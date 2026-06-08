Jalapeno Mac and Cheese ropogós morzsával
Hozzávalók
A szószhoz
-
60 g vaj
-
1 közepes db vöröshagyma
-
5 db jalapeño
-
só ízlés szerint
-
1 tk fokhagymapor (és vöröshagymapor)
-
babérlevél ízlés szerint (őrölt)
-
1 tk füstölt pirospaprika
-
bors ízlés szerint
-
1 tk mustár
-
1 kk szerecsendió
-
55 g finomliszt
-
750 ml tej
-
160 g cheddar sajt
-
100 g trappista sajt
-
50 g parmezán sajt
Az összeállításhoz
-
300 g tészta (apró szarvacska)
-
100 g kekszmorzsa (Detki Gourmet Snack sajtos & jalapeño ízű)
-
10 g vaj (a tepsi kikenéséhez)
-
1 ek metélőhagyma (szárított)
-
15 g parmezán sajt
-
20 g cheddar sajt
-
2 ek jalapeño (savanyított)
- 16% Fehérje
- 38% Szénhidrát
- 18% Zsír
A szószhoz
-
15g vaj108 kcal
-
23g vöröshagyma8 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
1g mustár1 kcal
-
0 kcal
-
14g finomliszt50 kcal
-
188g tej105 kcal
-
40g cheddar sajt161 kcal
-
25g trappista sajt88 kcal
-
13g parmezán sajt49 kcal
Az összeállításhoz
-
75g tészta278 kcal
-
25g kekszmorzsa105 kcal
-
3g vaj18 kcal
-
1g metélőhagyma0 kcal
-
15 kcal
-
5g cheddar sajt20 kcal
-
5g jalapeño1 kcal
- 16% Fehérje
- 38% Szénhidrát
- 18% Zsír
A szószhoz
-
60g vaj430 kcal
-
90g vöröshagyma33 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
5g mustár3 kcal
-
0 kcal
-
55g finomliszt200 kcal
-
750g tej420 kcal
-
160g cheddar sajt645 kcal
-
100g trappista sajt352 kcal
-
50g parmezán sajt196 kcal
Az összeállításhoz
-
300g tészta1113 kcal
-
100g kekszmorzsa419 kcal
-
10g vaj72 kcal
-
3g metélőhagyma1 kcal
-
15g parmezán sajt59 kcal
-
20g cheddar sajt81 kcal
-
20g jalapeño5 kcal
- 16% Fehérje
- 38% Szénhidrát
- 18% Zsír
A szószhoz
-
3.5g vaj25 kcal
-
5.2g vöröshagyma2 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
0.3g mustár0 kcal
-
0 kcal
-
3.2g finomliszt12 kcal
-
43.2g tej24 kcal
-
9.2g cheddar sajt37 kcal
-
5.8g trappista sajt20 kcal
-
2.9g parmezán sajt11 kcal
Az összeállításhoz
-
17.3g tészta64 kcal
-
5.8g kekszmorzsa24 kcal
-
0.6g vaj4 kcal
-
0.2g metélőhagyma0 kcal
-
0.9g parmezán sajt3 kcal
-
1.2g cheddar sajt5 kcal
-
1.2g jalapeño0 kcal
- 16% Fehérje
- 38% Szénhidrát
- 18% Zsír
- 27% Víz
TOP ásványi anyagok
-
Kálcium
-
Nátrium
-
Foszfor
-
Szelén
-
Magnézium
TOP vitaminok
-
Kolin:
-
Niacin - B3 vitamin:
-
C vitamin:
-
E vitamin:
-
Tiamin - B1 vitamin:
Fehérje
-
Összesen 41.6 g
Zsír
-
Összesen 46.9 g
-
Telített zsírsav 27 g
-
Egyszeresen telítetlen zsírsav: 12 g
-
Többszörösen telítetlen zsírsav 2 g
-
Koleszterin 124 mg
Ásványi anyagok
-
Összesen 2539.6 g
-
Cink 4 mg
-
Szelén 73 mg
-
Kálcium 917 mg
-
Vas 3 mg
-
Magnézium 72 mg
-
Foszfor 577 mg
-
Nátrium 892 mg
-
Réz 0 mg
-
Mangán 1 mg
Szénhidrát
-
Összesen 98.4 g
-
Cukor 16 mg
-
Élelmi rost 4 mg
Víz
-
Összesen 69.1 g
Vitaminok
-
Összesen 0
-
A vitamin (RAE): 390 micro
-
B6 vitamin: 0 mg
-
B12 Vitamin: 1 micro
-
E vitamin: 1 mg
-
C vitamin: 2 mg
-
D vitamin: 19 micro
-
K vitamin: 6 micro
-
Tiamin - B1 vitamin: 1 mg
-
Riboflavin - B2 vitamin: 1 mg
-
Niacin - B3 vitamin: 6 mg
-
Pantoténsav - B5 vitamin: 0 mg
-
Folsav - B9-vitamin: 205 micro
-
Kolin: 31 mg
-
Retinol - A vitamin: 377 micro
-
α-karotin 2 micro
-
β-karotin 153 micro
-
β-crypt 4 micro
-
Likopin 0 micro
-
Lut-zea 53 micro
- 16% Fehérje
- 38% Szénhidrát
- 18% Zsír
- 27% Víz
TOP ásványi anyagok
-
Kálcium
-
Nátrium
-
Foszfor
-
Szelén
-
Magnézium
TOP vitaminok
-
Kolin:
-
Niacin - B3 vitamin:
-
C vitamin:
-
E vitamin:
-
Tiamin - B1 vitamin:
Fehérje
-
Összesen 166.5 g
Zsír
-
Összesen 187.7 g
-
Telített zsírsav 107 g
-
Egyszeresen telítetlen zsírsav: 48 g
-
Többszörösen telítetlen zsírsav 7 g
-
Koleszterin 496 mg
Ásványi anyagok
-
Összesen 10158.4 g
-
Cink 16 mg
-
Szelén 292 mg
-
Kálcium 3670 mg
-
Vas 12 mg
-
Magnézium 289 mg
-
Foszfor 2308 mg
-
Nátrium 3568 mg
-
Réz 1 mg
-
Mangán 3 mg
Szénhidrát
-
Összesen 393.8 g
-
Cukor 63 mg
-
Élelmi rost 16 mg
Víz
-
Összesen 276.3 g
Vitaminok
-
Összesen 0
-
A vitamin (RAE): 1559 micro
-
B6 vitamin: 1 mg
-
B12 Vitamin: 4 micro
-
E vitamin: 4 mg
-
C vitamin: 10 mg
-
D vitamin: 77 micro
-
K vitamin: 23 micro
-
Tiamin - B1 vitamin: 3 mg
-
Riboflavin - B2 vitamin: 3 mg
-
Niacin - B3 vitamin: 23 mg
-
Pantoténsav - B5 vitamin: 0 mg
-
Folsav - B9-vitamin: 820 micro
-
Kolin: 126 mg
-
Retinol - A vitamin: 1507 micro
-
α-karotin 6 micro
-
β-karotin 611 micro
-
β-crypt 16 micro
-
Likopin 0 micro
-
Lut-zea 214 micro
- 16% Fehérje
- 38% Szénhidrát
- 18% Zsír
- 27% Víz
TOP ásványi anyagok
-
Kálcium
-
Nátrium
-
Foszfor
-
Szelén
-
Magnézium
TOP vitaminok
-
Kolin:
-
Niacin - B3 vitamin:
-
C vitamin:
-
E vitamin:
-
Tiamin - B1 vitamin:
Fehérje
-
Összesen 9.6 g
Zsír
-
Összesen 10.8 g
-
Telített zsírsav 6 g
-
Egyszeresen telítetlen zsírsav: 3 g
-
Többszörösen telítetlen zsírsav 0 g
-
Koleszterin 29 mg
Ásványi anyagok
-
Összesen 584.5 g
-
Cink 1 mg
-
Szelén 17 mg
-
Kálcium 211 mg
-
Vas 1 mg
-
Magnézium 17 mg
-
Foszfor 133 mg
-
Nátrium 205 mg
-
Réz 0 mg
-
Mangán 0 mg
Szénhidrát
-
Összesen 22.7 g
-
Cukor 4 mg
-
Élelmi rost 1 mg
Víz
-
Összesen 15.9 g
Vitaminok
-
Összesen 0
-
A vitamin (RAE): 90 micro
-
B6 vitamin: 0 mg
-
B12 Vitamin: 0 micro
-
E vitamin: 0 mg
-
C vitamin: 1 mg
-
D vitamin: 4 micro
-
K vitamin: 1 micro
-
Tiamin - B1 vitamin: 0 mg
-
Riboflavin - B2 vitamin: 0 mg
-
Niacin - B3 vitamin: 1 mg
-
Pantoténsav - B5 vitamin: 0 mg
-
Folsav - B9-vitamin: 47 micro
-
Kolin: 7 mg
-
Retinol - A vitamin: 87 micro
-
α-karotin 0 micro
-
β-karotin 35 micro
-
β-crypt 1 micro
-
Likopin 0 micro
-
Lut-zea 12 micro
Elkészítés
A szószhoz
- A vajon megdinszteljük az apróra vágott hagymát és paprikát, majd fűszerezzük őket, és megszórjuk liszttel.
- Miután elkevertük a liszttel, rögtön beleöntjük a tejet is, folyamatos keverés mellett. Hagyjuk, hogy felforrjon, és besűrűsödjön.
- Mielőtt lezárnánk, a szószhoz keverjük a lereszelt sajtokat is. Amikor már szépen beleolvadtak, lehúzzuk a tűzről, és félretesszük.
Az összeállításhoz
- Megfőzzük a tésztát, figyelve arra, hogy ne főzzük túl, sőt inkább maradjon kicsit keményebb, hiszen még be fog kerülni a sütőbe.
- A Gourmet Snack-et egy kevés parmezánnal és metélőhagymával egy robotgépben ledaráljuk.
- A kifőtt tésztát összekeverjük a sajtszósszal.
- A sütőformát kivajazzuk. Megszórjuk a morzsával, majd beleöntjük a sajtszószos tésztát, és elegyengetjük.
- Reszelünk a tészta tetejére cheddar sajtot és parmezánt, és rakunk rá néhány szelet savanyított jalapeno paprikát.
- Lezárjuk egy újabb réteg morzsával, és mehet az előmelegített sütőbe kb. 20-25 percre.
- A közepe krémes és szaftos marad, a teteje pedig sajtos és ropogós.
Recept infó
- Előkészítés ideje: 15 p
- Főzés ideje: 8 p
- Sütés ideje: 20 p
- Sütés hőfoka: 200 °C
- Sütés módja: hőlégkeveréses
A Mac and Cheese egy nagyon egyszerű komfortkaja, de van néhány plusz hozzávaló, amivel igazán fel lehet dobni. Mi most jalapeno paprikát tettünk bele, hogy pikánsabb legyen, a tetejére pedig ropogós, sajtos és jalapeno ízű crakert daráltunk, hogy még izgalmasabb legyen.