.3g
Cukor
  • 9% Fehérje
  • 34% Szénhidrát
  • 24% Zsír
Összesen 576 kcal
  • 9% Fehérje
  • 34% Szénhidrát
  • 24% Zsír
Összesen 1727 kcal
  • 9% Fehérje
  • 34% Szénhidrát
  • 24% Zsír
Összesen 246 kcal
  • 9% Fehérje
  • 34% Szénhidrát
  • 24% Zsír
  • 32% Víz

TOP ásványi anyagok

  • Nátrium
  • Foszfor
  • Kálcium
  • Magnézium
  • Szelén

TOP vitaminok

  • Kolin:
  • C vitamin:
  • E vitamin:
  • Niacin - B3 vitamin:
  • A vitamin (RAE):

Fehérje

  • Összesen
    13.8 g

Zsír

  • Összesen
    34.9 g
  • Telített zsírsav
    18 g
  • Egyszeresen telítetlen zsírsav:
    10 g
  • Többszörösen telítetlen zsírsav
    4 g
  • Koleszterin
    84 mg

Ásványi anyagok

  • Összesen
    1738.2 g
  • Cink
    2 mg
  • Szelén
    6 mg
  • Kálcium
    218 mg
  • Vas
    1 mg
  • Magnézium
    41 mg
  • Foszfor
    219 mg
  • Nátrium
    1251 mg
  • Réz
    0 mg
  • Mangán
    1 mg

Szénhidrát

  • Összesen
    50.8 g
  • Cukor
    2 mg
  • Élelmi rost
    2 mg

Víz

  • Összesen
    48 g

Vitaminok

  • Összesen
    0
  • A vitamin (RAE):
    236 micro
  • B6 vitamin:
    0 mg
  • B12 Vitamin:
    0 micro
  • E vitamin:
    2 mg
  • C vitamin:
    2 mg
  • D vitamin:
    15 micro
  • K vitamin:
    20 micro
  • Tiamin - B1 vitamin:
    0 mg
  • Riboflavin - B2 vitamin:
    0 mg
  • Niacin - B3 vitamin:
    1 mg
  • Pantoténsav - B5 vitamin:
    0 mg
  • Folsav - B9-vitamin:
    23 micro
  • Kolin:
    20 mg
  • Retinol - A vitamin:
    223 micro
  • α-karotin
    0 micro
  • β-karotin
    156 micro
  • β-crypt
    0 micro
  • Likopin
    0 micro
  • Lut-zea
    158 micro
Összesen 576 kcal
  • 9% Fehérje
  • 34% Szénhidrát
  • 24% Zsír
  • 32% Víz

Elkészítés

  1. A gnocchit forró vízben kifőzzük, majd leszűrjük és félretesszük.
  2. Egy serpenyőben megolvasztjuk a vajat, majd hozzáadjuk a finomra aprított salottát és a zúzott fokhagymát. Megszórjuk zsályával, majd sózzuk-borsozzuk és zsírjára pirítjuk.
  3. Amikor már szép pirult a hagyma, rámorzsoljuk a márványsajtot és ráöntjük a tejszínt is. Folyamatos kevergetés mellett, alacsony lángon egynemű szósszá olvasztjuk a sajtot.
  4. Ekkor jöhet bele a kifőtt gnocchi és a bébispenót is, és az egészet alaposan forgassuk össze. A spenót 1-2 perc alatt összeesik, amikor ez megtörténik, szórjuk meg pirított fenyőmaggal, majd tálalhatunk is.
  5. Tálaláskor szórjuk meg a gnocchi tetejét kevés plusz fenyőmaggal és aprított snidlinggel.

Recept infó

  • Előkészítés ideje: 5 p
  • Főzés ideje: 30 p
Ha villámgyorsan készítenétek valami laktató és mennyei fogást, akkor ezt a krémes márványsajtos gnocchit mindenképpen próbáljátok ki!

