Szardellás-fűszervajas spagettiHering András
Hozzávalók
-
2 ek olívaolaj
-
2 gerezd fokhagyma
-
1 db szardella (konzerv) (50g olajban eltett szardella)
-
1 teáskanál chilipehely
-
50 g vaj (körülbelül 4 evőkanál)
-
300 g spagetti tészta
-
1 csokor petrezselyem (levelei finomra vágva)
-
1 db citrom (1 citrom reszelt héja és kevés frissen facsart leve)
-
só ízlés szerint
- 9% Fehérje
- 47% Szénhidrát
- 12% Zsír
-
- 9% Fehérje
- 47% Szénhidrát
- 12% Zsír
-
- 9% Fehérje
- 47% Szénhidrát
- 12% Zsír
-
- 9% Fehérje
- 47% Szénhidrát
- 12% Zsír
- 32% Víz
TOP ásványi anyagok
- 9% Fehérje
- 47% Szénhidrát
- 12% Zsír
- 32% Víz
TOP ásványi anyagok
Elkészítés
- A fokhagymát apróra vágjuk. A szardellát lecsepegtetjük, majd durvára daraboljuk. Egy nagy, széles serpenyőben felhevítjük az olívaolajat, hozzáadjuk a fokhagymát, a szardellát és a csilipelyhet. Alacsony lángon pároljuk, amíg a szardella teljesen szétesik és selymes alapot ad.
- Közben a spagettit bő, sós, lobogó vízben a csomagolás szerint al dentére főzzük.
- A szardellás alaphoz hozzáadjuk a vajat, és hagyjuk lassan megolvadni. A serpenyőt levesszük a tűzről, amíg a tészta elkészül.
- A kész spagettit fogóval a serpenyőbe emeljük, kevés főzőlével együtt. Alaposan összeforgatjuk, hogy a tésztát fényes, ízes bevonat fedje. Ha szükséges, még egy kis főzővizet adunk hozzá.
- Tálalás előtt megszórjuk a finomra vágott petrezselyemmel, reszelt citromhéjjal, és meglocsoljuk kevés citromlével. Díszítésként tálalhatjuk plusz szardellaszeletekkel.
Recept infó
- Előkészítés ideje: 10 p
- Főzés ideje: 10 p
Ha gyors, mégis különleges tésztaételre vágysz, ez a szardellás-fűszervajas spagetti igazi telitalálat! A szardella selymesen beleolvad a vajba, a fokhagyma és a csili pedig pikáns mélységet ad az ízeknek. Egy kevés citrom és friss petrezselyem teszi üdévé és könnyeddé, így garantáltan nem lesz nehéz fogás. Tíz perc előkészület, pár perc főzés és máris ott a tányérodon a mediterrán nyár hangulata.
Néha mindannyiunkkal előfordul, hogy egy hosszú nap után már semmi kedvünk órákig a konyhában ácsorogni, mégis vágyunk valami igazán finom, otthon is könnyen elkészíthető ételre. Nekem ilyenkor mindig a tészta az első gondolatom, ami gyors, laktató, és szinte végtelen variációban elkészíthető.
Most egy olyan receptet hoztam, amely egyszerre egyszerű és különleges: szardellás-fűszervajas spagetti. A szardellát sokan csak pizzáról ismerik, pedig csodás alapízt ad, ha vajjal és fokhagymával olvad össze. Nem kell megijedni tőle: nem lesz „halízű” a tészta, inkább egy mély, sós, kerek ízvilágot kapunk, amit a csili enyhe csípőssége és a friss citrom üdesége tesz teljessé.
Mi is az a szardella?
A szardella (angolul anchovy) apró tengeri hal, amely a Földközi-tenger és az Atlanti-óceán vizeiben él. Mérete általában 10–15 centiméter, és bár frissen is fogyasztják, leggyakrabban sózva, olajban eltett konzerv formájában találkozhatunk vele.
A szardella különlegessége, hogy hihetetlenül intenzív, sós-umamis ízt ad az ételeknek. Nem véletlen, hogy az olasz és a francia konyha egyik titkos fegyvere: sokszor észre sem vesszük, hogy egy-egy mártásban, raguban vagy öntetben ott lapul, mégis nélküle teljesen más lenne az ízhatás. Gondolj csak a klasszikus Caesar-salátára: az öntet szinte elképzelhetetlen szardella nélkül.
Bár sokan idegenkednek tőle első hallásra, érdemes adni neki egy esélyt. A szardella ugyanis nem „halízű”, hanem mély, gazdag ízt ad, ami szépen kerekíti a fogásokat. Egy kis üveg szardella a kamrában igazi életmentő lehet: pillanatok alatt feldob egy paradicsomszószt, pizzát vagy akár egy egyszerű fokhagymás tésztát is.
Ráadásul tápanyagdús: tele van fehérjével, omega-3 zsírsavakkal, vitaminokkal és ásványi anyagokkal – vagyis nemcsak finom, hanem kifejezetten egészséges választás is.
A szardellás-fűszervajas spagettiben az a legjobb, hogy 20 perc alatt elkészül, így akár hétköznap este is gyorsan összedobhatjuk. Nem kell hozzá más, mint egy csomag spagetti, néhány alapanyag a kamrából, és máris ott van a tányéron a mediterrán nyár hangulata.
A receptet úgy írtam meg, hogy kezdőknek is bátran ajánlható legyen, de a tapasztaltabb főzők is örömüket lelik benne. Érdemes mellé egy pohár hideg fehérbort vagy rozét kínálni, és ha igazán olaszosra szeretnéd venni a figurát, tálald friss, ropogós bagettel.
Próbáld ki, és meglátod: ez a szardellás-fűszervajas spagetti pillanatok alatt a kedvenc, villámgyors tésztareceptjeid közé kerül majd!
Recept és fotó: Hering András / @andrishering