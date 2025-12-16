Minden évben megírjuk mi is, milyen árakkal találkozik az, aki kilátogat a Vörösmarty téri és a Bazilika szomszédságában lévő karácsonyi vásárba, azonban arról kevesebben tudnak, hogy a Városligetben is van egy adventi vásár. Lássuk, náluk milyen árak vannak!

Nem csak a belvárosi vásárokon lehet ájuldozni az árakat látva: a Városligeti adventi vásár sem marad le e tekintetben. Kissé talán meglepő is, hogy lokációját tekintve itt is a turistákra van szabva az árazás, de nézzük meg pontosan, mit mennyiért lehet venni:

A Városligetben is van ám karácsonyi vásár: vajon kedvezőbbek az árak? Mutatjuk! Laszlo Szirtesi/Getty Images

A Budapest Insider TikTok-videója szerint igen borsosak az árak a 14. kerületi vásárban is.

Egy perec és egy rétes is 2000 forintba kerül, míg 10 dekagramm bonbonért közel 5000 forintot kérnek.

A hamburgerek 5000 forint körül mozognak, míg a töltött káposzta 4900 forintba kerül. Bár a leírás szerint a hangulat nagyon jó, az árak kicsit túlzóak, pláne, hogy a Városliget nem számít belvárosi lokációnak, és kevesebb a turista is.

Címlapkép: Laszlo Szirtesi/Getty Images

Forrásunk volt.