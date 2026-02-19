Ez a legjobb időpont a szénhidrát fogyasztására, ha fontos a vércukrod

Azt mind tudjuk, hogy a szénhidrátnak vércukoremelő hatása van, de vajon tudjuk-e úgy időzíteni ennek a makrotápanyagnak a fogyasztását, hogy jól járjon a szervezetünk? A dietetikus és a tudomány szerint igen. Mutatjuk, a nap folyamán mikor kellene szénhidrátot ennünk, ha figyelünk a vércukorszintünkre.

A szénhidrát fogyasztása elengedhetetlen testünk megfelelő működéséhez, azonban vércukrunk szempontjából nem mindegy, hogy mikor esszük.

A reggeli órákban fogyasztott szénhidrát nem emeli meg annyira a vércukrot

A késő esti szénhidrátéhség sokaknál nem véletlen, azonban ezen érdemes változtatni, és a szénhidrátmennyiséget több kisebb adagra szétosztani a nap folyamán.

Ha szénhidrátgazdag vacsorát veszünk magunkhoz, és utána a kanapén ülve töltjük az este további részét, az magas és elhúzódó vércukorszintet eredményez.

Ilyenkor a szervezet már kevésbé érzékeny az inzulinra (ez a hormon vezeti a vércukrot a sejtekbe), hiszen a hasnyálmirigy inzulint termelő sejtjei lelassulnak. Ez azt jelenti, hogy a szervezet kevésbé hatékonyan tudja feldolgozni azokat az ételeket, amik megemelik a vércukrot.

Tanulmányok kimutatták, hogy a magas szénhidráttartalmú reggeli nem emeli meg annyira a vércukorszintet.

Nem mindenkinek a reggeli szénhidrátfogyasztás a legjobb

Tanulmányok igazolták, hogy a 2-es típusú cukorbetegeknek a délutáni időszak a legjobb, ha magas szénhidráttartalmú ételeket ennének. Emellett az sem mindegy, hogy az étkezés mely pontján jut először ch a szervezetedbe, ugyanis ha fehérje és nem keményítőtartalmú zöldségek előtt fogyasztod a szénhidrátot, akkor kisebb vércukoringadozást tapasztalhatsz.

Például egy lazacból, brokkoliból és édesburgonyából álló vacsora során utóbbit hagyd utoljára.

Az sem mindegy, hogy az étkezés mely pontján jut először ch a szervezetedbe

Szénhidrátfogyasztás utáni fizikai aktivitás

A testmozgás szempontjából sem mindegy, hogy mikor fogyasztasz szénhidrátot, hiszen egy cukorbetegnek fontos, hogy energiával legyen előre ellátva a teste. Ezért egy intenzív edzés előtt érdemes ilyen ételeket fogyasztani, de még annak is jó lehet, aki egyébként nem az, mert edzés közben hatékonyan használja fel a test a glükózt.

Önmagában az edzés is hasznos a vércukorszint szabályozásának szempontjából

Az étkezés utáni, kíméletes 15-30 perces testmozgás segíthet csökkenteni a vércukorszintet, hiszen van, hogy csak az étkezés befejeztével egy óra múlva éri el a csúcsot.

TIPP: egy 10 perces séta is sokat segíthet közvetlenül evés után.

Tipp: A szénhidrátokat fogyaszd együtt jó - telítetlen - zsírokkal, fehérjével és rosttal.

Forrásunk volt.