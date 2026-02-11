9 elegáns, édes és sós fogás Valentin-napra, ha kitennél magadért

Szeretjük vagy nem, tartjuk vagy sem, a Valentin-nap évtizedek óta velünk van, és évről évre intenzívebben veszi be magát a köztudatba, az áruházak kínálatába, a reklámokba, bűntudatot keltve bennünk, ha esetleg elfelejtenénk vagy ignorálnánk. Ezúttal mi azt ajánljuk nektek, hogy ne a boltba rohanjatok standard bonbonért és desszertért, ne is feltétlen cukrászdába vagy étterembe vigyétek a kedveseteket, hanem süssetek-főzzetek neki valami elegánsat, finomat, édeset és/vagy sósat, mert a szerelmet ünnepelni nem szégyen - és nem csak Valentin-napon ér!
Tudtad, honnan ered a Valentin-nap?
Lássuk, mi milyen elő- és főételeket illetve desszerteket ajánlunk Valentin-napra, melyektől biztosan elalél majd a szerelmetek - nem mellesleg pedig jól is laktok...
adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű295Kalória32.4gFehérje3.2gSzénhidrát16.8gZsír
A lazac mindig népszerű, mindig elegáns, könnyed és finom: ez a fogás a kezdőknek is menni fog, és nem nehezít el titeket az este további részére sem...
adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségnehéz306Kalória8.8gFehérje35.9gSzénhidrát14.1gZsír
Mi más lenne jellegzetesebben Valentin-napi, mint egy csokiszuflé eperrel? Egyszerű, csinos, nem hétköznapi, így csakis imádni lehet.
adagIdőpKöltségolcsóNehézségnehéz778Kalória44.1gFehérje58gSzénhidrát40.5gZsír
Nincs menüsor csirkés főétel nélkül: ezúttal viszont egy kijevit vállaltunk be, de nyugalom, ez egy elronthatatlan recept, melyet követve biztos, hogy a finom fűszervaj sem folyik szét!
adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségközepes1475Kalória50.3gFehérje120.9gSzénhidrát87.3gZsír
Húsmentes sajtos, gombás, krémes, szaftos, olasz: tökéletes fogás, ha az olasz konyhára szavazol, ráadásul nem nehéz elkészíteni, és nem is nagyon lehet mellényúlni.
adagIdőpKöltségolcsóNehézségkönnyű576Kalória13.7gFehérje51.8gSzénhidrát39.3gZsír
Könnyed, közel-keleties vacsora, ha nem akartok puffadó pocakot és szuszogó, elalvásközeli állapotokat. A sütőtökszezonnak úgyis mindjárt vége!
adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségközepes1564Kalória20.8gFehérje171gSzénhidrát91.5gZsír
A red velvet, azaz vörösbársony-torta jó ideje uralja a szerelmes desszertek piacát, nem hiába: színével kitűnik a többi édesség közül, illik a piros szívecskés esztétikához, és nagyon finom is!
adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű220Kalória9.3gFehérje22gSzénhidrát10.4gZsír
Tökéletes orosz előétel vagy könnyed ebéd/vacsora, főleg, ha szeretitek a lazacot és/vagy kaviárt, mert ezekkel a feltétekkel valóban mennybe megy ez a kis palacsinta!
adagIdőpKöltségköltségesNehézségközepes730Kalória32.4gFehérje46.5gSzénhidrát46.9gZsír
A párolt zöldségek roston hússal mindig jolly jokerek akkor is, ha kényes gyomrú és diétát folytató hölgyekkel-urakkal van dolgunk.
adagIdőpKöltségköltségesNehézségközepes946Kalória16.9gFehérje62.7gSzénhidrát72.8gZsír
A sajttorta és a baklava találkozása? Hát, nem sok ellenvetésünk van, pláne, ha házilag készül! Nem a legegyszerűbb édesség, ez biztos, de mikor máskor sütnénk meg, ha nem most?