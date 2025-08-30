A szardella selymesen beleolvad a vajba, így lesz igazán különleges a spagetti. Hering András

Néha mindannyiunkkal előfordul, hogy egy hosszú nap után már semmi kedvünk órákig a konyhában ácsorogni, mégis vágyunk valami igazán finom, otthon is könnyen elkészíthető ételre. Nekem ilyenkor mindig a tészta az első gondolatom, ami gyors, laktató, és szinte végtelen variációban elkészíthető.

Most egy olyan receptet hoztam, amely egyszerre egyszerű és különleges: szardellás-fűszervajas spagetti. A szardellát sokan csak pizzáról ismerik, pedig csodás alapízt ad, ha vajjal és fokhagymával olvad össze. Nem kell megijedni tőle: nem lesz „halízű” a tészta, inkább egy mély, sós, kerek ízvilágot kapunk, amit a csili enyhe csípőssége és a friss citrom üdesége tesz teljessé.

Mi is az a szardella?

A szardella (angolul anchovy) apró tengeri hal, amely a Földközi-tenger és az Atlanti-óceán vizeiben él. Mérete általában 10–15 centiméter, és bár frissen is fogyasztják, leggyakrabban sózva, olajban eltett konzerv formájában találkozhatunk vele.

A szardella különlegessége, hogy hihetetlenül intenzív, sós-umamis ízt ad az ételeknek. Nem véletlen, hogy az olasz és a francia konyha egyik titkos fegyvere: sokszor észre sem vesszük, hogy egy-egy mártásban, raguban vagy öntetben ott lapul, mégis nélküle teljesen más lenne az ízhatás. Gondolj csak a klasszikus Caesar-salátára: az öntet szinte elképzelhetetlen szardella nélkül.

Bár sokan idegenkednek tőle első hallásra, érdemes adni neki egy esélyt. A szardella ugyanis nem „halízű”, hanem mély, gazdag ízt ad, ami szépen kerekíti a fogásokat. Egy kis üveg szardella a kamrában igazi életmentő lehet: pillanatok alatt feldob egy paradicsomszószt, pizzát vagy akár egy egyszerű fokhagymás tésztát is.

Ráadásul tápanyagdús: tele van fehérjével, omega-3 zsírsavakkal, vitaminokkal és ásványi anyagokkal – vagyis nemcsak finom, hanem kifejezetten egészséges választás is.

Nem halízű, hanem mennyeien sós-umamis. Hering András

A szardellás-fűszervajas spagettiben az a legjobb, hogy 20 perc alatt elkészül, így akár hétköznap este is gyorsan összedobhatjuk. Nem kell hozzá más, mint egy csomag spagetti, néhány alapanyag a kamrából, és máris ott van a tányéron a mediterrán nyár hangulata.

A receptet úgy írtam meg, hogy kezdőknek is bátran ajánlható legyen, de a tapasztaltabb főzők is örömüket lelik benne. Érdemes mellé egy pohár hideg fehérbort vagy rozét kínálni, és ha igazán olaszosra szeretnéd venni a figurát, tálald friss, ropogós bagettel.

Próbáld ki, és meglátod: ez a szardellás-fűszervajas spagetti pillanatok alatt a kedvenc, villámgyors tésztareceptjeid közé kerül majd!

Egyszerű alapanyagokból varázslatos tésztaétel. Hering András

Recept és fotó: Hering András / @andrishering