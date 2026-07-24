Nosalty Mit főzzek ma? Barackos elő- és főételhez csatlakozik a piténk, szintén barackosan

Csípős, pikáns, és elképesztően egészséges. Mi az? A koreai kimchi, ami nagyon hasonlatos a mi savanyú káposztánkhoz, igaz, sokkal fűszeresebb és pikánsabb, de szintén probiotikus hatású. Most pedig, úgy tűnik, a szervezetünkbe került mikroműanyagokkal is felveheti a harcot. De hogyan?