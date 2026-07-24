Sárgában pompázó tányérok jönnek sorra.
Nosalty Mit főzzek ma? Barackos elő- és főételhez csatlakozik a piténk, szintén barackosan
Ma a barackok kapják a főszerepet, hiszen előételünkben, főételünkben és desszertünkben is helyet kaptak.
Ma a barackok kapják a főszerepet, hiszen előételünkben, főételünkben és desszertünkben is helyet kaptak.
Sárgában pompázó tányérok jönnek sorra.
A klasszikus majonézes krumplisalátát most ropogósra sült burgonyával készítettük el, amitől sokkal izgalmasabb lett az állaga. A sült krumpli mellé friss uborka, hagyma és ...
Elkészítéskor mindenki a saját sütőjének a teljesítményét vegye figyelembe!
Kis hazánk igazi "befőzőország", ahol nyaranta felbecsülhetetlen mennyiségben rakunk el mindenféle gyümölcslekvárt, -befőttet és -szörpöt. Ahány ház, annyi praktika létezik a ...
Az új alternatíva nagyobb kényelmet, higiéniát és hatékonyságot biztosít, így úgy néz ki, hogy a klasszikus WC-papír használata leáldozóban van.Nosalty
Ma a barackok kapják a főszerepet, hiszen előételünkben, főételünkben és desszertünkben is helyet kaptak.Nosalty
Nincs logó, nincs márkanév, csak a jól ismert zacskó színe és néhány árulkodó részlet. Lássuk, hány népszerű chipset ismersz fel márkajelzés nélkül!Nosalty
A mosógépeken található programok száma évről évre nő: pamut, eco, gyorsmosás, finommosás, sport, gyapjú… és ott van a kímélő beállítás is, aminek tényleges szerepét sokan félreértik. A neve alapján sokan azt gondolják, hogy ez az, amit a legfinomabb anyagokhoz, például selyemhez kell használnunk, de már mutatjuk is, mire való valójában!
Következzen hét fincsi, csirkés „lusta asszony” egytálétel oldalunkról, melyet kezdők és haladók is szeretni fognak, és nem kell hozzájuk nehezen elérhető vagy túlzottan drága összetevő.
Csípős, pikáns, és elképesztően egészséges. Mi az? A koreai kimchi, ami nagyon hasonlatos a mi savanyú káposztánkhoz, igaz, sokkal fűszeresebb és pikánsabb, de szintén probiotikus hatású. Most pedig, úgy tűnik, a szervezetünkbe került mikroműanyagokkal is felveheti a harcot. De hogyan?
Sok receptem található fent az oldalon, kedvemre varálom, hol ezzel, hol azzal készítem. Mindegyik különbözik egymástól, mindegyiknek más az íze....de mindegyik isteni finom!!! Én most ...
Turós Emil konyhai alapmű szakácskönyvéből származik a recept. Aki kedveli a hagyományos ízeket, ezzel a recepttel biztosan nem lő mellé. Az elkészítését annyival egészíteném ki, ...
Elkészítéskor mindenki a saját sütőjének a teljesítményét vegye figyelembe!