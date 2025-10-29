Így süss a profi séf szerint 1 perc alatt tökéletes tükörtojást

A klasszikus „sunny side up” tükörtojás igazán egyszerűnek tűnik, mégis számos hiba csúszhat bele: a fehérje túlsül, gumis lesz vagy leég, a sárgája pedig elveszti folyósságát. Egy profi séf most olyan módszert ajánl, amellyel mindkettőt – a hófehér, puha fehérjét és a krémes, folyós sárgáját – biztosan elérheted. Nézzük, hogyan készül a tökéletes tükörtojás!
Mi a módszer?
- Kapcsold közepes lángra a serpenyőt, és olvassz benne egy kevés vajat – ez egyrészt finom ízt ad, másrészt segít, hogy a tojás ne ragadjon le.
- Törd bele a tojást a forró-vajas serpenyőbe, de ne nyúlj hozzá, hagyd nyugodtan állni.
- Adj hozzá egy evőkanál vizet, majd azonnal fedd le a serpenyőt körülbelül 1 percre.
- A vízből keletkező gőz finoman átsüti a fehérjét a tetején is, miközben a sárgája gyönyörűen lágy marad.
- Vedd le a fedőt, szórd meg frissen őrölt borssal és egy csipet sóval. Kész is!
A technika hatékonysága abban rejlik, hogy a vaj, a víz és az időzítés tökéletes összhangban dolgozik együtt.
A vaj nemcsak finom ízt ad a tojásnak, hanem segíti az alatta lévő felület egyenletes átmelegítését, így elkerülhető, hogy a fehérje egyes részei túlsüljenek vagy leégjenek.
Amikor a serpenyőbe egy kevés vizet adunk, az gőzzé alakul, és ennek köszönhetően a tojás felső része is gyengéden átpuhul – anélkül, hogy megfordítanánk. Ez a módszer biztosítja, hogy a fehérje éppen annyira szilárduljon meg, amennyire kell, miközben a sárgája selymesen folyós marad.
A kulcs tehát az időzítés: az egy percnyi fedés éppen elegendő ahhoz, hogy a tükörtojás minden eleme a lehető legjobb állagot érje el.
Tuti tippek
- A fedőt az egy perc alatt semmiképp ne emeljük fel, mert a gőz ilyenkor távozik, és ezzel elveszik a technika lényege.
- A sót és a borsot csak tálalás előtt szórd rá, így az ízek frissek és természetesek maradnak.
- Ha pedig egy kicsit vastagabb, ropogósabb szélű fehérjére vágysz, a fedő levétele után még 10–15 másodpercig süsd tovább alacsony lángon – de ekkor már ne adj hozzá több vizet.