Így frissítsd fel egy egyszerű lépésben a szőnyeged – A gyors és olcsó trükk, ami pár perc alatt eltünteti a kellemetlen szagokat

Kipróbáltunk egy villámgyors otthoni trükköt, ami pár fújással felfrissítheti a szőnyeget két nagytakarítás között.

Elég egy esős séta a kutyával, asztalról leboruló ételek, vagy néhány átjárkáló cipőtalp, és a szőnyeg máris átveszi a kellemetlen szagokat. A professzionális tisztítás persze hatékony, de nem mindig fér bele az időbe vagy a pénztárcánk sínyli meg. Kipróbáltunk egy villámgyors otthoni megoldást, amit szerkesztőségünkben hallottunk, és állítólag látványosan felfrissíti a szőnyeget, ráadásul szinte minden háztartásban megtalálható hozzá minden.

Miért lesz ilyen gyorsan kellemetlen szagú a szőnyeg?

A szőnyegek nagyon könnyen magukba szívják a nedvességet és vele együtt a szagokat is. Elég hozzá a nedves háziállatbunda vagy akár csak az, hogy rendszeresen cipőben járkálunk át rajta. A vastagabb szálak között megrekedhet a pára és a szennyeződés, ettől pedig gyorsan kialakulhat az a tipikus „állott” szag, amitől az egész szoba kevésbé tűnik frissnek.

A pofonegyszerű szőnyegfrissítő trükk, amit most mindenki kipróbál

A szőnyegtisztító módszer tényleg nem bonyolult, és pont ezért működik olyan jól gyors segítségként.

Mi egy kis szórófejes (kb. 1 dl) flakonban kevertünk össze:

fél rész öblítőt

fél rész vizet

Ezután egyszerűen finoman bepermeteztük vele a szőnyeget, majd hagytuk teljesen megszáradni, végül pedig kiszellőztettük a helyiséget.

Az eredmény: frissebb illat és sokkal tisztább összhatás anélkül, hogy az egész szőnyeget át kellett volna mosni.

Mikor működik jól ez a gyors megoldás?

Ez a módszer nem helyettesíti a mélytisztítást, a szennyeződéseket nem távolítja el, viszont gyors segítség lehet, amikor nincs idő vagy lehetőség azonnal kitisztíttatni a szőnyeget. A permet gyorsan javíthat a szagokon és tisztább érzetet adhat anélkül, hogy órákig kellene sikálni a szőnyeget.

Erre figyelj, mielőtt befújod az egész szőnyeget

Bár egyszerű trükkről van szó, néhány dolgot érdemes betartani:

először mindig egy kis, kevésbé látható részen próbáld ki

ne áztasd el a szőnyeget

vastag szálú anyagnál hosszabb száradási idő kellhet

figyelj rá, hogy teljesen megszáradjon a felület

Az sem mindegy, milyen öblítőt használsz: a túl erős, nehéz illatok egy kisebb szobában könnyen fullasztóvá válhatnak.

Miért szeretjük ennyire az ilyen gyors otthoni praktikákat?

Mert azonnali eredményt adnak! Nem kell hozzá gép, külön tisztítószer vagy órákig tartó súrolás. Ráadásul sokszor pont az ilyen apró frissítések adják meg azt az érzést, hogy tisztább és rendezettebb az otthon.

Tudtad? A textilszálak a párát és a szagokat is könnyen megkötik, ezért esős időben gyorsabban „beállhat” a szőnyeg szaga.

A túl sok tisztítószer ragacsos réteget hagyhat maga után, ami még több port vonz.

A rendszeres szellőztetés önmagában is sokat segíthet a szőnyegek frissen tartásában.

Gyors válasz

Ha a szőnyeg nem koszos, csak kellemetlen szagú lett, egy vizes-öblítős permet gyors átmeneti megoldás lehet két tisztítás között.

