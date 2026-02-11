Otthon

2026.02.11.

Ikonikus vendéglátó zár be Óbudán

A 2026-os szabadtéri szezonban már nem nyit ki az óbudai Mad Garden, ami 2022-ben nyílt a Selyemgombolyító üzem helyén.

2026-ban már nem nyit ki a Mad Garden Buda, ami az egyik hazai kisüzemi sörfőzde egysége. A Mad Scientist a részleteket nem osztotta meg közösségi oldalán, csupán a váratlan bezárást emelte ki.

Mad Garden Buda
2026-ban már nem nyit ki a Mad Garden Buda
10. születésnapját ünnepli idén a Mad Scientist, ami nemcsak söreiről, hanem több vendéglátóegységéről is híres. Kőbányán, a II. kerületben, az Anker közben és mindezidáig Óbudán is volt egységük.

A Mad Scientist friss bejegyzése szerint be kell zárniuk óbudai egységüket, és más vállalkozót sem találtak, aki átvenné a helyet. A bezárás okát nem tudni, csupán ennek gyorsaságát és váratlanságát emelték ki

–írja a We Love Budapest.

Szilágyi Tamás ügyvezető és tulajdonos így búcsúzott:

Amikor évekkel ezelőtt először megláttam a helyszínt, akkor megmozdított bennem valamit. Úgy éreztem, hogy ez lehet az egyik legőszintébb helyünk egy csodálatos részen, ami teljesen hazai és leginkább helyi közönségnek szól majd. Akikkel az egész kezdődött és akik a legfontosabbak számunkra. Óbudán, ahol az első sört főztük közösen Gergővel és Csabával. Az álmom végül megvalósult és talán nem túlzás azt mondanom, hogy a Mad Garden Buda volt az összes hozzánk köthető egység közül az abszolút kedvencem.

A hely nem szimpla sörkertként szolgált, rengeteg eseményt, fellépést és koncertet szerveztek itt.

