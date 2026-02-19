Ezt a hibát követik el a legtöbben, ha pótolni akarják a vasat a szervezetükben

A vaspótlás nem csupán arról szól, hogy beveszünk egy tablettát. Az időzítés, az együtt fogyasztott ételek és italok, valamint a megfelelő kiegészítők mind döntő szerepet játszanak abban, hogy a szervezet valóban hozzájusson ehhez a létfontosságú ásványi anyaghoz.

A vashiány az egyik leggyakoribb tápanyag-hiányállapot, mégis sokan úgy próbálják pótolni, hogy közben akaratlanul is rontanak a felszívódás hatékonyságán.

Hiába szed valaki rendszeresen vaskészítményt a vashiányára, ha azt nem megfelelő módon, nem megfelelő időpontban vagy rossz kombinációban fogyasztja, a szervezet egyszerűen nem tudja hasznosítani a bevitt vasat.

Nem mindegy, mivel vesszük be a vasat

Az egyik leggyakoribb hiba, hogy a vasat olyan ételekkel vagy italokkal együtt veszik be, amelyek gátolják a felszívódását. A tejtermékek például kalciumtartalmuk miatt jelentősen csökkenthetik a vas hasznosulását, ezért a joghurt, a tej vagy a sajt nem ideális kísérője egy vaspótló készítménynek.

Hasonló hatással lehetnek a kávéban és teában található csersavak is, amelyek megkötik a vasat, így az nem tud megfelelően felszívódni a bélrendszerben.

Ne étkezés után vegyük be

Sokan ott követik el a hibát, hogy a vaskészítményt közvetlenül étkezés után veszik be, abban a hitben, hogy így kíméletesebb a gyomorhoz. Bár ez bizonyos esetekben indokolt lehet, az étkezéssel együtt bevitt vas felszívódása általában jóval alacsonyabb, különösen akkor, ha az étel rostban, kalciumban vagy fitátokban gazdag. Ezért a szakértők gyakran azt javasolják, hogy a vasat inkább éhgyomorra, vagy az étkezésektől elkülönítve szedjük, ha a gyomor tolerálja.

Egy másik gyakori tévedés, hogy a vaspótlást nem támogatják megfelelő segítőanyagokkal

A C-vitamin például jelentősen javítja a vas felszívódását, különösen a növényi eredetű, úgynevezett nem hem vas esetében. Ennek ellenére sokan nem figyelnek arra, hogy a vaskészítményt C-vitaminban gazdag itallal vagy étellel együtt fogyasszák, pedig ez egyszerűen javíthatná a hatékonyságot.

Problémát okozhat az is, ha valaki egyszerre több ásványi anyagot próbál pótolni. A vas, a kalcium, a magnézium és a cink ugyanis versenyeznek egymással a felszívódás során, ezért együtt szedve csökkenthetik egymás hatását.

Ez különösen gyakori hiba multivitaminok esetében, ahol a vas ugyan jelen van, de olyan összetételben, amely nem kedvez az optimális hasznosulásnak.

Fontos megemlíteni azt is, hogy a túlzott vaspótlás sem veszélytelen

Sokan anélkül kezdenek el vaskészítményt szedni, hogy laborvizsgálattal meggyőződnének a hiányról, pedig a felesleges vas felhalmozódhat a szervezetben, és hosszú távon káros hatásokkal járhat. A vaspótlás ezért mindig tudatosságot és – lehetőség szerint – szakemberrel való egyeztetést igényel.

