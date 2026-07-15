Így készíts otthon strandos lángost úgy, hogy az olajban sütés se legyen macera

A magyarok - is - imádják a bő olajban sült, rántott, panírozott, bundázott ételeket, ez egy olyan axióma, melyet cáfolni sosem tudtunk, és nem is akarunk. A forró étolajban sütés olyan ízvilágot kölcsönöz a húsoknak, a burgonyának, a panírozott zöldségeknek illetve a nyári kedvenc hekknek vagy lángosnak, hogy ember legyen a talpán, aki holmi fogyókúra oltárán hajlandó feláldozni az élményt. Most az utóbbival, a lángossal foglalkozunk, és nemcsak hogy segítünk megsütni, de megoldjuk a használt olaj kérdését is!
Igaz, hogy a lángos alapreceptje nem igényel túl sok hozzávalót, de a sütés során felmerülhetnek buktatók. Tippekkel segítünk!
A klasszikus strandos lángos tésztájához nem kell más, mint:
500 g finomliszt
1 dl tej
220 ml víz
20 g friss élesztő
1 teáskanál cukor
9 g só
5 dl Vénusz napraforgó étolaj a sütéshez
Elkészítés:
Az élesztőt felfuttatjuk a cukros tejben, belekeverjük az átszitált lisztbe, hozzáöntünk kevés vizet, megsózzuk, alaposan kidagasztjuk, amíg sima és fényes lesz a tészta, és letakarva duplájára kelesztjük. Ezután olajos kézzel golyókat formázunk, és indulhat a sütés!
A lángossütés 3 alapvető szabálya:
2.) Ne spórolj az olajjal! A lángossütéshez sok olaj kell: vegyél egy mély serpenyőt, és töltsd meg félig vagy háromnegyedéig étolajjal, hiszen a lángosnak lebegnie kell az olaj felszínén!
3.) Ne süsd túl! Ha elég forró volt az olaj, és a tésztánk minőségi, kellően megkelt és elég vékonyra formáztuk, oldalanként fél-1-2 perc alatt meg is sül a lángos.
További tippek a zökkenőmentes otthoni lángossütéshez:
- Készüljünk elő: a sütés előtt pakoljunk el a konyhapultról, tűzhelyről, és csak a szükséges eszközöket hagyjuk elől, pl. egy papírtörlővel bélelt tányért, egy csipeszt a kész lángosokhoz.
- Forrósítsuk fel az olajat: amint megkelt a lángostésztánk, azonnal kezdjünk sütni forró olajban - nem jó, ha várunk, és túlkel a tészta, mert nem lesz tökéletesen foszlós a végeredmény!
- Formázás: a tésztagombócokat olajos kézzel formázzuk a serpenyő felett, és addig nyújtsuk, amíg nem lesz hajszálvékony a közepük, az olajban úgyis pufibb formát vesznek majd fel.
- Egyszerre egyet: csakis egy lángost süssünk egyszerre, ne kapkodjunk - kivételes eset, ha minilángosokat készítünk!
- Azonnal fogyasszuk: a lángos frissen a legfinomabb!
Mi történjen az étolajjal a sütés végeztével?
A sütést követően sokunknak nincs kedve bajlódni a használt étolajjal, pedig egy tudatos háztartásban - saját környezetünk, a vizek és saját magunk érdekében - sem önthetjük csak úgy a lefolyóba vagy a WC-be.
Hogyan gyűjtsük a kihűlt, használt étolajat?
- miután megvártuk, hogy biztosan kihűljön, átöntjük egy kiürült étolajos palackba,
- és leadjuk egy gyűjtőponton - ezáltal máris aktívan tettünk valamit a környezet védelmében.
Tudtad? A lefolyóba vagy a WC-be öntve az étolaj:
- eldugítja a csatornahálózatot,
- a zsír lerakódik a csővezetékek falára,
- a talajba kerülve gátolja annak légáteresztő képességét,
- elpusztíthatja a talajflórát,
- a kommunális hulladékba helyezve pedig nehezen lebomló anyagként jelenik meg a hulladéklerakókban.
A megoldás? Vidd a használt étolajat a gyűjtőpontokra!
Hogy mi lesz a sorsa a leadott étolajnak?
A kutakról összegyűjtik a leadott használt olajat, és tisztítást követően bioüzemanyagot állítanak elő belőle, amely aztán biokomponensként kerül a dízel üzemanyagokba.
Azaz a használt olaj, ahelyett, hogy feldolgozás nélkül maradna, és súlyos környezeti ártalmak forrása lenne, megújuló energiaforrásként kel új életre!
A cikket a Vénusz támogatta.