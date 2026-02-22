Heti Menü – 7 napon át tejfölös-burgonyás finomságokat fogyasztunk

Amibe tejföl és burgonya kerül, ráadásul egyszerre, egy azon ételbe, az már rossz nem lehet! Vitatkozz, ha tudsz! És nem csak a krumplileves meg a rakott burgonya az, ami teljesíti ezt a kritériumot, de nem ám! Húsos-zöldséges leves, tócsni, főzelék, magyaros rizsétel, raguleves, de még bundás hús is akad, aminek a tejföl és a burgonya adja a sava-borsát.
Lássuk a soron következő heti menünket, inspirálódjatok, főzzetek és süssetek velünk!
adagIdőpKöltségolcsóNehézségkönnyű410Kalória14.6gFehérje25.5gSzénhidrát28.5gZsír
Főétel
Retró milánói makaróniadagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségközepes170Kalória9.8gFehérje16.7gSzénhidrát7.8gZsír
adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű649Kalória7.5gFehérje55.9gSzénhidrát46gZsír
hétfő
Előétel
VöröslencsezsemleadagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű233Kalória12.6gFehérje37.5gSzénhidrát4.1gZsír
adagIdőpKöltségolcsóNehézségkönnyű355Kalória4.7gFehérje35.9gSzénhidrát22.4gZsír
Ital
Ötórai teaadagIdőpKöltségolcsóNehézségkönnyű20Kalória0.4gFehérje3.9gSzénhidrát0.3gZsír
kedd
adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű268Kalória7.6gFehérje27.5gSzénhidrát14.7gZsír
Főétel
Hagyományos rácpontyadagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű489Kalória20.7gFehérje44.2gSzénhidrát26.5gZsír
Desszert
Túrós muffinadagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű275Kalória7.4gFehérje30.5gSzénhidrát13.6gZsír
szerda
Leves
Citromos karalábélevesadagIdőpKöltségolcsóNehézségkönnyű137Kalória3gFehérje15.5gSzénhidrát5.4gZsír
adagIdőpKöltségolcsóNehézségkönnyű592Kalória19.8gFehérje63.1gSzénhidrát28.7gZsír
Desszert
Egyszerű csokis perecadagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű626Kalória8.6gFehérje75.8gSzénhidrát33.6gZsír
csütörtök
adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű209Kalória6.5gFehérje16.4gSzénhidrát14.6gZsír
adagIdőpKöltségolcsóNehézségkönnyű461Kalória18.4gFehérje41.9gSzénhidrát24.4gZsír
Desszert
Mennyei brownie-sajttortaadagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű526Kalória7gFehérje56gSzénhidrát31.2gZsír
péntek
adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű461Kalória28.2gFehérje19.6gSzénhidrát28.3gZsír
Főétel
Egyszerű káposztás tésztaadagIdőpKöltségolcsóNehézségkönnyű322Kalória9.4gFehérje55gSzénhidrát7.3gZsír
Desszert
Könnyű kráterszeletadagIdőpKöltségolcsóNehézségkönnyű419Kalória9gFehérje55.6gSzénhidrát18.2gZsír
szombat
adagIdőpKöltségolcsóNehézségkönnyű438Kalória25.9gFehérje31.3gSzénhidrát19.5gZsír
Főétel
Snidlinges mátrai borzaskaadagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű470Kalória32.2gFehérje13.7gSzénhidrát31.8gZsír
Desszert
Cukormentes citromkrémes piteadagIdőpKöltségolcsóNehézségközepes311Kalória5.4gFehérje20gSzénhidrát23.3gZsír
vasárnap
