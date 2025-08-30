r
Szardellás-fűszervajas spagetti

Szardellás-fűszervajas spagetti
Hering András
Szardellás-fűszervajas spagetti fehér tányérban, citrommal, olívabogyóval és vörösborral tálalva
adag
Idő
p
Költség
megfizethető
Nehézség
könnyű

Hozzávalók

836
Kalória
21.7g
Fehérje
118.5g
Szénhidrát
31.1g
Zsír
81.3g
Víz
55.5g
Koleszterin
6.9g
Élelmi rost
5.4g
Cukor
  • 9% Fehérje
  • 47% Szénhidrát
  • 12% Zsír
Összesen 836 kcal
  • 9% Fehérje
  • 47% Szénhidrát
  • 12% Zsír
Összesen 1671 kcal
  • 9% Fehérje
  • 47% Szénhidrát
  • 12% Zsír
Összesen 282 kcal
  • 9% Fehérje
  • 47% Szénhidrát
  • 12% Zsír
  • 32% Víz

TOP ásványi anyagok

  • Foszfor
  • Nátrium
  • Szelén
  • Magnézium
  • Kálcium

TOP vitaminok

  • C vitamin:
  • Kolin:
  • Niacin - B3 vitamin:
  • E vitamin:
  • Tiamin - B1 vitamin:

Fehérje

  • Összesen
    21.7 g

Zsír

  • Összesen
    31.1 g
  • Telített zsírsav
    14 g
  • Egyszeresen telítetlen zsírsav:
    12 g
  • Többszörösen telítetlen zsírsav
    3 g
  • Koleszterin
    55 mg

Ásványi anyagok

  • Összesen
    713.2 g
  • Cink
    2 mg
  • Szelén
    97 mg
  • Kálcium
    90 mg
  • Vas
    7 mg
  • Magnézium
    97 mg
  • Foszfor
    319 mg
  • Nátrium
    99 mg
  • Réz
    1 mg
  • Mangán
    1 mg

Szénhidrát

  • Összesen
    118.5 g
  • Cukor
    5 mg
  • Élelmi rost
    7 mg

Víz

  • Összesen
    81.3 g

Vitaminok

  • Összesen
    0
  • A vitamin (RAE):
    266 micro
  • B6 vitamin:
    0 mg
  • B12 Vitamin:
    0 micro
  • E vitamin:
    2 mg
  • C vitamin:
    55 mg
  • D vitamin:
    1 micro
  • K vitamin:
    376 micro
  • Tiamin - B1 vitamin:
    1 mg
  • Riboflavin - B2 vitamin:
    1 mg
  • Niacin - B3 vitamin:
    12 mg
  • Pantoténsav - B5 vitamin:
    0 mg
  • Folsav - B9-vitamin:
    396 micro
  • Kolin:
    35 mg
  • Retinol - A vitamin:
    168 micro
  • α-karotin
    0 micro
  • β-karotin
    1178 micro
  • β-crypt
    9 micro
  • Likopin
    0 micro
  • Lut-zea
    1284 micro
Összesen 836 kcal
  • 9% Fehérje
  • 47% Szénhidrát
  • 12% Zsír
  • 32% Víz

Elkészítés

  1. A fokhagymát apróra vágjuk. A szardellát lecsepegtetjük, majd durvára daraboljuk. Egy nagy, széles serpenyőben felhevítjük az olívaolajat, hozzáadjuk a fokhagymát, a szardellát és a csilipelyhet. Alacsony lángon pároljuk, amíg a szardella teljesen szétesik és selymes alapot ad.
  2. Közben a spagettit bő, sós, lobogó vízben a csomagolás szerint al dentére főzzük.
  3. A szardellás alaphoz hozzáadjuk a vajat, és hagyjuk lassan megolvadni. A serpenyőt levesszük a tűzről, amíg a tészta elkészül.
  4. A kész spagettit fogóval a serpenyőbe emeljük, kevés főzőlével együtt. Alaposan összeforgatjuk, hogy a tésztát fényes, ízes bevonat fedje. Ha szükséges, még egy kis főzővizet adunk hozzá.
  5. Tálalás előtt megszórjuk a finomra vágott petrezselyemmel, reszelt citromhéjjal, és meglocsoljuk kevés citromlével. Díszítésként tálalhatjuk plusz szardellaszeletekkel.

Recept infó

  • Előkészítés ideje: 10 p
  • Főzés ideje: 10 p
Ha gyors, mégis különleges tésztaételre vágysz, ez a szardellás-fűszervajas spagetti igazi telitalálat! A szardella selymesen beleolvad a vajba, a fokhagyma és a csili pedig pikáns mélységet ad az ízeknek. Egy kevés citrom és friss petrezselyem teszi üdévé és könnyeddé, így garantáltan nem lesz nehéz fogás. Tíz perc előkészület, pár perc főzés és máris ott a tányérodon a mediterrán nyár hangulata.

Mediterrán hangulatú szardellás spagetti petrezselyemmel és citrommal, elegáns terítéken.
A szardella selymesen beleolvad a vajba, így lesz igazán különleges a spagetti.
Hering András

Néha mindannyiunkkal előfordul, hogy egy hosszú nap után már semmi kedvünk órákig a konyhában ácsorogni, mégis vágyunk valami igazán finom, otthon is könnyen elkészíthető ételre. Nekem ilyenkor mindig a tészta az első gondolatom, ami gyors, laktató, és szinte végtelen variációban elkészíthető.

Most egy olyan receptet hoztam, amely egyszerre egyszerű és különleges: szardellás-fűszervajas spagetti. A szardellát sokan csak pizzáról ismerik, pedig csodás alapízt ad, ha vajjal és fokhagymával olvad össze. Nem kell megijedni tőle: nem lesz „halízű” a tészta, inkább egy mély, sós, kerek ízvilágot kapunk, amit a csili enyhe csípőssége és a friss citrom üdesége tesz teljessé.

Mi is az a szardella?

A szardella (angolul anchovy) apró tengeri hal, amely a Földközi-tenger és az Atlanti-óceán vizeiben él. Mérete általában 10–15 centiméter, és bár frissen is fogyasztják, leggyakrabban sózva, olajban eltett konzerv formájában találkozhatunk vele.

A szardella különlegessége, hogy hihetetlenül intenzív, sós-umamis ízt ad az ételeknek. Nem véletlen, hogy az olasz és a francia konyha egyik titkos fegyvere: sokszor észre sem vesszük, hogy egy-egy mártásban, raguban vagy öntetben ott lapul, mégis nélküle teljesen más lenne az ízhatás. Gondolj csak a klasszikus Caesar-salátára: az öntet szinte elképzelhetetlen szardella nélkül.

Bár sokan idegenkednek tőle első hallásra, érdemes adni neki egy esélyt. A szardella ugyanis nem „halízű”, hanem mély, gazdag ízt ad, ami szépen kerekíti a fogásokat. Egy kis üveg szardella a kamrában igazi életmentő lehet: pillanatok alatt feldob egy paradicsomszószt, pizzát vagy akár egy egyszerű fokhagymás tésztát is.

Ráadásul tápanyagdús: tele van fehérjével, omega-3 zsírsavakkal, vitaminokkal és ásványi anyagokkal – vagyis nemcsak finom, hanem kifejezetten egészséges választás is.

Villámgyors szardellás spagetti friss petrezselyemmel, olívabogyóval és vörösboros kísérettel.
Nem halízű, hanem mennyeien sós-umamis.
Hering András

A szardellás-fűszervajas spagettiben az a legjobb, hogy 20 perc alatt elkészül, így akár hétköznap este is gyorsan összedobhatjuk. Nem kell hozzá más, mint egy csomag spagetti, néhány alapanyag a kamrából, és máris ott van a tányéron a mediterrán nyár hangulata.

A receptet úgy írtam meg, hogy kezdőknek is bátran ajánlható legyen, de a tapasztaltabb főzők is örömüket lelik benne. Érdemes mellé egy pohár hideg fehérbort vagy rozét kínálni, és ha igazán olaszosra szeretnéd venni a figurát, tálald friss, ropogós bagettel.

Próbáld ki, és meglátod: ez a szardellás-fűszervajas spagetti pillanatok alatt a kedvenc, villámgyors tésztareceptjeid közé kerül majd!

Spagetti szardellával és fűszervajjal, mediterrán stílusú tálalásban.
Egyszerű alapanyagokból varázslatos tésztaétel.
Hering András

Recept és fotó: Hering András / @andrishering

