r
Nosalty Logó
italok turmix

Alkoholmentes pina colada

Nosalty
Alkoholmentes pina colada
adag
Idő
p
Költség
megfizethető
Nehézség
könnyű

Hozzávalók

336
Kalória
3.5g
Fehérje
28.6g
Szénhidrát
25.7g
Zsír
196.8g
Víz
-
Koleszterin
3g
Élelmi rost
18.1g
Cukor
  • 1% Fehérje
  • 11% Szénhidrát
  • 10% Zsír
Összesen 336 kcal
  • 1% Fehérje
  • 11% Szénhidrát
  • 10% Zsír
Összesen 1009 kcal
  • 1% Fehérje
  • 11% Szénhidrát
  • 10% Zsír
Összesen 100 kcal
  • 1% Fehérje
  • 11% Szénhidrát
  • 10% Zsír
  • 77% Víz

TOP ásványi anyagok

  • Foszfor
  • Magnézium
  • Kálcium
  • Nátrium
  • Mangán

TOP vitaminok

  • C vitamin:
  • Kolin:
  • Niacin - B3 vitamin:
  • B6 vitamin:
  • Tiamin - B1 vitamin:

Fehérje

  • Összesen
    3.5 g

Zsír

  • Összesen
    25.7 g
  • Telített zsírsav
    23 g
  • Egyszeresen telítetlen zsírsav:
    1 g
  • Többszörösen telítetlen zsírsav
    0 g
  • Koleszterin
    0 mg

Ásványi anyagok

  • Összesen
    190 g
  • Cink
    1 mg
  • Szelén
    0 mg
  • Kálcium
    32 mg
  • Vas
    2 mg
  • Magnézium
    42 mg
  • Foszfor
    104 mg
  • Nátrium
    6 mg
  • Réz
    0 mg
  • Mangán
    2 mg

Szénhidrát

  • Összesen
    28.6 g
  • Cukor
    18 mg
  • Élelmi rost
    3 mg

Víz

  • Összesen
    196.8 g

Vitaminok

  • Összesen
    0
  • A vitamin (RAE):
    2 micro
  • B6 vitamin:
    0 mg
  • B12 Vitamin:
    0 micro
  • E vitamin:
    0 mg
  • C vitamin:
    85 mg
  • D vitamin:
    0 micro
  • K vitamin:
    1 micro
  • Tiamin - B1 vitamin:
    0 mg
  • Riboflavin - B2 vitamin:
    0 mg
  • Niacin - B3 vitamin:
    1 mg
  • Pantoténsav - B5 vitamin:
    0 mg
  • Folsav - B9-vitamin:
    50 micro
  • Kolin:
    8 mg
  • Retinol - A vitamin:
    0 micro
  • α-karotin
    0 micro
  • β-karotin
    32 micro
  • β-crypt
    0 micro
  • Likopin
    0 micro
  • Lut-zea
    0 micro
Összesen 336 kcal
  • 1% Fehérje
  • 11% Szénhidrát
  • 10% Zsír
  • 77% Víz

TOP ásványi anyagok

  • Foszfor
  • Magnézium
  • Kálcium
  • Nátrium
  • Mangán

TOP vitaminok

  • C vitamin:
  • Kolin:
  • Niacin - B3 vitamin:
  • B6 vitamin:
  • Tiamin - B1 vitamin:

Fehérje

  • Összesen
    10.4 g

Zsír

  • Összesen
    77 g
  • Telített zsírsav
    68 g
  • Egyszeresen telítetlen zsírsav:
    3 g
  • Többszörösen telítetlen zsírsav
    1 g
  • Koleszterin
    0 mg

Ásványi anyagok

  • Összesen
    570 g
  • Cink
    3 mg
  • Szelén
    1 mg
  • Kálcium
    95 mg
  • Vas
    7 mg
  • Magnézium
    127 mg
  • Foszfor
    312 mg
  • Nátrium
    17 mg
  • Réz
    1 mg
  • Mangán
    7 mg

Szénhidrát

  • Összesen
    85.7 g
  • Cukor
    54 mg
  • Élelmi rost
    9 mg

Víz

  • Összesen
    590.4 g

Vitaminok

  • Összesen
    0
  • A vitamin (RAE):
    7 micro
  • B6 vitamin:
    1 mg
  • B12 Vitamin:
    0 micro
  • E vitamin:
    0 mg
  • C vitamin:
    256 mg
  • D vitamin:
    0 micro
  • K vitamin:
    3 micro
  • Tiamin - B1 vitamin:
    0 mg
  • Riboflavin - B2 vitamin:
    0 mg
  • Niacin - B3 vitamin:
    4 mg
  • Pantoténsav - B5 vitamin:
    0 mg
  • Folsav - B9-vitamin:
    149 micro
  • Kolin:
    24 mg
  • Retinol - A vitamin:
    0 micro
  • α-karotin
    0 micro
  • β-karotin
    96 micro
  • β-crypt
    0 micro
  • Likopin
    0 micro
  • Lut-zea
    0 micro
Összesen 1009 kcal
  • 1% Fehérje
  • 11% Szénhidrát
  • 10% Zsír
  • 77% Víz

TOP ásványi anyagok

  • Foszfor
  • Magnézium
  • Kálcium
  • Nátrium
  • Mangán

TOP vitaminok

  • C vitamin:
  • Kolin:
  • Niacin - B3 vitamin:
  • B6 vitamin:
  • Tiamin - B1 vitamin:

Fehérje

  • Összesen
    1 g

Zsír

  • Összesen
    7.7 g
  • Telített zsírsav
    7 g
  • Egyszeresen telítetlen zsírsav:
    0 g
  • Többszörösen telítetlen zsírsav
    0 g
  • Koleszterin
    0 mg

Ásványi anyagok

  • Összesen
    56.7 g
  • Cink
    0 mg
  • Szelén
    0 mg
  • Kálcium
    9 mg
  • Vas
    1 mg
  • Magnézium
    13 mg
  • Foszfor
    31 mg
  • Nátrium
    2 mg
  • Réz
    0 mg
  • Mangán
    1 mg

Szénhidrát

  • Összesen
    8.5 g
  • Cukor
    5 mg
  • Élelmi rost
    1 mg

Víz

  • Összesen
    58.7 g

Vitaminok

  • Összesen
    0
  • A vitamin (RAE):
    1 micro
  • B6 vitamin:
    0 mg
  • B12 Vitamin:
    0 micro
  • E vitamin:
    0 mg
  • C vitamin:
    25 mg
  • D vitamin:
    0 micro
  • K vitamin:
    0 micro
  • Tiamin - B1 vitamin:
    0 mg
  • Riboflavin - B2 vitamin:
    0 mg
  • Niacin - B3 vitamin:
    0 mg
  • Pantoténsav - B5 vitamin:
    0 mg
  • Folsav - B9-vitamin:
    15 micro
  • Kolin:
    2 mg
  • Retinol - A vitamin:
    0 micro
  • α-karotin
    0 micro
  • β-karotin
    10 micro
  • β-crypt
    0 micro
  • Likopin
    0 micro
  • Lut-zea
    0 micro
Összesen 100 kcal

Elkészítés

  1. Az ananászt pucoljuk meg és vágjuk kisebb kockákra. (ha jeges verziót szeretnénk, akkor fagyasszuk le először az ananászkockákat)
  2. Turmixoljuk össze a kókuszkrémmel, és az ananászlével. Tálaljuk ananásszal vagy physalissal.

Recept infó

  • Előkészítés ideje: 5 p
nosalty-badge További kipróbált receptek

A pina colada egy klasszikus koktél, amit mi most alkoholmentes verzióban készítettünk el, és így is levett minket a lábunkról. Kevés hozzávaló szükséges az italhoz, és pont ettől lesz jó. Ananász, Rauch Happy Day ananászlé és kókuszkrém. Krémes és mennyei ízvilág, ami egyből a karibi térségbe repít.

Hasonló receptek

Összes turmix
Hozzávalók
Elkészítés

További receptek

Mojito-koktél
alkoholos italok

Mojito

A Mojito egy klasszikus kubai koktél, alapja fehér rum, lime, barna cukor, friss mentalevél és szóda. Ezeket az alapanyagokat összekeverve a nyár folyékony frissességét kapjuk. Nem túl ...

Fekete Melinda

Címlapról ajánljuk

Még több cikk

Top Receptek

Még több top recept

Friss receptek

Még több friss recept