Otthon

2026.02.11.

9 elegáns, édes és sós fogás Valentin-napra, ha kitennél magadért

Brecz Judit profilképe Brecz Judit

Nem muszáj a boltban megvenni az adalékanyagokkal teli sütiket vagy a dobozos desszerteket, sőt, drága étterembe sem kötelező menni Valentin-napon. Süssünk-főzzünk a kedvesünknek mi magunk!

Szeretjük vagy nem, tartjuk vagy sem, a Valentin-nap évtizedek óta velünk van, és évről évre intenzívebben veszi be magát a köztudatba, az áruházak kínálatába, a reklámokba, bűntudatot keltve bennünk, ha esetleg elfelejtenénk vagy ignorálnánk. Ezúttal mi azt ajánljuk nektek, hogy ne a boltba rohanjatok standard bonbonért és desszertért, ne is feltétlen cukrászdába vagy étterembe vigyétek a kedveseteket, hanem süssetek-főzzetek neki valami elegánsat, finomat, édeset és/vagy sósat, mert a szerelmet ünnepelni nem szégyen - és nem csak Valentin-napon ér!

szívalakú süti sütése, hozzávalókkal
9 elegáns, édes és sós fogás Valentin-napra, ha kitennél magadért

Tudtad, honnan ered a Valentin-nap?

A február 14-i Valentin-nap egy 3. században élt mártír püspökhöz, Szent Bálinthoz kötődik, aki a legenda szerint az ókori római császár tilalma ellenére esketett össze szerelmeseket, ezért végül kivégezték.

Lássuk, mi milyen elő- és főételeket illetve desszerteket ajánlunk Valentin-napra, melyektől biztosan elalél majd a szerelmetek - nem mellesleg pedig jól is laktok...

  1. lazac

    Egyszerű lazac

    adag
    Idő
    p
    Költség
    megfizethető
    Nehézség
    könnyű
    295
    Kalória
    32.4g
    Fehérje
    3.2g
    Szénhidrát
    16.8g
    Zsír
    Még több füstöltlazac-receptek

    A lazac mindig népszerű, mindig elegáns, könnyed és finom: ez a fogás a kezdőknek is menni fog, és nem nehezít el titeket az este további részére sem...
  2. Egyszerű csokiszuflé kerámiaformában, porcukorral, tejszínhabbal, friss eperrel tálalva

    Csokiszuflé egyszerűen

    adag
    Idő
    p
    Költség
    megfizethető
    Nehézség
    nehéz
    306
    Kalória
    8.8g
    Fehérje
    35.9g
    Szénhidrát
    14.1g
    Zsír
    Még több szuflé

    Mi más lenne jellegzetesebben Valentin-napi, mint egy csokiszuflé eperrel? Egyszerű, csinos, nem hétköznapi, így csakis imádni lehet.
  3. Ropogós kijevi csirkerolád, kettévágva, folyós vajjal, krémes burgonyapürén

    Elronthatatlan kijevi csirke

    adag
    Idő
    p
    Költség
    olcsó
    Nehézség
    nehéz
    778
    Kalória
    44.1g
    Fehérje
    58g
    Szénhidrát
    40.5g
    Zsír
    Még több rántott hús

    Nincs menüsor csirkés főétel nélkül: ezúttal viszont egy kijevit vállaltunk be, de nyugalom, ez egy elronthatatlan recept, melyet követve biztos, hogy a finom fűszervaj sem folyik szét!
  4. Ravioli Formaggi gombamártással közelrő, a ravioli félbevágva és folyik ki belőle a sajt

    Ravioli Formaggi Picipirostól gombamártással

    adag
    Idő
    p
    Költség
    megfizethető
    Nehézség
    közepes
    1475
    Kalória
    50.3g
    Fehérje
    120.9g
    Szénhidrát
    87.3g
    Zsír
    Még több ravioli

    Húsmentes sajtos, gombás, krémes, szaftos, olasz: tökéletes fogás, ha az olasz konyhára szavazol, ráadásul nem nehéz elkészíteni, és nem is nagyon lehet mellényúlni.
  5. Közel-keleties sült sütőtök tahinivel, dukkah-val, édesköménnyel

    Közel-keleties sült sütőtök

    adag
    Idő
    p
    Költség
    olcsó
    Nehézség
    könnyű
    576
    Kalória
    13.7g
    Fehérje
    51.8g
    Szénhidrát
    39.3g
    Zsír
    Még több sült zöldség

    Könnyed, közel-keleties vacsora, ha nem akartok puffadó pocakot és szuszogó, elalvásközeli állapotokat. A sütőtökszezonnak úgyis mindjárt vége!
  7. Red velvet- Vörösbársony-torta

    Red velvet- Vörösbársony-torta

    adag
    Idő
    p
    Költség
    megfizethető
    Nehézség
    közepes
    1564
    Kalória
    20.8g
    Fehérje
    171g
    Szénhidrát
    91.5g
    Zsír
    Még több sajttorta

    A red velvet, azaz vörösbársony-torta jó ideje uralja a szerelmes desszertek piacát, nem hiába: színével kitűnik a többi édesség közül, illik a piros szívecskés esztétikához, és nagyon finom is!
  8. Orosz blinik tejföllel megkenve, lazaccal, vörös és fekete kaviárral, kaporral és snidlinggel díszítve, fém tálakon, savanyú uborkával az asztalon.

    Klasszikus orosz blini

    adag
    Idő
    p
    Költség
    megfizethető
    Nehézség
    könnyű
    220
    Kalória
    9.3g
    Fehérje
    22g
    Szénhidrát
    10.4g
    Zsír
    Még több blini

    Tökéletes orosz előétel vagy könnyed ebéd/vacsora, főleg, ha szeretitek a lazacot és/vagy kaviárt, mert ezekkel a feltétekkel valóban mennybe megy ez a kis palacsinta!
  10. Baklavasajttorta

    Baklavasajttorta

    adag
    Idő
    p
    Költség
    költséges
    Nehézség
    közepes
    946
    Kalória
    16.9g
    Fehérje
    62.7g
    Szénhidrát
    72.8g
    Zsír
    Még több sajttorta

    A sajttorta és a baklava találkozása? Hát, nem sok ellenvetésünk van, pláne, ha házilag készül! Nem a legegyszerűbb édesség, ez biztos, de mikor máskor sütnénk meg, ha nem most?

Ajánlott videó

Legújabb receptek

diós süti

Klasszikus diós guba

A diós guba egy puha, rétegzett édesség, amely kifliből, darált dióból és vaníliás tejből készül. Klasszikus, olcsó desszert, amiből mindig kell repetázni.

omlett

Kolbászos-sajtos omlett zabpehellyel

Ez egy egyszerűen elkészíthető reggeli, de akár egy ebédre is bőven laktató. Könnyed megoldás egy rohanós napon. Egyszerű alapanyagokból, és bármikor jólesik!! :-)))

Még több recept

Címlapról ajánljuk

További cikkek

Még több cikk

Top Receptek

hagyomanyos-edes-fank
farsangi fánk

Hagyományos édes fánk

Életem első fánkját még lánykoromban készítettem. Kemény lett és száraz. Ezután évek teltek el és eszembe sem jutott, hogy újra nekiálljak. A kisfiam nagy fánkrajongó. Mondjuk is a ...

Még több top recept

Friss receptek

Még több friss recept