Nedves füvet nyírni általában nem ajánlott, de van helyzet, amikor mégis érdemes lehet. Mutatjuk, mire figyelj, hogy ne sérüljön a gyep.

A legtöbb kerttulajdonos hallotta már a szabályt: nedves füvet nem szabad nyírni. Igaz, ami igaz, normál körülmények között érdemes megvárni, amíg a gyep megszárad, mert a vizes fű nemcsak a szép végeredményt veszélyezteti, hanem a gyep és a fűnyíró állapotának sem tesz jót. Létezik viszont olyan helyzet, amikor a kertszakértők szerint a mérleg másik serpenyője is számít, nevezetesen az, ha hosszú esős időszak miatt a fű túlnő, és már a növény egészsége kerül veszélybe.

A legtöbben ezt hibázzák fűnyíráskor: mikor szabad mégis nedves füvet vágni?

Miért nem jó ötlet nedves füvet nyírni?

A nedves fűnyírás egyik legnagyobb problémája, hogy a fűszálak a víz súlya miatt nem állnak olyan egyenesen, mint száraz időben. Emiatt a fűnyíró pengéje nem tud kellően tiszta, egyenletes vágást végezni, a gyep pedig foltosabbnak, rendezetlenebbnek tűnhet. A megtépett, sérült fűszálak ráadásul könnyebben kiszáradhatnak, és fogékonyabbá válhatnak különböző betegségekre.

A másik gond a levágott fűvel van: nedves állapotban sokkal könnyebben összetapad, és vastagabb csomókban maradhat a meg a gyepen.

A kupacok elzárhatják a fényt és a levegőt az alattuk lévő fűszálaktól, ami idővel sárguló vagy elhalt foltok kialakulásához vezethet.

A fűnyírónak sem kedvez a nedvesség, mert a vizes fűmaradványok megtapadhatnak a gép alsó részén, gyorsíthatják a rozsdásodást, a benzines gépeknél pedig a nedvesség az üzemanyag-rendszerben is problémát okozhat. Ráadásul egy csúszós, vizes gyepen maga a fűnyírás is balesetveszélyesebb.

Mikor lehet mégis indokolt nedves füvet nyírni?

A „nedves füvet soha ne nyírj” szabály valóban jó kiindulópont, amihez érdemes tartani magunkat, de a kertápolásban is lehetnek olyan helyzetek, amikor érdemes mérlegelni, mit tegyünk. Amennyiben például egy esős időszak miatt napokig vagy akár hetekig nem tudjuk levágni a füvet, előfordulhat, hogy a gyep már túlságosan magasra nő.

A túl hosszú fű nagyobb bajt okozhat, mint egy óvatosan elvégzett nedves fűnyírás

Muszáj nedves füvet nyírnod? Ne vágd túl rövidre a gyepet, inkább hagyd magasabbra.

Lassabban haladj, hogy a gép hatékonyabban dolgozzon.

Soha ne nyírj zuhogó esőben vagy csúszós, veszélyes körülmények között.

A túl hosszú fű pedig szintén problémát okozhat: a sűrű lomb kevésbé engedi be a napfényt a tövekhez, rosszabb lesz a levegőzés, és a nedves környezet kedvezhet a gombás betegségeknek és egyes kártevők megjelenésének. Ilyenkor egy óvatos, jól megválasztott fűnyírás kisebb kárt okozhat, mint ha tovább várnánk.

Természetesen ez nem azt jelenti, hogy esőben érdemes nekiállni a munkának. Záporban, zuhogó esőben vagy teljesen átázott talajon inkább várjunk.

Ha azonban az eső elállt, a gyep csak enyhén nedves, és nincs lehetőség hosszabb száraz időszakra számítani, egy körültekintően elvégzett nyírás beleférhet.

Ilyenkor különösen fontos, hogy ne vágjuk túl rövidre a füvet. A szakértők által javasolt egyharmados szabályt nedves fű esetén is érdemes betartani: egyszerre ne távolítsuk el a fűszálak magasságának több mint egyharmadát, mert a túl nagy visszavágás megterhelheti a gyepet.

A harmad szabályt nedves fűnél se felejtsd el A gyepápolás egyik fontos alapelve az úgynevezett egyharmados szabály: egyszerre ne távolítsd el a fű magasságának több mint egyharmadát. Ha egy hosszúra nőtt füvet hirtelen nagyon rövidre vágsz, az megterhelheti a növényt. A fű ugyanis a levélfelületén keresztül termel energiát, ezért a túl nagy visszavágás lassíthatja a regenerálódást.

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