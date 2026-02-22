Heti Menü – 7 napon át tejfölös-burgonyás finomságokat fogyasztunk

Család

A két kedvenc egy helyen, egy ételben: tejföl és burgonya áll a heti menünk középpontjában, és levesbe, magyaros húsételekbe, egytálakba, halételekbe is belekerül. Ja, és persze hozzájuk illő desszerteket is felsorakoztatunk!

Amibe tejföl és burgonya kerül, ráadásul egyszerre, egy azon ételbe, az már rossz nem lehet! Vitatkozz, ha tudsz! És nem csak a krumplileves meg a rakott burgonya az, ami teljesíti ezt a kritériumot, de nem ám! Húsos-zöldséges leves, tócsni, főzelék, magyaros rizsétel, raguleves, de még bundás hús is akad, aminek a tejföl és a burgonya adja a sava-borsát.

Krumplileves gazdagon - recept a képre kattintva nyílik!

Lássuk a soron következő heti menünket, inspirálódjatok, főzzetek és süssetek velünk!

bagel

Házi bagel

Van az a felismerés, amikor rájössz, hogy a bagelért nem kell pékségig rohanni, elég bekapcsolni a sütőt. A főzős-sütős trükk elsőre furcsának hangzik, de pont ettől lesz kívül ...

képviselőfánk

Klasszikus képviselőfánk

A képviselőfánk egy klasszikus magyar cukrászsütemény, mely égetett tésztából készül. Ünnepi alkalmak kedvelt süteménye, mégis igazi időtálló klasszikus a hétköznapokban is.

csoki szelet magokkal
Család

Itt a tökéletes téli édes nassolnivaló – Ezekkel készítsd el...

Amikor kint fagy és esik az ón, korán sötétedik, és legszívesebben bekuckóznánk egy takaró alá, ösztönösen nyúlunk valami édeshez. A csoki dióval nemcsak lelki vigasztaló, ha jó minőségű és mértékkel fogyasztjuk, meglepően sokat tehetünk vele az immunrendszerünkért és a szívünkért is.

tradicionalis-gulyasleves
gulyásleves

Tradicionális gulyásleves

Az igazi Hungarikum, amire igazán büszkék lehetünk. Vendéglátós lévén tapasztaltam, hogy a külföldi turisták, amikor betérnek az étterembe, az volt az első kérdésük, hogy "Gulász " ...

palacsinta-alaprecept
palacsinta alaptészta

Palacsinta alaprecept

Kicsi és nagyok kedvence a palacsinta. Akár sós, akár édes töltelékkel készíted, a legfontosabb, hogy az alap rendben legyen: ez a mi tökéletes palacsinta alapreceptünk, amiben biztosan ...

