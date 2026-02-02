Gasztro

2026.02.02.

Bármikor bevethető aduász a hűtőből – Az ezerarcú trappista

Gyerekkorunk óta ismerjük, hiszen generációk nőttek fel az ízén, igazi klasszikusnak számít a hazai hűtőkben, és az itthoni sajtpiacon is meghatározó termék: évente több mint 25 ezer tonna magyar trappista készül.

Népszerűségét annak köszönheti, hogy sokoldalúan felhasználhatjuk reggelire, ebédre vagy vacsorára – bármikor tökéletes választás. Vendégváró hidegtál, melegszendvics, rántott sajt, sajtos pogácsa, sajtos-tejfölös lángos, mátrai borzaska, rakott krumpli aranyló sajtréteggel, és még sokáig folytathatnánk, a trappista mindegyikben hozza a formáját. A sajttésztája könnyen szeletelhető és reszelhető, meleg ételekben ínycsiklandóan olvad, sültek tetején ropogósra pirul, így öröm vele dolgozni, bármilyen ételről is legyen szó, ráadásul remek kalciumforrás is.

trappista sajt
A hazai trappista az ízélményt és a magyar tejipart is táplálja

Ha kerek formájú trappistát vásárolunk, aminek a csomagolásán ott a Sajtszív védjegy, biztosan magyar alapanyagból készült, kiváló minőségű termék kerül a tányérunkra. A választásunk azonban nem csak az ízeket befolyásolja: a hazai tejágazat több mint 15 ezer embernek ad munkát, 1 kiló magyar trappista pedig körülbelül 10 liter Magyarországon megtermelt tejet tartalmaz.

Amikor tehát magyar trappistát vásárolunk, tíz liter magyar tej felvásárlásához járulunk hozzá, ezzel segítve a hazai tejágazatot.

A Sajtszívvel ellátott trappista országszerte megtalálható a szupermarketekben, a kisebb üzletek, a kézműves tejmanufaktúrák polcain és a termelői piacokon is.

