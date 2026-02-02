Egyetlen apró hozzávaló elég volt ahhoz, hogy elszabaduljanak az indulatok a közösségi médiában. Gordon Ramsay legújabb (indiai) receptje sokaknál kiverte a biztosítékot.

Gordon Ramsay neve egyet jelent a határozott véleményekkel és a merész konyhai megoldásokkal, ám most nem híresen kemény kritikái, hanem egy receptje kavart vihart az interneten. A világhírű brit séf egy gyorsan elkészíthető vajas csirkét mutatott be egyik online videójában, ám egyetlen hozzávaló elegendő volt ahhoz, hogy a nézők egy része felháborodjon.

Kiakadtak a netezők egy hozzávaló miatt Gordon Ramsayre FOX via Getty Images

Tűrhetetlen! Paradicsomszósz került a currybe!

A videóban Gordon Ramsay az indiai konyha klasszikusának számító butter chicken, azaz a vajas csirke leegyszerűsített, időtakarékos verzióját készíti el. Már a cím is arra utalt, hogy nem a hagyományos, hosszadalmas recept következik, hanem egy „gyors curry”, amelyet a hétköznapok rohanásához igazított. A kommentelők egy része azonban ezt figyelmen kívül hagyta, és azonnal kiszúrta azt az elemet, amely szerintük átlépett egy határt.

A vitát az váltotta ki, hogy Ramsay paradicsomszószt használt a curry alapjához.

Az autentikus indiai recept friss paradicsomot vagy hosszan főzött szószt használna

Többen úgy érezték, ez túlságosan eltér az autentikus vajcsirke receptjétől, és hangot is adtak nemtetszésüknek. A hozzászólások között akadt olyan, amely szerint ilyen formában az étel már nem nevezhető hagyományos currynek, míg mások azt hangsúlyozták, hogy az indiai konyhában inkább friss paradicsom vagy hosszabban főzött paradicsomos alap szolgál a szósz alapjául.

Sokan személyes példákat is felhoztak, családi recepteket emlegetve, amelyekben soha nem szerepelt hasonló hozzávaló. Mások kevésbé komolyan, inkább ironikusan közelítették meg a kérdést, és a séf szóhasználatán vagy előadásmódján élcelődtek, amire szintén gyakran reagál hevesen a közösségi média közönsége.

Gordon csupán a gyorsaságra törekedett

A heves kritikák mellett azonban kevesebben vették figyelembe a videó valódi célját. Ramsay nem egy tradicionális, órákig készülő indiai fogást akart bemutatni, hanem egy olyan változatot, amely gyorsan elkészíthető, és nem igényel bonyolult előkészületeket. A paradicsomszósz ebben az esetben praktikus megoldásként jelent meg: felgyorsítja a főzést, egységes állagot ad az ételnek, és jól illeszkedik a fűszerezéshez.

Forrásunk volt.