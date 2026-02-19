Család

2026.02.19.

Ez a legjobb időpont a szénhidrát fogyasztására, ha fontos a vércukrod

Azt mind tudjuk, hogy a szénhidrátnak vércukoremelő hatása van, de vajon tudjuk-e úgy időzíteni ennek a makrotápanyagnak a fogyasztását, hogy jól járjon a szervezetünk? A dietetikus és a tudomány szerint igen. Mutatjuk, a nap folyamán mikor kellene szénhidrátot ennünk, ha figyelünk a vércukorszintünkre.

A szénhidrát fogyasztása elengedhetetlen testünk megfelelő működéséhez, azonban vércukrunk szempontjából nem mindegy, hogy mikor esszük.

Bagel
A reggeli órákban fogyasztott szénhidrát nem emeli meg annyira a vércukrot

A késő esti szénhidrátéhség sokaknál nem véletlen, azonban ezen érdemes változtatni, és a szénhidrátmennyiséget több kisebb adagra szétosztani a nap folyamán.

Ha szénhidrátgazdag vacsorát veszünk magunkhoz, és utána a kanapén ülve töltjük az este további részét, az magas és elhúzódó vércukorszintet eredményez.

Ilyenkor a szervezet már kevésbé érzékeny az inzulinra (ez a hormon vezeti a vércukrot a sejtekbe), hiszen a hasnyálmirigy inzulint termelő sejtjei lelassulnak. Ez azt jelenti, hogy a szervezet kevésbé hatékonyan tudja feldolgozni azokat az ételeket, amik megemelik a vércukrot.

Tanulmányok kimutatták, hogy a magas szénhidráttartalmú reggeli nem emeli meg annyira a vércukorszintet.

Nem mindenkinek a reggeli szénhidrátfogyasztás a legjobb

Tanulmányok igazolták, hogy a 2-es típusú cukorbetegeknek a délutáni időszak a legjobb, ha magas szénhidráttartalmú ételeket ennének. Emellett az sem mindegy, hogy az étkezés mely pontján jut először ch a szervezetedbe, ugyanis ha fehérje és nem keményítőtartalmú zöldségek előtt fogyasztod a szénhidrátot, akkor kisebb vércukoringadozást tapasztalhatsz.

Például egy lazacból, brokkoliból és édesburgonyából álló vacsora során utóbbit hagyd utoljára.

Tésztát villára csavaró nő
Az sem mindegy, hogy az étkezés mely pontján jut először ch a szervezetedbe

Szénhidrátfogyasztás utáni fizikai aktivitás

A testmozgás szempontjából sem mindegy, hogy mikor fogyasztasz szénhidrátot, hiszen egy cukorbetegnek fontos, hogy energiával legyen előre ellátva a teste. Ezért egy intenzív edzés előtt érdemes ilyen ételeket fogyasztani, de még annak is jó lehet, aki egyébként nem az, mert edzés közben hatékonyan használja fel a test a glükózt.

Önmagában az edzés is hasznos a vércukorszint szabályozásának szempontjából

Az étkezés utáni, kíméletes 15-30 perces testmozgás segíthet csökkenteni a vércukorszintet, hiszen van, hogy csak az étkezés befejeztével egy óra múlva éri el a csúcsot.

TIPP: egy 10 perces séta is sokat segíthet közvetlenül evés után.

Tipp:

A szénhidrátokat fogyaszd együtt jó - telítetlen - zsírokkal, fehérjével és rosttal.

Forrásunk volt.

