2025.11.10.

Olaj nélkül is tökéletes tükörtojás? Lerántjuk a leplet az olasz nagyik trükkjéről

Németh Orsi profilképe Németh Orsi

Ha azt gondoltad, hogy tükörtojást kizárólag olajban vagy vajban lehet sütni, az olasz nagymamák most rácáfolnak erre!

Egy apró, de zseniális trükk segítségével elérheted ugyanazt az eredményt – aranyszínű, nem odaragadt, tökéletes állagú tükörtojást, anélkül, hogy akár egy csepp zsiradékot is használnál.
A titok nyitja? A kígyóuborka.

Tükörtojás
Olaj nélkül is tökéletes tükörtojás? Lerántjuk a leplet az olasz nagyik trükkjéről!

A trükk, amit egyre többen próbálnak ki

Egy TikTok-videó robbantotta fel a netet, amelyben egy fiatal lány megosztotta azt a praktikát, amit az olasz nagymamájától tanult. A videó villámgyorsan elterjedt, és sokan már otthon is kipróbálták – a visszajelzések pedig szinte kivétel nélkül lelkesek.

A módszer lényege, hogy a zsiradékot egy magas víztartalmú zöldséggel, jelen esetben kígyóuborkával helyettesítjük. Az uborka nedvességtartalma egy természetes, vékony filmréteget képez a serpenyőben, amely megakadályozza, hogy a tojás leragadjon vagy megégjen.

Hogyan működik pontosan?

A folyamat rendkívül egyszerű:

  1. Vágj le egy kisebb darabot az uborkából.
  2. Dörzsöld be vele a serpenyő alját és oldalát, mintha olajoznád.
  3. Amint a serpenyő enyhén nedves fényt kap, üsd bele a tojást, és süsd meg a szokásos módon.

A felszabaduló uborkanedv láthatatlan védőréteget képez az étel és a fém között, így a tojás nem tapad le. A legjobb az egészben, hogy a kész ételnek semmilyen uborkaíze nem lesz!

Mikor érdemes használni?

Ez a „nagyis” trükk főként rövid sütési idejű ételeknél működik igazán jól, például:

  • tükörtojásnál,
  • fagyasztott zöldségek gyors pirításánál,
  • palacsintatésztából készült minipalacsintáknál.

Az olaj elhagyásával nemcsak a kalóriabevitelt csökkentheted, hanem a pénztárcádat is kíméled. Ráadásul a felhasznált uborkát sem kell kidobni, elég, ha a serpenyővel érintkező részt levágod, a többi nyugodtan mehet a salátába.

