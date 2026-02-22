Heti Menü – 7 napon át tejfölös-burgonyás finomságokat fogyasztunk

A két kedvenc egy helyen, egy ételben: tejföl és burgonya áll a heti menünk középpontjában, és levesbe, magyaros húsételekbe, egytálakba, halételekbe is belekerül. Ja, és persze hozzájuk illő desszerteket is felsorakoztatunk!

Amibe tejföl és burgonya kerül, ráadásul egyszerre, egy azon ételbe, az már rossz nem lehet! Vitatkozz, ha tudsz! És nem csak a krumplileves meg a rakott burgonya az, ami teljesíti ezt a kritériumot, de nem ám! Húsos-zöldséges leves, tócsni, főzelék, magyaros rizsétel, raguleves, de még bundás hús is akad, aminek a tejföl és a burgonya adja a sava-borsát.

Krumplileves gazdagon - recept a képre kattintva nyílik!

Lássuk a soron következő heti menünket, inspirálódjatok, főzzetek és süssetek velünk!