2026.05.22.

Ez az olcsó zöldség segíthet kordában tartani a vérnyomásodat – Könnyen becsempészheted az étrendedbe

Németh Orsi profilképe Németh Orsi

A magas vérnyomás elleni étrendben nemcsak az számít, mit kerülünk, hanem az is, mit fogyasztunk rendszeresen.

A magas vérnyomás napjaink egyik leggyakoribb egészségügyi problémája, amely hosszú távon komoly terhet jelenthet a szívre és az érrendszerre. Az orvosok rendszerint a sóbevitel csökkentését, az egészségesebb táplálkozást és a rendszeres mozgást javasolják, de arról kevesebb szó esik, milyen ételek segíthetik természetes módon a szervezet működését.

cékla és saláta a tányéron
A cékla segíthet kordában tartani a magas vérnyomást

A cékla az egyik olyan zöldség, amelyet érdemes lehet gyakrabban fogyasztani magas vérnyomás esetén. Nem csodaszer, mégis számos olyan anyagot tartalmaz, amelyek kedvezően hathatnak a keringésre.

A nitrátok szerepe a vérkeringésben

A cékla egyik legfontosabb összetevője a természetes nitrát. Ez a szervezetben nitrogén-monoxiddá alakul, amely segíthet ellazítani az erek falát. Ennek köszönhetően a vér könnyebben áramolhat, ami hozzájárulhat a vérnyomás csökkentéséhez.

A zöldség emellett jelentős mennyiségű káliumot is tartalmaz, amely segíthet ellensúlyozni a túlzott nátriumbevitelt. Rostjai támogatják az emésztést és a bélflóra egészségét, antioxidánsai pedig hozzájárulhatnak a gyulladásos folyamatok mérsékléséhez.

A szakemberek hangsúlyozzák, hogy a céklában található természetes nitrátok nem azonosak a feldolgozott húsipari termékekben használt adalékanyagokkal. A zöldségekben jelen lévő nitrátokat vitaminok és antioxidánsok kísérik, ezért másképp hatnak a szervezetre.

A rendszeresség fontosabb, mint a mennyiség

A cékla kedvező hatása nem tartós egyetlen fogyasztás után, ezért sokkal többet számít a rendszeresség. Kutatások szerint már napi 2–2,5 deciliter céklalé vagy ennek megfelelő mennyiségű cékla elfogyasztása is mérhető változást eredményezhet a vérnyomásban.

A céklát többféleképpen is beépíthetjük az étrendbe: fogyasztható sütve, párolva, salátában vagy akár krémként is. A nyers cékla és a frissen préselt céklalé különösen gazdag értékes vegyületekben, de érzékeny gyomrúaknál puffadást okozhat.

Nem helyettesíti az orvosi kezelést

Fontos!

Bár a cékla hasznos része lehet a vérnyomásbarát étrendnek, önmagában nem helyettesíti a gyógyszereket vagy az orvosi kontrollt. Továbbra is fontos a kiegyensúlyozott táplálkozás, a rendszeres mozgás és az egészséges életmód.

Aki hajlamos vesekő kialakulására, annak érdemes mértékkel fogyasztania, mert a cékla oxalátot is tartalmazhat.

Az is előfordulhat, hogy fogyasztás után a vizelet vagy a széklet vöröses színűvé válik, ez azonban ártalmatlan jelenség.

A cékla olcsó, könnyen elérhető és sokoldalúan felhasználható zöldség, amely egyszerű módon támogathatja a szervezet egészséges működését.

