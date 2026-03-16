Klasszik kókuszkocka Lakos Benedek / Nosalty

Klasszik kókuszkocka – a retró süti, ami mindig elfogy

Van néhány sütemény, amelyet elég egyszer megsütni, és azonnal gyerekkori emlékeket idéz. A kókuszkocka pontosan ilyen: puha piskótakockák, kakaós máz, vastagon rátapadó kókuszreszelék, és egy kis ragacsos pepecselés.

A klasszik változat lényege az egyszerűség: egy könnyű, kevert tészta megsül, majd kockákra vágva kakaós, vajas mázba kerül, végül kókuszreszelékbe forgatjuk. Így lesz a sütemény egyszerre puha, szaftos és intenzíven csokis-kókuszos.

Nem véletlen, hogy a kókuszkocka a magyar házi sütik egyik legismertebb darabja: olcsó alapanyagokból készül, könnyű elkészíteni, és nagy adag lesz belőle.

Kókuszkocka, a legpuhább piskóta és a legfinomabb kakaós krém találkozása a kókuszreszelékkel

Honnan ered a kókuszkocka?

A magyar kókuszkocka története nem teljesen egyértelmű, de létezik egy nagyon közeli rokona: az ausztrál lamington. Ez a sütemény egy piskótakocka, amelyet csokoládéba mártanak, majd kókuszreszelékbe forgatnak. A legenda szerint Lord Lamingtonról, Queensland kormányzójáról nevezték el a 19. század végén.

Tudtad: Az ausztrál változat gyakran lekvárral töltött, és néha félbevágva készül, míg a magyar verzió általában egyszerűbb, töltelék nélküli.

Mikor eszünk kókuszkockát?

A kókuszkocka tipikusan az a sütemény, ami szinte bármilyen alkalomra jó választás:

karácsonykor

családi összejöveteleken

ünnepi sütisdobozba rejtve

húsvétkor

nosztalgikus, „retró” süteményként

A tökéletes kókuszkocka titka

a piskóta puha, de nem száraz,

a kockák alaposan megfürdenek a csokimázban,

végül vastagon bevonja őket a kókuszreszelék.

A máz általában vajból, kakaóporból, cukorból és tejből készül, gyakran egy kis rum(aromával) ízesítve. A piskóta pedig lisztből, cukorból, tojásból, tejből és sütőporból áll.

A kókuszkocka a klasszikus retró sütemények közé tartozik Magyarországon

Milyen kókuszkockák léteznek?

A klasszikus recept rengeteg módon variálható. A Nosalty receptgyűjteményében például ezekkel a változatokkal találkozhatunk:

klasszik kókuszkocka

retró kókuszkocka

lekváros kókuszkocka

fehér csokoládés kókuszkocka

kétcsokis kókuszkocka

sütés nélküli kókuszkocka

krémes vagy töltött változatok