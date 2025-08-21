DerelyeFekete Melinda
Hozzávalók
A tésztához
-
80 dkg burgonya
-
30 dkg finomliszt
-
2 db tojás
-
1 csipet só
-
1 ek porcukor
A töltelékekhez
-
25 dkg tehéntúró
-
1 db tojássárgája
-
1 citromból nyert citromhéj
-
1 csomag vaníliás cukor
-
3 ek porcukor
-
1 ek tejföl
-
10 dkg szilvalekvár
A zsemlemorzsához
-
40 dkg zsemlemorzsa
- 9% Fehérje
- 41% Szénhidrát
- 4% Zsír
- 47% Víz
TOP ásványi anyagok
-
Nátrium
-
Foszfor
-
Kálcium
-
Cink
-
Vas
TOP vitaminok
-
Kolin:
-
Riboflavin - B2 vitamin:
-
C vitamin:
-
Tiamin - B1 vitamin:
-
Niacin - B3 vitamin:
Fehérje
-
Összesen 152.6 g
Zsír
-
Összesen 60.6 g
-
Telített zsírsav 22 g
-
Egyszeresen telítetlen zsírsav: 11 g
-
Többszörösen telítetlen zsírsav 13 g
-
Koleszterin 589 mg
Ásványi anyagok
-
Összesen 8316.9 g
-
Cink 661 mg
-
Szelén 247 mg
-
Kálcium 1158 mg
-
Vas 530 mg
-
Magnézium 407 mg
-
Foszfor 2092 mg
-
Nátrium 3169 mg
-
Réz 27 mg
-
Mangán 27 mg
Szénhidrát
-
Összesen 707.6 g
-
Cukor 77 mg
-
Élelmi rost 39 mg
Víz
-
Összesen 818.5 g
Vitaminok
-
Összesen 1
-
A vitamin (RAE): 256 micro
-
B6 vitamin: 3 mg
-
B12 Vitamin: 3 micro
-
E vitamin: 2 mg
-
C vitamin: 126 mg
-
D vitamin: 123 micro
-
K vitamin: 40 micro
-
Tiamin - B1 vitamin: 67 mg
-
Riboflavin - B2 vitamin: 303 mg
-
Niacin - B3 vitamin: 37 mg
-
Pantoténsav - B5 vitamin: 0 mg
-
Folsav - B9-vitamin: 673 micro
-
Kolin: 615 mg
-
Retinol - A vitamin: 253 micro
-
α-karotin 8 micro
-
β-karotin 29 micro
-
β-crypt 18 micro
-
Likopin 0 micro
-
Lut-zea 816 micro
Elkészítés
A tésztához
- A burgonyákat héjában, sós vízben megfőzzük, majd kihűtjük. Megtisztítjuk a héjuktól és krumplinyomón átnyomjuk őket.
- A törtburgonyához hozzáadjuk a lisztet, tojásokat, porcukrot és sót, ezután jó alaposan összegyúrjuk és gombócot formázunk belőle. Egy puha tésztát fogunk kapni.
- A tésztát alaposan lisztezett nyújtódeszkán, kb. 5 mm vastagra nyújtjuk.
- A kinyújtott tészta egyik felére kiskanál segítségével, kb 2 cm távolságra egymástól elhelyezzük a töltelék gombócokat, majd rájuk hajtjuk a tészta üresen hagyott felét. A töltelékek mellett lenyomkodjuk a tésztát és derelyevágóval kocka alakban vágjuk ki a párnácskákat, úgy hogy a töltelék mellet minden oldalon kb. 1-1 cm tészta legyen.
- A derelyéket enyhén lobogó, sós vízben addig főzzük, amíg felúsznak a felszínre.
A töltelékekhez
- A szilvalekvárral nincs teendő.
- A túróhoz adjuk a tojássárgáját, citromhéjat, vaníliás cukrot, porcukrot, tejfölt és jól elkeverjük.
A zsemlemorzsához
- A zsemlemorzsát száraz serpenyőben, alacsony fokozaton, folyamatos kevergetés mellett aranybarnára pirítjuk.
- A vízből kimert derelyéket közvetlenül a zsemlemorzsába forgatjuk. Porcukorral meghintve tálaljuk.
Recept infó
- Előkészítés ideje: 35 p
- Főzés ideje: 4 p
Az Alföldön inkább barátfülének, máshol derelyének nevezett klasszikus magyar finomság, egy burgonyás töltött tészta, melyet leggyakrabban túróval és szilvalekvárral készítenek. Kifőzés után ropogós, pirított zsemlemorzsába forgatják a pihe-puha párnácskákat, majd porcukorral hintik.