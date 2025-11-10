Olaj nélkül is tökéletes tükörtojás? Lerántjuk a leplet az olasz nagyik trükkjéről!

Egy apró, de zseniális trükk segítségével elérheted ugyanazt az eredményt – aranyszínű, nem odaragadt, tökéletes állagú tükörtojást, anélkül, hogy akár egy csepp zsiradékot is használnál.
A titok nyitja? A kígyóuborka.
A trükk, amit egyre többen próbálnak ki
Egy TikTok-videó robbantotta fel a netet, amelyben egy fiatal lány megosztotta azt a praktikát, amit az olasz nagymamájától tanult. A videó villámgyorsan elterjedt, és sokan már otthon is kipróbálták – a visszajelzések pedig szinte kivétel nélkül lelkesek.
A módszer lényege, hogy a zsiradékot egy magas víztartalmú zöldséggel, jelen esetben kígyóuborkával helyettesítjük. Az uborka nedvességtartalma egy természetes, vékony filmréteget képez a serpenyőben, amely megakadályozza, hogy a tojás leragadjon vagy megégjen.
Hogyan működik pontosan?
A folyamat rendkívül egyszerű:
- Vágj le egy kisebb darabot az uborkából.
- Dörzsöld be vele a serpenyő alját és oldalát, mintha olajoznád.
- Amint a serpenyő enyhén nedves fényt kap, üsd bele a tojást, és süsd meg a szokásos módon.
A felszabaduló uborkanedv láthatatlan védőréteget képez az étel és a fém között, így a tojás nem tapad le. A legjobb az egészben, hogy a kész ételnek semmilyen uborkaíze nem lesz!
Mikor érdemes használni?
Ez a „nagyis” trükk főként rövid sütési idejű ételeknél működik igazán jól, például:
- tükörtojásnál,
- fagyasztott zöldségek gyors pirításánál,
- palacsintatésztából készült minipalacsintáknál.
Az olaj elhagyásával nemcsak a kalóriabevitelt csökkentheted, hanem a pénztárcádat is kíméled. Ráadásul a felhasznált uborkát sem kell kidobni, elég, ha a serpenyővel érintkező részt levágod, a többi nyugodtan mehet a salátába.