Ez a legjobb időpont a szénhidrát fogyasztására, ha fontos a vércukrod

A szénhidrát fogyasztása elengedhetetlen testünk megfelelő működéséhez, azonban vércukrunk szempontjából nem mindegy, hogy mikor esszük.
A késő esti szénhidrátéhség sokaknál nem véletlen, azonban ezen érdemes változtatni, és a szénhidrátmennyiséget több kisebb adagra szétosztani a nap folyamán.
Ha szénhidrátgazdag vacsorát veszünk magunkhoz, és utána a kanapén ülve töltjük az este további részét, az magas és elhúzódó vércukorszintet eredményez.
Ilyenkor a szervezet már kevésbé érzékeny az inzulinra (ez a hormon vezeti a vércukrot a sejtekbe), hiszen a hasnyálmirigy inzulint termelő sejtjei lelassulnak. Ez azt jelenti, hogy a szervezet kevésbé hatékonyan tudja feldolgozni azokat az ételeket, amik megemelik a vércukrot.
Tanulmányok kimutatták, hogy a magas szénhidráttartalmú reggeli nem emeli meg annyira a vércukorszintet.
Nem mindenkinek a reggeli szénhidrátfogyasztás a legjobb
Tanulmányok igazolták, hogy a 2-es típusú cukorbetegeknek a délutáni időszak a legjobb, ha magas szénhidráttartalmú ételeket ennének. Emellett az sem mindegy, hogy az étkezés mely pontján jut először ch a szervezetedbe, ugyanis ha fehérje és nem keményítőtartalmú zöldségek előtt fogyasztod a szénhidrátot, akkor kisebb vércukoringadozást tapasztalhatsz.
Például egy lazacból, brokkoliból és édesburgonyából álló vacsora során utóbbit hagyd utoljára.
Szénhidrátfogyasztás utáni fizikai aktivitás
A testmozgás szempontjából sem mindegy, hogy mikor fogyasztasz szénhidrátot, hiszen egy cukorbetegnek fontos, hogy energiával legyen előre ellátva a teste. Ezért egy intenzív edzés előtt érdemes ilyen ételeket fogyasztani, de még annak is jó lehet, aki egyébként nem az, mert edzés közben hatékonyan használja fel a test a glükózt.
Önmagában az edzés is hasznos a vércukorszint szabályozásának szempontjából
Az étkezés utáni, kíméletes 15-30 perces testmozgás segíthet csökkenteni a vércukorszintet, hiszen van, hogy csak az étkezés befejeztével egy óra múlva éri el a csúcsot.
TIPP: egy 10 perces séta is sokat segíthet közvetlenül evés után.