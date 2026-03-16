Klasszik kókuszkocka
Hozzávalók
A piskótához
-
175 g cukor
-
1 csomag vaníliás cukor
-
50 g vaj
-
1 db tojás
-
300 g finomliszt
-
1 csomag sütőpor
-
1 csipet só
-
200 ml tej
A csokoládészószhoz és a bevonáshoz
-
6 g cukor
-
-
200 g vaj
-
100 ml tej
-
250 g kókuszreszelék
- 6% Fehérje
- 47% Szénhidrát
- 36% Zsír
A piskótához
-
22g cukor85 kcal
-
5 kcal
-
6g vaj45 kcal
-
7g tojás9 kcal
-
38g finomliszt137 kcal
-
2g sütőpor1 kcal
-
0 kcal
-
25g tej14 kcal
A csokoládészószhoz és a bevonáshoz
-
1g cukor3 kcal
-
1 kcal
-
25g vaj179 kcal
-
13g tej7 kcal
-
31g kókuszreszelék206 kcal
A piskótához
-
175g cukor677 kcal
-
10g vaníliás cukor39 kcal
-
50g vaj359 kcal
-
55g tojás69 kcal
-
300g finomliszt1092 kcal
-
12g sütőpor6 kcal
-
0 kcal
-
200g tej112 kcal
A csokoládészószhoz és a bevonáshoz
-
6g cukor23 kcal
-
7 kcal
-
200g vaj1434 kcal
-
100g tej56 kcal
-
250g kókuszreszelék1650 kcal
A piskótához
-
12.9g cukor50 kcal
-
0.7g vaníliás cukor3 kcal
-
3.7g vaj26 kcal
-
4g tojás5 kcal
-
22g finomliszt80 kcal
-
0.9g sütőpor0 kcal
-
0 kcal
-
14.7g tej8 kcal
A csokoládészószhoz és a bevonáshoz
-
0.4g cukor2 kcal
-
0.2g cukrozatlan kakaópor1 kcal
-
14.7g vaj105 kcal
-
7.3g tej4 kcal
-
18.4g kókuszreszelék121 kcal
Fehérje
-
Összesen 8.2 g
Zsír
-
Összesen 47.3 g
-
Telített zsírsav 34 g
-
Egyszeresen telítetlen zsírsav: 8 g
-
Többszörösen telítetlen zsírsav 1 g
-
Koleszterin 90 mg
Ásványi anyagok
-
Összesen 681.6 g
-
Cink 1 mg
-
Szelén 21 mg
-
Kálcium 179 mg
-
Vas 2 mg
-
Magnézium 40 mg
-
Foszfor 276 mg
-
Nátrium 162 mg
-
Réz 0 mg
-
Mangán 1 mg
Szénhidrát
-
Összesen 62 g
-
Cukor 28 mg
-
Élelmi rost 6 mg
Víz
-
Összesen 15.1 g
Vitaminok
-
Összesen 0
-
A vitamin (RAE): 223 micro
-
B6 vitamin: 0 mg
-
B12 Vitamin: 0 micro
-
E vitamin: 1 mg
-
C vitamin: 0 mg
-
D vitamin: 5 micro
-
K vitamin: 2 micro
-
Tiamin - B1 vitamin: 0 mg
-
Riboflavin - B2 vitamin: 0 mg
-
Niacin - B3 vitamin: 1 mg
-
Pantoténsav - B5 vitamin: 0 mg
-
Folsav - B9-vitamin: 16 micro
-
Kolin: 35 mg
-
Retinol - A vitamin: 219 micro
-
α-karotin 0 micro
-
β-karotin 49 micro
-
β-crypt 1 micro
-
Likopin 0 micro
-
Lut-zea 37 micro
Elkészítés
A piskótához
- A puha vajat kikeverjük a cukorral és vaníliás cukorral, majd ha már szép habos és fehér, hozzáadjuk a tojást, és azzal is alaposan elkeverjük.
- Egy másik tálban összekeverjük a lisztet, sütőport és sót, majd folyamatos keverés közben hozzáadjuk az egyharmadát a vajas alaphoz. Ezt követi a tej fele, majd egy másik harmad liszt, utána a maradék tej és végül a liszt utolsó harmada. Mindig várjuk meg, amíg a tészta felvette a hozzáadott alapanyagokat, csak után adjunk hozzá még többet.
- Egy 20X20 centiméteres sütőformát kivajazunk, majd kibélelünk sütőpapírral. Elegyengetjük benne a masszát, és 180 fokra előmelegített, légkeveréses sütőbe tesszük. Nagyjából 25 perc alatt megsül, de tartsuk szemmel, és mindenképpen végezzünk tűpróbát, nehogy túlsüljön és kiszáradjon a piskóta.
- Amikor a piskóta megsült, kivesszük a tepsiből, és egy rácsra tesszük, majd hagyjuk teljesen kihűlni. Közben elkészítjük a csokoládészószt.
A csokoládészószhoz és a bevonáshoz
- Egy lábasban felolvasztjuk a vajat, majd hozzáadjuk a cukrot, és megvárjuk, amíg teljesen el nem olvad. Ekkor beleöntjük a kakaót is és csomómentesre keverjük. Végül hozzáadjuk a tejet, és 1-2 percig főzzük folyamatosan kevergetve, amíg kissé sűrűbb nem lesz.
- A piskótából egyforma kockákat vágunk (ha nagyon púpos lenne, levághatjuk a tetejét, de nem muszáj), majd egyenként belemártjuk a csokoládészószba, és meghempergetjük a kókuszreszelékben őket. A kókuszkockát fogyaszthatjuk frissen is, de egy éjszaka a hűtőben csodákra képes vele (tároljuk fóliával letakarva vagy légmentesen zárható dobozban).
Recept infó
- Előkészítés ideje: 30 p
- Sütés ideje: 25 p
- Sütés hőfoka: 180 °C
- Sütés módja: hőlégkeveréses
- Tepsi mérete: 20x20
Érkezik a régi sulibüfék, sarki cukrászdák és vasúti restik klasszikusa, a csokiban és kókuszban dúskáló kocka. Persze nem olyan fullasztó, mint a régiek, hanem puha belsővel, impozánsan, figyelmet követelően kerül elénk, hogy már az első pillanattól kezdve szerelembe essünk vele. Egy csésze kávéval a legfinomabb.
Klasszik kókuszkocka – a retró süti, ami mindig elfogy
Van néhány sütemény, amelyet elég egyszer megsütni, és azonnal gyerekkori emlékeket idéz. A kókuszkocka pontosan ilyen: puha piskótakockák, kakaós máz, vastagon rátapadó kókuszreszelék, és egy kis ragacsos pepecselés.
A klasszik változat lényege az egyszerűség: egy könnyű, kevert tészta megsül, majd kockákra vágva kakaós, vajas mázba kerül, végül kókuszreszelékbe forgatjuk. Így lesz a sütemény egyszerre puha, szaftos és intenzíven csokis-kókuszos.
Nem véletlen, hogy a kókuszkocka a magyar házi sütik egyik legismertebb darabja: olcsó alapanyagokból készül, könnyű elkészíteni, és nagy adag lesz belőle.
Honnan ered a kókuszkocka?
A magyar kókuszkocka története nem teljesen egyértelmű, de létezik egy nagyon közeli rokona: az ausztrál lamington. Ez a sütemény egy piskótakocka, amelyet csokoládéba mártanak, majd kókuszreszelékbe forgatnak. A legenda szerint Lord Lamingtonról, Queensland kormányzójáról nevezték el a 19. század végén.
Tudtad:
Mikor eszünk kókuszkockát?
A kókuszkocka tipikusan az a sütemény, ami szinte bármilyen alkalomra jó választás:
- karácsonykor
- családi összejöveteleken
- ünnepi sütisdobozba rejtve
- húsvétkor
- nosztalgikus, „retró” süteményként
A tökéletes kókuszkocka titka
- a piskóta puha, de nem száraz,
- a kockák alaposan megfürdenek a csokimázban,
- végül vastagon bevonja őket a kókuszreszelék.
A máz általában vajból, kakaóporból, cukorból és tejből készül, gyakran egy kis rum(aromával) ízesítve. A piskóta pedig lisztből, cukorból, tojásból, tejből és sütőporból áll.
Milyen kókuszkockák léteznek?
A klasszikus recept rengeteg módon variálható. A Nosalty receptgyűjteményében például ezekkel a változatokkal találkozhatunk:
- klasszik kókuszkocka
- retró kókuszkocka
- lekváros kókuszkocka
- fehér csokoládés kókuszkocka
- kétcsokis kókuszkocka
- sütés nélküli kókuszkocka
- krémes vagy töltött változatok
Érdekességek a kókuszkockáról
Az egyik legnagyobb „veszélye”, hogy minden tiszta kókuszreszelék lesz tőle sütés közben.
A süti gyakran mézes kevert piskótából készül, ami külön puhaságot ad neki.
A kész kockák akkor a legjobbak, ha kicsit állnak tálalás előtt, mert a máz még jobban beszívódik a tésztába.