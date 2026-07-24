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2026.07.24.

Nosalty Mit főzzek ma? Barackos elő- és főételhez csatlakozik a piténk, szintén barackosan

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Ma a barackok kapják a főszerepet, hiszen előételünkben, főételünkben és desszertünkben is helyet kaptak.

Sárgában pompázó tányérok jönnek sorra.

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