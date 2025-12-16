Nem mindent kell bevinni: ezek a növények a telet is kibírják a kertben

A téli növényápolás nem feltétlenül jelent folyamatos költöztetést. Ha tisztában vagyunk azzal, mely fajok bírják a hideget, sok növényt nyugodtan kint hagyhatunk.

Ahogy csökken a hőmérséklet, sok kerttulajdonos és erkélyes lakásban élő automatikusan elkezdi a cserepes növények beköltöztetését. A jó szándék ellenére azonban a fűtött lakás gyakran nagyobb megterhelést jelent a növényeknek, mint a hideg idő. A száraz levegő, a kevés fény és a hőingadozás miatt számos faj jobban érzi magát a szabadban, még télen is.

Kattints a képre és nézd meg, melyek azok a dísznövények, amelyek kifejezetten jól tűrik a fagyot, és megfelelő elhelyezéssel különösebb védelem nélkül is átvészelik a hideg hónapokat!

Miért jobb néhány növénynek kint maradni?

A mérsékelt égöv növényeinek jelentős része természetes módon alkalmazkodott a téli nyugalmi időszakhoz. Számukra a hideg nem ellenség, hanem a biológiai ciklus része. A beltéri környezet ezzel szemben megzavarhatja ezt a folyamatot, ami gyengüléshez vagy betegségekhez vezethet.

