A séfek szerint nem a több olaj a tökéletes tükörtojás titka. Mutatjuk, milyen serpenyőt használj, és mely hibákat érdemes elkerülni sütés közben.

Sokan úgy gondolják, hogy a tökéletes tükörtojáshoz bőséges mennyiségű olajra van szükség, pedig a séfek szerint egészen más tényezőkön múlik a sikere a tojásodnak. A megfelelő serpenyő, az ideális hőmérséklet és néhány egyszerű konyhai trükk sokkal többet számít, mint az, hogy mennyi zsiradék kerül a tojás alá. Nézzük Napi Tippünket!

Nem az olaj mennyisége a legfontosabb a tükörtojás készítésénél

A tükörtojás az egyik legegyszerűbbnek reggeli, mégis sokszor előfordul, hogy a fehérje leragad, a szélek megégnek, vagy a sárgája túlsül. Sokan ilyenkor még több olajat öntenek a serpenyőbe, pedig a szakácsok szerint ez ritkán oldja meg a problémát.

A séfek szerint nem a több olaj a titok: így lesz tökéletes a tükörtojás

A jó eredményhez sokkal fontosabb a megfelelő eszköz használata és a hőfok szabályozása. Egy jól megválasztott serpenyőben akár minimális mennyiségű olajjal is elkészíthető a kívül enyhén roppanós, belül krémes tükörtojás, amiért könnyű minden nap odalenni.

A megfelelő serpenyő a tökéletes tükörtojás alapja

A szakértők szerint a serpenyő mérete sem mindegy, ugyanis, ha egyetlen tojást túl nagy felületen sütünk, az olaj szétterül, így nehezebb egyenletesen sütni a tojást.

A pontos méretek: Egy kisebb, 18-20 centiméteres serpenyő jobban koncentrálja a hőt, és lehetővé teszi, hogy a zsiradék ott maradjon, ahol valóban szükség van rá. Emellett fontos az is, hogy a serpenyő bevonata sértetlen legyen, hiszen a karcos vagy egyenetlen felület könnyebben leragaszthatja a tojásfehérjét.

A jól bejáratott öntöttvas serpenyők is kiválóan működhetnek, különösen akkor, ha valaki szereti a kissé ropogósabb széleket.

Tejszínben karamellizált tojás 1 adag Idő 7 p Költség olcsó Nehézség könnyű 211 Kalória 12.7g Fehérje 1.4g Szénhidrát 16.9g Zsír Még több tojásos egytálétel

A megfelelő hőmérséklet legalább olyan fontos, mint a serpenyő

A túl hideg serpenyőben a tojásfehérje lassan kezd megszilárdulni, és több zsiradékot szívhat magába. A túl forró felület viszont könnyen oda vezethet, hogy a szélek megégnek, miközben a teteje még nyers marad.

A legjobb megoldás általában a közepes hőfok. Először melegítsük fel a serpenyőt, majd adjunk hozzá egy-két evőkanál olajat vagy zsiradékot, és csak ezután üssük bele a tojást.

A tojássárgája külön figyelmet érdemel

A séfek szerint az egyik leggyakoribb hiba, hogy a sütés teljes ideje alatt túl magas marad a láng. Miután a tojás a serpenyőbe került, érdemes valamelyest visszavenni a hőfokot, így a fehérje egyenletesebben sülhet meg.

Sokan alkalmazzák azt a technikát is, hogy a serpenyőt kissé megdöntik, majd a forró zsiradékot kanállal a tojásfehérjére locsolják. Így a tojás teteje is gyorsabban elkészül anélkül, hogy meg kellene fordítani.

Egy apró trükk, amit a profi szakácsok is bevetnek

A tojást érdemes először egy kisebb tálkába feltörni, és csak onnan a serpenyőbe önteni. Így könnyebb ellenőrizni a tojás frissességét, és elkerülhető, hogy héjdarabok kerüljenek az ételbe.

A sózással is sokan megvárják a sütés végét. A szakácsok szerint a sót érdemes inkább a tojásfehérjére szórni, mert a sárgáján apró elszíneződéseket hagyhat.

A tojás minősége sem mindegy

A jó tükörtojás alapja természetesen maga a tojás. A frissebb tojások fehérjéje általában feszesebb, kevésbé folyik szét a serpenyőben, ezért esztétikusabb végeredményt adhat.

Tudtad? - A tükörtojás angol neve „fried egg”.

- A friss tojás fehérjéje kevésbé terül szét sütés közben.

- Az öntöttvas serpenyőben sütött tükörtojás széle gyakran ropogósabb lesz.

- A tojásfehérje körülbelül 90 százalékban vízből áll.

A leggyakoribb hibák tükörtojás készítésekor

A tökéletes tükörtojást néhány apróság is tönkreteheti. Ilyen például a túl magas hőfok, a sérült bevonatú serpenyő használata vagy az, ha túl korán próbáljuk meg elmozdítani a tojást.

A jó tükörtojás alapja természetesen maga a tojás

Az is gyakori hiba, hogy a tojás túl sok olajban készül.

A szakértők szerint a cél nem az, hogy a tojás ússzon a zsiradékban, hanem hogy elegendő mennyiség álljon rendelkezésre ahhoz, hogy a fehérje ne tapadjon le.

Szakácstipp

Ha igazán szép tükörtojást szeretnél, hagyd a tojást néhány perccel sütés előtt szobahőmérsékleten állni. A túl hideg tojás nagyobb hőmérséklet-különbséget okoz a serpenyőben, ami befolyásolhatja az egyenletes sütést.

Összegzés

A séfek szerint a tökéletes tükörtojás titka nem a bőséges olajhasználatban rejlik. Sokkal fontosabb a megfelelő serpenyő kiválasztása, a jól beállított hőmérséklet és néhány egyszerű konyhai technika alkalmazása. Ezekre odafigyelve könnyedén elkészíthetjük a kívül enyhén ropogós, belül még krémes tükörtojást.

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