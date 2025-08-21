r
Derelye

Fekete Melinda
Derelye
adag
Idő
p
Költség
olcsó
Nehézség
nehéz

Hozzávalók

A tésztához

A töltelékekhez

A zsemlemorzsához

4049
Kalória
152.6g
Fehérje
707.6g
Szénhidrát
60.6g
Zsír
818.5g
Víz
588.9g
Koleszterin
39.3g
Élelmi rost
77.4g
Cukor
  • 9% Fehérje
  • 41% Szénhidrát
  • 4% Zsír

A tésztához

A töltelékekhez

A zsemlemorzsához

Összesen 4049 kcal
  • 9% Fehérje
  • 41% Szénhidrát
  • 4% Zsír

A tésztához

A töltelékekhez

A zsemlemorzsához

Összesen 4049 kcal
  • 9% Fehérje
  • 41% Szénhidrát
  • 4% Zsír

A tésztához

A töltelékekhez

A zsemlemorzsához

Összesen 198 kcal
  • 9% Fehérje
  • 41% Szénhidrát
  • 4% Zsír
  • 47% Víz

TOP ásványi anyagok

  • Nátrium
  • Foszfor
  • Kálcium
  • Cink
  • Vas

TOP vitaminok

  • Kolin:
  • Riboflavin - B2 vitamin:
  • C vitamin:
  • Tiamin - B1 vitamin:
  • Niacin - B3 vitamin:

Fehérje

  • Összesen
    152.6 g

Zsír

  • Összesen
    60.6 g
  • Telített zsírsav
    22 g
  • Egyszeresen telítetlen zsírsav:
    11 g
  • Többszörösen telítetlen zsírsav
    13 g
  • Koleszterin
    589 mg

Ásványi anyagok

  • Összesen
    8316.9 g
  • Cink
    661 mg
  • Szelén
    247 mg
  • Kálcium
    1158 mg
  • Vas
    530 mg
  • Magnézium
    407 mg
  • Foszfor
    2092 mg
  • Nátrium
    3169 mg
  • Réz
    27 mg
  • Mangán
    27 mg

Szénhidrát

  • Összesen
    707.6 g
  • Cukor
    77 mg
  • Élelmi rost
    39 mg

Víz

  • Összesen
    818.5 g

Vitaminok

  • Összesen
    1
  • A vitamin (RAE):
    256 micro
  • B6 vitamin:
    3 mg
  • B12 Vitamin:
    3 micro
  • E vitamin:
    2 mg
  • C vitamin:
    126 mg
  • D vitamin:
    123 micro
  • K vitamin:
    40 micro
  • Tiamin - B1 vitamin:
    67 mg
  • Riboflavin - B2 vitamin:
    303 mg
  • Niacin - B3 vitamin:
    37 mg
  • Pantoténsav - B5 vitamin:
    0 mg
  • Folsav - B9-vitamin:
    673 micro
  • Kolin:
    615 mg
  • Retinol - A vitamin:
    253 micro
  • α-karotin
    8 micro
  • β-karotin
    29 micro
  • β-crypt
    18 micro
  • Likopin
    0 micro
  • Lut-zea
    816 micro
Összesen 4049 kcal
  • 9% Fehérje
  • 41% Szénhidrát
  • 4% Zsír
  • 47% Víz

Összesen 198 kcal

Elkészítés

A tésztához

  1. A burgonyákat héjában, sós vízben megfőzzük, majd kihűtjük. Megtisztítjuk a héjuktól és krumplinyomón átnyomjuk őket.
  2. A törtburgonyához hozzáadjuk a lisztet, tojásokat, porcukrot és sót, ezután jó alaposan összegyúrjuk és gombócot formázunk belőle. Egy puha tésztát fogunk kapni.
  3. A tésztát alaposan lisztezett nyújtódeszkán, kb. 5 mm vastagra nyújtjuk.
  4. A kinyújtott tészta egyik felére kiskanál segítségével, kb 2 cm távolságra egymástól elhelyezzük a töltelék gombócokat, majd rájuk hajtjuk a tészta üresen hagyott felét. A töltelékek mellett lenyomkodjuk a tésztát és derelyevágóval kocka alakban vágjuk ki a párnácskákat, úgy hogy a töltelék mellet minden oldalon kb. 1-1 cm tészta legyen.
  5. A derelyéket enyhén lobogó, sós vízben addig főzzük, amíg felúsznak a felszínre.

A töltelékekhez

  1. A szilvalekvárral nincs teendő.
  2. A túróhoz adjuk a tojássárgáját, citromhéjat, vaníliás cukrot, porcukrot, tejfölt és jól elkeverjük.

A zsemlemorzsához

  1. A zsemlemorzsát száraz serpenyőben, alacsony fokozaton, folyamatos kevergetés mellett aranybarnára pirítjuk.
  2. A vízből kimert derelyéket közvetlenül a zsemlemorzsába forgatjuk. Porcukorral meghintve tálaljuk.

Recept infó

  • Előkészítés ideje: 35 p
  • Főzés ideje: 4 p
Az Alföldön inkább barátfülének, máshol derelyének nevezett klasszikus magyar finomság, egy burgonyás töltött tészta, melyet leggyakrabban túróval és szilvalekvárral készítenek. Kifőzés után ropogós, pirított zsemlemorzsába forgatják a pihe-puha párnácskákat, majd porcukorral hintik.

