Így készíts otthon strandos lángost úgy, hogy az olajban sütés se legyen macera

Kedvenc strandos ételeink egy része - hasonlatosan a szezonfüggetlenül imádott rántott húshoz vagy sült krumplihoz - bő olajban sül. Készítsük el őket otthon, hogy házilag is élvezhessük többek közt legnagyobb nyári szerelmünk, a lángos nosztalgikus ízét, és közben tartsuk szem előtt a használt étolaj sorsát is: kezeljük tudatosan, és adjuk le az erre kijelölt gyűjtőpontokon!

A magyarok - is - imádják a bő olajban sült, rántott, panírozott, bundázott ételeket, ez egy olyan axióma, melyet cáfolni sosem tudtunk, és nem is akarunk. A forró étolajban sütés olyan ízvilágot kölcsönöz a húsoknak, a burgonyának, a panírozott zöldségeknek illetve a nyári kedvenc hekknek vagy lángosnak, hogy ember legyen a talpán, aki holmi fogyókúra oltárán hajlandó feláldozni az élményt. Most az utóbbival, a lángossal foglalkozunk, és nemcsak hogy segítünk megsütni, de megoldjuk a használt olaj kérdését is!

Amint megkelt a lángostésztánk, azonnal kezdjünk sütni forró olajban! Nosalty

Igaz, hogy a lángos alapreceptje nem igényel túl sok hozzávalót, de a sütés során felmerülhetnek buktatók. Tippekkel segítünk!

A klasszikus strandos lángos tésztájához nem kell más, mint:

500 g finomliszt

1 dl tej

220 ml víz

20 g friss élesztő

1 teáskanál cukor

9 g só

5 dl Vénusz napraforgó étolaj a sütéshez

Elkészítés:

Az élesztőt felfuttatjuk a cukros tejben, belekeverjük az átszitált lisztbe, hozzáöntünk kevés vizet, megsózzuk, alaposan kidagasztjuk, amíg sima és fényes lesz a tészta, és letakarva duplájára kelesztjük. Ezután olajos kézzel golyókat formázunk, és indulhat a sütés!

A lángossütés 3 alapvető szabálya: 1.) Az olaj legyen forró! Ideális a kb. 170-180° C. Ha túl hideg, a tészta megszívja magát olajjal, ha túl forró, hamar megég. Ellenőrzésként dobj egy pici tésztát az olajba: ha azonnal sisteregni kezd, kezdheted a sütögetést!

2.) Ne spórolj az olajjal! A lángossütéshez sok olaj kell: vegyél egy mély serpenyőt, és töltsd meg félig vagy háromnegyedéig étolajjal, hiszen a lángosnak lebegnie kell az olaj felszínén!

3.) Ne süsd túl! Ha elég forró volt az olaj, és a tésztánk minőségi, kellően megkelt és elég vékonyra formáztuk, oldalanként fél-1-2 perc alatt meg is sül a lángos.

További tippek a zökkenőmentes otthoni lángossütéshez:

Készüljünk elő: a sütés előtt pakoljunk el a konyhapultról, tűzhelyről, és csak a szükséges eszközöket hagyjuk elől, pl. egy papírtörlővel bélelt tányért, egy csipeszt a kész lángosokhoz.

a sütés előtt pakoljunk el a konyhapultról, tűzhelyről, és csak a szükséges eszközöket hagyjuk elől, pl. egy papírtörlővel bélelt tányért, egy csipeszt a kész lángosokhoz. Forrósítsuk fel az olajat: amint megkelt a lángostésztánk, azonnal kezdjünk sütni forró olajban - nem jó, ha várunk, és túlkel a tészta, mert nem lesz tökéletesen foszlós a végeredmény!

amint megkelt a lángostésztánk, azonnal kezdjünk sütni forró olajban - nem jó, ha várunk, és túlkel a tészta, mert nem lesz tökéletesen foszlós a végeredmény! Formázás : a tésztagombócokat olajos kézzel formázzuk a serpenyő felett, és addig nyújtsuk, amíg nem lesz hajszálvékony a közepük, az olajban úgyis pufibb formát vesznek majd fel.

: a tésztagombócokat olajos kézzel formázzuk a serpenyő felett, és addig nyújtsuk, amíg nem lesz hajszálvékony a közepük, az olajban úgyis pufibb formát vesznek majd fel. Egyszerre egyet : csakis egy lángost süssünk egyszerre, ne kapkodjunk - kivételes eset, ha minilángosokat készítünk!

: csakis egy lángost süssünk egyszerre, ne kapkodjunk - kivételes eset, ha minilángosokat készítünk! Azonnal fogyasszuk: a lángos frissen a legfinomabb!

Mi történjen az étolajjal a sütés végeztével?

A sütést követően sokunknak nincs kedve bajlódni a használt étolajjal, pedig egy tudatos háztartásban - saját környezetünk, a vizek és saját magunk érdekében - sem önthetjük csak úgy a lefolyóba vagy a WC-be.

Hogyan gyűjtsük a kihűlt, használt étolajat?

miután megvártuk, hogy biztosan kihűljön, átöntjük egy kiürült étolajos palackba ,

, és leadjuk egy gyűjtőponton - ezáltal máris aktívan tettünk valamit a környezet védelmében.

Tudtad? A lefolyóba vagy a WC-be öntve az étolaj:

eldugítja a csatornahálózatot,

a zsír lerakódik a csővezetékek falára,

a talajba kerülve gátolja annak légáteresztő képességét,

elpusztíthatja a talajflórát,

a kommunális hulladékba helyezve pedig nehezen lebomló anyagként jelenik meg a hulladéklerakókban.

Egy liter használt étolaj akár százezer liter vizet is képes beszennyezni! Sőt, mivel az olaj nem keveredik a vízzel, és a felszínén marad, ezáltal azt is megakadályozza, hogy oxigén jusson az élővizekbe, így azok élővilága is veszélybe kerülhet!

Vidd a használt étolajat a gyűjtőpontokra!

A megoldás? Vidd a használt étolajat a gyűjtőpontokra! Országszerte rengeteg gyűjtőpont van, így többek között benzinkutakon, bizonyos áruházláncokban és a helyi önkormányzatok által üzemeltetett hulladékudvarokban is készségesen átveszik a használt étolajat. Tudtad, hogy vannak üzletláncok, ahol még fizetnek is a leadott sütőolajért?



Hogy mi lesz a sorsa a leadott étolajnak?

A kutakról összegyűjtik a leadott használt olajat, és tisztítást követően bioüzemanyagot állítanak elő belőle, amely aztán biokomponensként kerül a dízel üzemanyagokba.

Azaz a használt olaj, ahelyett, hogy feldolgozás nélkül maradna, és súlyos környezeti ártalmak forrása lenne, megújuló energiaforrásként kel új életre!

A cikket a Vénusz támogatta.