2025.10.29.

Így süss a profi séf szerint 1 perc alatt tökéletes tükörtojást

A tükörtojás az egyik legegyszerűbb reggeli, mégis sokszor nehéz eltalálni: vagy a fehérje lesz gumis, vagy a sárgája sül túl. Egy apró trükk azonban mindent megváltoztat – ezzel az egyperces módszerrel a séfek is hibátlanul lágy, mégis tökéletesen átsült tükörtojást készítenek.

A klasszikus „sunny side up” tükörtojás igazán egyszerűnek tűnik, mégis számos hiba csúszhat bele: a fehérje túlsül, gumis lesz vagy leég, a sárgája pedig elveszti folyósságát. Egy profi séf most olyan módszert ajánl, amellyel mindkettőt – a hófehér, puha fehérjét és a krémes, folyós sárgáját – biztosan elérheted. Nézzük, hogyan készül a tökéletes tükörtojás!

Tökéletes tükörtojás
Csupán 1 percre lesz szükséged, ha tökéletes tükörtojást szeretnél
Mi a módszer?

  1. Kapcsold közepes lángra a serpenyőt, és olvassz benne egy kevés vajat – ez egyrészt finom ízt ad, másrészt segít, hogy a tojás ne ragadjon le.
  2. Törd bele a tojást a forró-vajas serpenyőbe, de ne nyúlj hozzá, hagyd nyugodtan állni.
  3. Adj hozzá egy evőkanál vizet, majd azonnal fedd le a serpenyőt körülbelül 1 percre.
  4. A vízből keletkező gőz finoman átsüti a fehérjét a tetején is, miközben a sárgája gyönyörűen lágy marad.
  5. Vedd le a fedőt, szórd meg frissen őrölt borssal és egy csipet sóval. Kész is!

A technika hatékonysága abban rejlik, hogy a vaj, a víz és az időzítés tökéletes összhangban dolgozik együtt.

A vaj nemcsak finom ízt ad a tojásnak, hanem segíti az alatta lévő felület egyenletes átmelegítését, így elkerülhető, hogy a fehérje egyes részei túlsüljenek vagy leégjenek.

Amikor a serpenyőbe egy kevés vizet adunk, az gőzzé alakul, és ennek köszönhetően a tojás felső része is gyengéden átpuhul – anélkül, hogy megfordítanánk. Ez a módszer biztosítja, hogy a fehérje éppen annyira szilárduljon meg, amennyire kell, miközben a sárgája selymesen folyós marad.

A kulcs tehát az időzítés: az egy percnyi fedés éppen elegendő ahhoz, hogy a tükörtojás minden eleme a lehető legjobb állagot érje el.

Tuti tippek

- A serpenyőt célszerű előmelegíteni, így a vaj gyorsan elolvad és nem ég meg.
- A fedőt az egy perc alatt semmiképp ne emeljük fel, mert a gőz ilyenkor távozik, és ezzel elveszik a technika lényege.
- A sót és a borsot csak tálalás előtt szórd rá, így az ízek frissek és természetesek maradnak.
- Ha pedig egy kicsit vastagabb, ropogósabb szélű fehérjére vágysz, a fedő levétele után még 10–15 másodpercig süsd tovább alacsony lángon – de ekkor már ne adj hozzá több vizet.

