Alkoholmentes pina colada
Hozzávalók
-
0.5 db ananász
-
220 g kókuszkrém
-
3 dl ananászlé (Rauch Happy Day ananászlé)
- 1% Fehérje
- 11% Szénhidrát
- 10% Zsír
-
162g ananász41 kcal
-
73g kókuszkrém242 kcal
-
100g ananászlé53 kcal
- 1% Fehérje
- 11% Szénhidrát
- 10% Zsír
-
485g ananász124 kcal
-
220g kókuszkrém726 kcal
-
300g ananászlé159 kcal
- 1% Fehérje
- 11% Szénhidrát
- 10% Zsír
-
48.3g ananász12 kcal
-
21.9g kókuszkrém72 kcal
-
29.9g ananászlé16 kcal
- 1% Fehérje
- 11% Szénhidrát
- 10% Zsír
- 77% Víz
TOP ásványi anyagok
-
Foszfor
-
Magnézium
-
Kálcium
-
Nátrium
-
Mangán
TOP vitaminok
-
C vitamin:
-
Kolin:
-
Niacin - B3 vitamin:
-
B6 vitamin:
-
Tiamin - B1 vitamin:
Fehérje
-
Összesen 3.5 g
Zsír
-
Összesen 25.7 g
-
Telített zsírsav 23 g
-
Egyszeresen telítetlen zsírsav: 1 g
-
Többszörösen telítetlen zsírsav 0 g
-
Koleszterin 0 mg
Ásványi anyagok
-
Összesen 190 g
-
Cink 1 mg
-
Szelén 0 mg
-
Kálcium 32 mg
-
Vas 2 mg
-
Magnézium 42 mg
-
Foszfor 104 mg
-
Nátrium 6 mg
-
Réz 0 mg
-
Mangán 2 mg
Szénhidrát
-
Összesen 28.6 g
-
Cukor 18 mg
-
Élelmi rost 3 mg
Víz
-
Összesen 196.8 g
Vitaminok
-
Összesen 0
-
A vitamin (RAE): 2 micro
-
B6 vitamin: 0 mg
-
B12 Vitamin: 0 micro
-
E vitamin: 0 mg
-
C vitamin: 85 mg
-
D vitamin: 0 micro
-
K vitamin: 1 micro
-
Tiamin - B1 vitamin: 0 mg
-
Riboflavin - B2 vitamin: 0 mg
-
Niacin - B3 vitamin: 1 mg
-
Pantoténsav - B5 vitamin: 0 mg
-
Folsav - B9-vitamin: 50 micro
-
Kolin: 8 mg
-
Retinol - A vitamin: 0 micro
-
α-karotin 0 micro
-
β-karotin 32 micro
-
β-crypt 0 micro
-
Likopin 0 micro
-
Lut-zea 0 micro
- 1% Fehérje
- 11% Szénhidrát
- 10% Zsír
- 77% Víz
TOP ásványi anyagok
-
Foszfor
-
Magnézium
-
Kálcium
-
Nátrium
-
Mangán
TOP vitaminok
-
C vitamin:
-
Kolin:
-
Niacin - B3 vitamin:
-
B6 vitamin:
-
Tiamin - B1 vitamin:
Fehérje
-
Összesen 10.4 g
Zsír
-
Összesen 77 g
-
Telített zsírsav 68 g
-
Egyszeresen telítetlen zsírsav: 3 g
-
Többszörösen telítetlen zsírsav 1 g
-
Koleszterin 0 mg
Ásványi anyagok
-
Összesen 570 g
-
Cink 3 mg
-
Szelén 1 mg
-
Kálcium 95 mg
-
Vas 7 mg
-
Magnézium 127 mg
-
Foszfor 312 mg
-
Nátrium 17 mg
-
Réz 1 mg
-
Mangán 7 mg
Szénhidrát
-
Összesen 85.7 g
-
Cukor 54 mg
-
Élelmi rost 9 mg
Víz
-
Összesen 590.4 g
Vitaminok
-
Összesen 0
-
A vitamin (RAE): 7 micro
-
B6 vitamin: 1 mg
-
B12 Vitamin: 0 micro
-
E vitamin: 0 mg
-
C vitamin: 256 mg
-
D vitamin: 0 micro
-
K vitamin: 3 micro
-
Tiamin - B1 vitamin: 0 mg
-
Riboflavin - B2 vitamin: 0 mg
-
Niacin - B3 vitamin: 4 mg
-
Pantoténsav - B5 vitamin: 0 mg
-
Folsav - B9-vitamin: 149 micro
-
Kolin: 24 mg
-
Retinol - A vitamin: 0 micro
-
α-karotin 0 micro
-
β-karotin 96 micro
-
β-crypt 0 micro
-
Likopin 0 micro
-
Lut-zea 0 micro
- 1% Fehérje
- 11% Szénhidrát
- 10% Zsír
- 77% Víz
TOP ásványi anyagok
-
Foszfor
-
Magnézium
-
Kálcium
-
Nátrium
-
Mangán
TOP vitaminok
-
C vitamin:
-
Kolin:
-
Niacin - B3 vitamin:
-
B6 vitamin:
-
Tiamin - B1 vitamin:
Fehérje
-
Összesen 1 g
Zsír
-
Összesen 7.7 g
-
Telített zsírsav 7 g
-
Egyszeresen telítetlen zsírsav: 0 g
-
Többszörösen telítetlen zsírsav 0 g
-
Koleszterin 0 mg
Ásványi anyagok
-
Összesen 56.7 g
-
Cink 0 mg
-
Szelén 0 mg
-
Kálcium 9 mg
-
Vas 1 mg
-
Magnézium 13 mg
-
Foszfor 31 mg
-
Nátrium 2 mg
-
Réz 0 mg
-
Mangán 1 mg
Szénhidrát
-
Összesen 8.5 g
-
Cukor 5 mg
-
Élelmi rost 1 mg
Víz
-
Összesen 58.7 g
Vitaminok
-
Összesen 0
-
A vitamin (RAE): 1 micro
-
B6 vitamin: 0 mg
-
B12 Vitamin: 0 micro
-
E vitamin: 0 mg
-
C vitamin: 25 mg
-
D vitamin: 0 micro
-
K vitamin: 0 micro
-
Tiamin - B1 vitamin: 0 mg
-
Riboflavin - B2 vitamin: 0 mg
-
Niacin - B3 vitamin: 0 mg
-
Pantoténsav - B5 vitamin: 0 mg
-
Folsav - B9-vitamin: 15 micro
-
Kolin: 2 mg
-
Retinol - A vitamin: 0 micro
-
α-karotin 0 micro
-
β-karotin 10 micro
-
β-crypt 0 micro
-
Likopin 0 micro
-
Lut-zea 0 micro
Elkészítés
- Az ananászt pucoljuk meg és vágjuk kisebb kockákra. (ha jeges verziót szeretnénk, akkor fagyasszuk le először az ananászkockákat)
- Turmixoljuk össze a kókuszkrémmel, és az ananászlével. Tálaljuk ananásszal vagy physalissal.
Recept infó
- Előkészítés ideje: 5 p
A pina colada egy klasszikus koktél, amit mi most alkoholmentes verzióban készítettünk el, és így is levett minket a lábunkról. Kevés hozzávaló szükséges az italhoz, és pont ettől lesz jó. Ananász, Rauch Happy Day ananászlé és kókuszkrém. Krémes és mennyei ízvilág, ami egyből a karibi térségbe repít.