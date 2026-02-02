Életmód

Heti Horoszkóp – Csöröge, szalagos, éclair... melyik isteni fánk a te csillagjegyed kedvence?

A hétre különleges ízű, formájú és állagú fánkokat jósolnak a csillagok minden jegynek. Lesd meg, melyik a te kedvenced, és készítsd el, amíg tart a farsangi időszak!

Csöröge, szalagos, éclair: vajon melyik a te csillagjegyed legkedveltebbje? Fánkjaink egytől egyig pompásak, nemcsak ízükben, hanem kinézetükben is, így biztosan meghozzák a kedvet az egyébként nem mindig könnyen nekiállós fánksütésnek. Lássuk!

Csörögefánk
Fodros csöröge, receptért katt a képre!

Kattints a képre, és nézd meg, melyik fánkot imádja a csillagjegyed!

12 fotó

A fánkok már régóta a magyar gasztronómia részét képezik, és elsősorban a farsangi időszakban készülnek. Tudtad, hogy szinte minden nemzetnek megvan a maga saját fánkja? Ha szeretnéd megtudni, te mennyit ismersz közülük, akkor töltsd ki kvízünket!

