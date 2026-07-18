Nosalty-kvíz: Hány népszerű chipset ismersz fel márkajelzés nélkül?

Nincs logó, nincs márkanév, csak a jól ismert zacskó színe és néhány árulkodó részlet. Lássuk, hány népszerű chipset ismersz fel márkajelzés nélkül!

A chipses zacskók világa sokkal ismerősebb, mint elsőre gondolnánk. Elég egy élénkpiros, egy citromsárga, egy mélykék vagy egy zöld csomagolás, és sokaknak máris beugrik, melyik kedvenc ropogtatnivalóról lehet szó. A márkajelzés persze általában rögtön elárulja a választ, de a csomagolás színei, a jellegzetes grafikai elemek, a chipsformák és az ízesítésre utaló képek önmagukban is árulkodóak lehetnek.

Nosalty-kvíz: Hány népszerű chipset ismersz fel márkejelzés nélkül?

Gondolj csak arra, hányszor láttad ezeket a zacskókat a boltok polcain, házibulikban, mozizás közben, kiránduláson vagy egy gyors esti nassolásnál. Lehet, hogy sosem figyelted meg tudatosan a részleteket, mégis rengeteg információ elraktározódott róluk a fejedben.

Ebben a kvízben népszerű chipseket és ropogtatnivalókat mutatunk márkajelzés nélkül. A feladat egyszerűnek tűnik, de néhány csomagolásnál könnyen elbizonytalanodhatsz.

Töltsd ki a Nosalty-kvízt, és derítsd ki, hány chipset ismersz fel pusztán a zacskója alapján!