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tészta sajtos tészta

Jalapeno Mac and Cheese ropogós morzsával

Nosalty
adag
Idő
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Költség
megfizethető
Nehézség
könnyű

Hozzávalók

A szószhoz

Az összeállításhoz

1007
Kalória
41.6g
Fehérje
98.4g
Szénhidrát
46.9g
Zsír
69.1g
Víz
124g
Koleszterin
4.1g
Élelmi rost
15.7g
Cukor
  • 16% Fehérje
  • 38% Szénhidrát
  • 18% Zsír

A szószhoz

Az összeállításhoz

Összesen 1007 kcal
  • 16% Fehérje
  • 38% Szénhidrát
  • 18% Zsír

A szószhoz

Az összeállításhoz

Összesen 4029 kcal
  • 16% Fehérje
  • 38% Szénhidrát
  • 18% Zsír

A szószhoz

Az összeállításhoz

Összesen 231 kcal
  • 16% Fehérje
  • 38% Szénhidrát
  • 18% Zsír
  • 27% Víz

TOP ásványi anyagok

  • Kálcium
  • Nátrium
  • Foszfor
  • Szelén
  • Magnézium

TOP vitaminok

  • Kolin:
  • Niacin - B3 vitamin:
  • C vitamin:
  • E vitamin:
  • Tiamin - B1 vitamin:

Fehérje

  • Összesen
    41.6 g

Zsír

  • Összesen
    46.9 g
  • Telített zsírsav
    27 g
  • Egyszeresen telítetlen zsírsav:
    12 g
  • Többszörösen telítetlen zsírsav
    2 g
  • Koleszterin
    124 mg

Ásványi anyagok

  • Összesen
    2539.6 g
  • Cink
    4 mg
  • Szelén
    73 mg
  • Kálcium
    917 mg
  • Vas
    3 mg
  • Magnézium
    72 mg
  • Foszfor
    577 mg
  • Nátrium
    892 mg
  • Réz
    0 mg
  • Mangán
    1 mg

Szénhidrát

  • Összesen
    98.4 g
  • Cukor
    16 mg
  • Élelmi rost
    4 mg

Víz

  • Összesen
    69.1 g

Vitaminok

  • Összesen
    0
  • A vitamin (RAE):
    390 micro
  • B6 vitamin:
    0 mg
  • B12 Vitamin:
    1 micro
  • E vitamin:
    1 mg
  • C vitamin:
    2 mg
  • D vitamin:
    19 micro
  • K vitamin:
    6 micro
  • Tiamin - B1 vitamin:
    1 mg
  • Riboflavin - B2 vitamin:
    1 mg
  • Niacin - B3 vitamin:
    6 mg
  • Pantoténsav - B5 vitamin:
    0 mg
  • Folsav - B9-vitamin:
    205 micro
  • Kolin:
    31 mg
  • Retinol - A vitamin:
    377 micro
  • α-karotin
    2 micro
  • β-karotin
    153 micro
  • β-crypt
    4 micro
  • Likopin
    0 micro
  • Lut-zea
    53 micro
Összesen 1007 kcal
  • 16% Fehérje
  • 38% Szénhidrát
  • 18% Zsír
  • 27% Víz

TOP ásványi anyagok

  • Kálcium
  • Nátrium
  • Foszfor
  • Szelén
  • Magnézium

TOP vitaminok

  • Kolin:
  • Niacin - B3 vitamin:
  • C vitamin:
  • E vitamin:
  • Tiamin - B1 vitamin:

Fehérje

  • Összesen
    166.5 g

Zsír

  • Összesen
    187.7 g
  • Telített zsírsav
    107 g
  • Egyszeresen telítetlen zsírsav:
    48 g
  • Többszörösen telítetlen zsírsav
    7 g
  • Koleszterin
    496 mg

Ásványi anyagok

  • Összesen
    10158.4 g
  • Cink
    16 mg
  • Szelén
    292 mg
  • Kálcium
    3670 mg
  • Vas
    12 mg
  • Magnézium
    289 mg
  • Foszfor
    2308 mg
  • Nátrium
    3568 mg
  • Réz
    1 mg
  • Mangán
    3 mg

Szénhidrát

  • Összesen
    393.8 g
  • Cukor
    63 mg
  • Élelmi rost
    16 mg

Víz

  • Összesen
    276.3 g

Vitaminok

  • Összesen
    0
  • A vitamin (RAE):
    1559 micro
  • B6 vitamin:
    1 mg
  • B12 Vitamin:
    4 micro
  • E vitamin:
    4 mg
  • C vitamin:
    10 mg
  • D vitamin:
    77 micro
  • K vitamin:
    23 micro
  • Tiamin - B1 vitamin:
    3 mg
  • Riboflavin - B2 vitamin:
    3 mg
  • Niacin - B3 vitamin:
    23 mg
  • Pantoténsav - B5 vitamin:
    0 mg
  • Folsav - B9-vitamin:
    820 micro
  • Kolin:
    126 mg
  • Retinol - A vitamin:
    1507 micro
  • α-karotin
    6 micro
  • β-karotin
    611 micro
  • β-crypt
    16 micro
  • Likopin
    0 micro
  • Lut-zea
    214 micro
Összesen 4029 kcal
  • 16% Fehérje
  • 38% Szénhidrát
  • 18% Zsír
  • 27% Víz

TOP ásványi anyagok

  • Kálcium
  • Nátrium
  • Foszfor
  • Szelén
  • Magnézium

TOP vitaminok

  • Kolin:
  • Niacin - B3 vitamin:
  • C vitamin:
  • E vitamin:
  • Tiamin - B1 vitamin:

Fehérje

  • Összesen
    9.6 g

Zsír

  • Összesen
    10.8 g
  • Telített zsírsav
    6 g
  • Egyszeresen telítetlen zsírsav:
    3 g
  • Többszörösen telítetlen zsírsav
    0 g
  • Koleszterin
    29 mg

Ásványi anyagok

  • Összesen
    584.5 g
  • Cink
    1 mg
  • Szelén
    17 mg
  • Kálcium
    211 mg
  • Vas
    1 mg
  • Magnézium
    17 mg
  • Foszfor
    133 mg
  • Nátrium
    205 mg
  • Réz
    0 mg
  • Mangán
    0 mg

Szénhidrát

  • Összesen
    22.7 g
  • Cukor
    4 mg
  • Élelmi rost
    1 mg

Víz

  • Összesen
    15.9 g

Vitaminok

  • Összesen
    0
  • A vitamin (RAE):
    90 micro
  • B6 vitamin:
    0 mg
  • B12 Vitamin:
    0 micro
  • E vitamin:
    0 mg
  • C vitamin:
    1 mg
  • D vitamin:
    4 micro
  • K vitamin:
    1 micro
  • Tiamin - B1 vitamin:
    0 mg
  • Riboflavin - B2 vitamin:
    0 mg
  • Niacin - B3 vitamin:
    1 mg
  • Pantoténsav - B5 vitamin:
    0 mg
  • Folsav - B9-vitamin:
    47 micro
  • Kolin:
    7 mg
  • Retinol - A vitamin:
    87 micro
  • α-karotin
    0 micro
  • β-karotin
    35 micro
  • β-crypt
    1 micro
  • Likopin
    0 micro
  • Lut-zea
    12 micro
Összesen 231 kcal

Elkészítés

A szószhoz

  1. A vajon megdinszteljük az apróra vágott hagymát és paprikát, majd fűszerezzük őket, és megszórjuk liszttel.
  2. Miután elkevertük a liszttel, rögtön beleöntjük a tejet is, folyamatos keverés mellett. Hagyjuk, hogy felforrjon, és besűrűsödjön.
  3. Mielőtt lezárnánk, a szószhoz keverjük a lereszelt sajtokat is. Amikor már szépen beleolvadtak, lehúzzuk a tűzről, és félretesszük.

Az összeállításhoz

  1. Megfőzzük a tésztát, figyelve arra, hogy ne főzzük túl, sőt inkább maradjon kicsit keményebb, hiszen még be fog kerülni a sütőbe.
  2. A Gourmet Snack-et egy kevés parmezánnal és metélőhagymával egy robotgépben ledaráljuk.
  3. A kifőtt tésztát összekeverjük a sajtszósszal.
  4. A sütőformát kivajazzuk. Megszórjuk a morzsával, majd beleöntjük a sajtszószos tésztát, és elegyengetjük.
  5. Reszelünk a tészta tetejére cheddar sajtot és parmezánt, és rakunk rá néhány szelet savanyított jalapeno paprikát.
  6. Lezárjuk egy újabb réteg morzsával, és mehet az előmelegített sütőbe kb. 20-25 percre.
  7. A közepe krémes és szaftos marad, a teteje pedig sajtos és ropogós.

Recept infó

  • Előkészítés ideje: 15 p
  • Főzés ideje: 8 p
  • Sütés ideje: 20 p
  • Sütés hőfoka: 200 °C
  • Sütés módja: hőlégkeveréses
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A Mac and Cheese egy nagyon egyszerű komfortkaja, de van néhány plusz hozzávaló, amivel igazán fel lehet dobni. Mi most jalapeno paprikát tettünk bele, hogy pikánsabb legyen, a tetejére pedig ropogós, sajtos és jalapeno ízű crakert daráltunk, hogy még izgalmasabb legyen.

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