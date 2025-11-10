Ha azt gondoltad, hogy tükörtojást kizárólag olajban vagy vajban lehet sütni, az olasz nagymamák most rácáfolnak erre!

Egy apró, de zseniális trükk segítségével elérheted ugyanazt az eredményt – aranyszínű, nem odaragadt, tökéletes állagú tükörtojást, anélkül, hogy akár egy csepp zsiradékot is használnál.

A titok nyitja? A kígyóuborka.

Olaj nélkül is tökéletes tükörtojás? Lerántjuk a leplet az olasz nagyik trükkjéről!

A trükk, amit egyre többen próbálnak ki

Egy TikTok-videó robbantotta fel a netet, amelyben egy fiatal lány megosztotta azt a praktikát, amit az olasz nagymamájától tanult. A videó villámgyorsan elterjedt, és sokan már otthon is kipróbálták – a visszajelzések pedig szinte kivétel nélkül lelkesek.

A módszer lényege, hogy a zsiradékot egy magas víztartalmú zöldséggel, jelen esetben kígyóuborkával helyettesítjük. Az uborka nedvességtartalma egy természetes, vékony filmréteget képez a serpenyőben, amely megakadályozza, hogy a tojás leragadjon vagy megégjen.

Hogyan működik pontosan?

A folyamat rendkívül egyszerű:

Vágj le egy kisebb darabot az uborkából. Dörzsöld be vele a serpenyő alját és oldalát, mintha olajoznád. Amint a serpenyő enyhén nedves fényt kap, üsd bele a tojást, és süsd meg a szokásos módon.

A felszabaduló uborkanedv láthatatlan védőréteget képez az étel és a fém között, így a tojás nem tapad le. A legjobb az egészben, hogy a kész ételnek semmilyen uborkaíze nem lesz!

Mikor érdemes használni?

Ez a „nagyis” trükk főként rövid sütési idejű ételeknél működik igazán jól, például:

tükörtojásnál,

fagyasztott zöldségek gyors pirításánál,

palacsintatésztából készült minipalacsintáknál.

Az olaj elhagyásával nemcsak a kalóriabevitelt csökkentheted, hanem a pénztárcádat is kíméled. Ráadásul a felhasznált uborkát sem kell kidobni, elég, ha a serpenyővel érintkező részt levágod, a többi nyugodtan mehet a salátába.