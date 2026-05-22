Egy kutatás most bebizonyította – A férfiak tényleg rosszak a bevásárlásban

Nem csak képzelődés vagy üres vádaskodás: a férfiak tényleg nem olyan jók az általános bevásárlásban, mint a nők.

Biztos, hogy szinte minden párkapcsolatban okozott már feszültséget az egyébként nagyon triviálisnak tűnő élelmiszervásárlás. Sok nő azt vallja, hogy a férfiak egyszerűen képtelenek hatékonyak lenni ezen a téren, míg ez utóbbi csoport csak vegzálásnak érzik a kritikát. Most viszont egy kutatás pontot tehet a vita végére, hiszen rámutatott, hogy a férfiaknak tényleg nem erőssége ez a tevékenység. De a felmérés azt is vizsgálta, mi állhat ennek a hátterében, és hogyan lehetne javítani a helyzeten otthoni konfliktusok nélkül.

A kutatók szerint a férfiak többet költenek bevásárláskor

Az amerikai National Bureau of Economic Research egyik elemzése eredetileg azt vizsgálta, hogyan változtak a vásárlási szokások az otthoni munkavégzés elterjedésével.

Az eredmények szerint a home office nemcsak az online vásárlások számát növelte meg, hanem azt is, hogy több férfi kezdett bevásárolni.

A kutatás azonban egy érdekes részletre is rávilágított: azokban a háztartásokban, ahol a férfiak vették át nagyobb arányban a bevásárlást, az élelmiszerre fordított kiadások jelentősen emelkedtek. A kutatók szerint a férfiak gyakrabban jártak boltba, viszont kevesebb időt töltöttek vásárlással, ami gyakran rosszabb döntésekhez és magasabb árakhoz vezetett.

Nem csak a vásárlásról van szó

A szakértők szerint a probléma jóval mélyebb annál, mint hogy valaki rossz márkájú tésztát vesz le a polcról. Kate Mangino, az otthoni egyenlőségről szóló könyv szerzője szerint a fiúk még ma sem ugyanazokat a mintákat kapják otthon, mint a lányok.

Míg a nőket sokszor már gyerekkortól arra nevelik, hogy figyeljenek a háztartás működésére, addig a férfiaktól gyakran kevésbé várják el ezeket a készségeket. Ez pedig nemcsak a főzésben vagy takarításban jelenik meg, hanem az úgynevezett mentális terhelésben is.

A bevásárlás nemcsak fizikai feladat

A szakértők szerint fontos különbséget tenni a házimunka különböző részei között. Nem ugyanaz maga a bevásárlás, mint megtervezni az egész heti menüt, fejben tartani, miből mi fogyott el, vagy tudni, hogy a családban ki mit szeret enni. A kutatások szerint a nők még mindig nagyobb arányban viselik ezt a mentális és érzelmi terhet. Emiatt sokszor ők azok, akik előre gondolkodnak, terveznek és észreveszik a hiányzó dolgokat.

Hogyan lehet javítani a helyzeten?

Először is érdemes megtalálni a motivációt. Nem mindenkit ugyanaz motivál. Van, akit az érdekel, hogy gyorsan túl legyen a bevásárláson, másokat inkább a pénzügyi szempontok mozgatnak. Ha valaki rendszeresen túlköltekezik a boltban, működhet például egy közös cél kitűzése: a megspórolt pénzt félretenni nyaralásra vagy valamilyen közös élményre.

Nem jó megoldás mindent kijavítani a másik helyett: a szakértők szerint hosszú távon nem működik, ha az egyik fél mindig kijavítja a másik hibáit. Ha valaki elfelejtett valamit, érdemes visszaküldeni érte, vagy hagyni, hogy abból főzzön, amit megvett. Ez segíthet abban, hogy legközelebb jobban odafigyeljen.

Fontos beszélni az elvárásokról is, hiszen sok konfliktus abból fakad, hogy a házimunkával kapcsolatos társadalmi elvárások mélyen belénk ivódtak. A nők gyakran nagyobb nyomást éreznek arra, hogy minden rendben menjen otthon, legyen elég étel, és mindenki elégedett legyen.

Kommunikáljunk! A szakértők szerint sokat segíthet, ha nyíltan beszélünk mindenről: ki milyen elvárásokkal nőtt fel? Milyen terheket érez magán a mindennapokban?

Ha valaki nem pontosan azt a tésztát veszi meg, vagy néha drágább kávét választ, attól még nem dől össze a világ. A szakértők szerint sokszor már az is nagy segítség, ha egy feladat lekerül valaki válláról – még akkor is, ha a végeredmény nem teljesen tökéletes.

