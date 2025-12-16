A Városligetben is van ám karácsonyi vásár: vajon kedvezőbbek az árak? Mutatjuk!

Nem csak a belvárosi vásárokon lehet ájuldozni az árakat látva: a Városligeti adventi vásár sem marad le e tekintetben. Kissé talán meglepő is, hogy lokációját tekintve itt is a turistákra van szabva az árazás, de nézzük meg pontosan, mit mennyiért lehet venni:
A Budapest Insider TikTok-videója szerint igen borsosak az árak a 14. kerületi vásárban is.
Egy perec és egy rétes is 2000 forintba kerül, míg 10 dekagramm bonbonért közel 5000 forintot kérnek.
A hamburgerek 5000 forint körül mozognak, míg a töltött káposzta 4900 forintba kerül. Bár a leírás szerint a hangulat nagyon jó, az árak kicsit túlzóak, pláne, hogy a Városliget nem számít belvárosi lokációnak, és kevesebb a turista is.
@budapest.insider VÁROSLIGETI KARÁCSONYI VÁSAR 2025 - Fergeteges hangulat 🎄🎉, de egy darab rétes 2000 Ft és egy perec 2000 Ft. Nézzétek meg 😨 #Budapestguide #budapestchristmasmarket #Christmaspricesbudapest #karácsonyivásár #árak ♬ Originalton - Budapest Insider
