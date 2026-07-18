Nosalty-kvíz: Hány népszerű chipset ismersz fel márkajelzés nélkül?

A chipses zacskók világa sokkal ismerősebb, mint elsőre gondolnánk. Elég egy élénkpiros, egy citromsárga, egy mélykék vagy egy zöld csomagolás, és sokaknak máris beugrik, melyik kedvenc ropogtatnivalóról lehet szó. A márkajelzés persze általában rögtön elárulja a választ, de a csomagolás színei, a jellegzetes grafikai elemek, a chipsformák és az ízesítésre utaló képek önmagukban is árulkodóak lehetnek.
Gondolj csak arra, hányszor láttad ezeket a zacskókat a boltok polcain, házibulikban, mozizás közben, kiránduláson vagy egy gyors esti nassolásnál. Lehet, hogy sosem figyelted meg tudatosan a részleteket, mégis rengeteg információ elraktározódott róluk a fejedben.
Ebben a kvízben népszerű chipseket és ropogtatnivalókat mutatunk márkajelzés nélkül. A feladat egyszerűnek tűnik, de néhány csomagolásnál könnyen elbizonytalanodhatsz.